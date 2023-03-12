https://ria.ru/20230312/moldaviya-1857321594.html
Сторонники оппозиции перекрыли трассу на севере Молдавии
Сторонники оппозиции перекрыли трассу на севере Молдавии - РИА Новости, 12.03.2023
Сторонники оппозиции перекрыли трассу на севере Молдавии
Сторонники оппозиционного "Движения для народа" заблокировали дорогу на севере Молдавии после того, как силовики высадили их из автобусов, передает... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T11:55
2023-03-12T11:55
2023-03-12T13:19
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КИШИНЕВ, 12 мар — РИА Новости. Сторонники оппозиционного "Движения для народа" заблокировали дорогу на севере Молдавии после того, как силовики высадили их из автобусов, передает корреспондент РИА Новости. Активисты направлялись в Кишинев на антиправительственный митинг, организованный партией "Шор". В Глодянах автобус задержала полиция. На видео с места событий видно, что люди перекрыли дорогу и требуют, чтобы полицейские не мешали им добраться в Кишинев. Как рассказали РИА Новости источники в партии "Шор", протестующих должны были привезти в столицу 14 автобусов, но все они вернулись в гаражи. Массовые акции протеста оппозиции начались в Молдавии весной прошлого года. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. Активисты призывают правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество и выступают за отставку руководства страны. Президент Майя Санду, со своей стороны, обвинила оппозицию, в том числе партию "Шор", в подготовке изменения конституционного строя. Она выступила за расширение полномочий Службы информации и безопасности и других правоохранительных структур — по словам Санду, это должно предотвратить дестабилизацию ситуации в стране. В партии "Шор" опровергают обвинения и подчеркивают, что их акции проходят в мирном ключе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
Сторонники оппозиции перекрыли трассу на севере Молдавии
Полиция на севере Молдавии высадила из автобусов протестующих, они перекрыли трассу
КИШИНЕВ, 12 мар — РИА Новости. Сторонники оппозиционного "Движения для народа" заблокировали дорогу на севере Молдавии после того, как силовики высадили их из автобусов, передает корреспондент РИА Новости.
Активисты направлялись в Кишинев
на антиправительственный митинг, организованный партией "Шор". В Глодянах автобус задержала полиция. На видео с места событий видно, что люди перекрыли дорогу и требуют, чтобы полицейские не мешали им добраться в Кишинев.
Как рассказали РИА Новости источники в партии "Шор", протестующих должны были привезти в столицу 14 автобусов, но все они вернулись в гаражи.
Массовые акции протеста оппозиции начались в Молдавии весной прошлого года. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. Активисты призывают правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество и выступают за отставку руководства страны.
Президент Майя Санду
, со своей стороны, обвинила оппозицию, в том числе партию "Шор", в подготовке изменения конституционного строя. Она выступила за расширение полномочий Службы информации и безопасности и других правоохранительных структур — по словам Санду, это должно предотвратить дестабилизацию ситуации в стране. В партии "Шор" опровергают обвинения и подчеркивают, что их акции проходят в мирном ключе.
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