Рейтинг@Mail.ru
Сторонники оппозиции перекрыли трассу на севере Молдавии - РИА Новости, 12.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 12.03.2023 (обновлено: 13:19 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/moldaviya-1857321594.html
Сторонники оппозиции перекрыли трассу на севере Молдавии
Сторонники оппозиции перекрыли трассу на севере Молдавии - РИА Новости, 12.03.2023
Сторонники оппозиции перекрыли трассу на севере Молдавии
Сторонники оппозиционного "Движения для народа" заблокировали дорогу на севере Молдавии после того, как силовики высадили их из автобусов, передает... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T11:55
2023-03-12T13:19
в мире
молдавия
кишинев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857332047_26:0:1654:916_1920x0_80_0_0_5391b9e5712f2b61fa29105346b63e1a.png
КИШИНЕВ, 12 мар — РИА Новости. Сторонники оппозиционного "Движения для народа" заблокировали дорогу на севере Молдавии после того, как силовики высадили их из автобусов, передает корреспондент РИА Новости. Активисты направлялись в Кишинев на антиправительственный митинг, организованный партией "Шор". В Глодянах автобус задержала полиция. На видео с места событий видно, что люди перекрыли дорогу и требуют, чтобы полицейские не мешали им добраться в Кишинев. Как рассказали РИА Новости источники в партии "Шор", протестующих должны были привезти в столицу 14 автобусов, но все они вернулись в гаражи. Массовые акции протеста оппозиции начались в Молдавии весной прошлого года. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. Активисты призывают правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество и выступают за отставку руководства страны. Президент Майя Санду, со своей стороны, обвинила оппозицию, в том числе партию "Шор", в подготовке изменения конституционного строя. Она выступила за расширение полномочий Службы информации и безопасности и других правоохранительных структур — по словам Санду, это должно предотвратить дестабилизацию ситуации в стране. В партии "Шор" опровергают обвинения и подчеркивают, что их акции проходят в мирном ключе.
https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857332047_229:0:1450:916_1920x0_80_0_0_d5a84d10474bc5f45c78e3bda538f6f0.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
Сторонники оппозиции перекрыли трассу на севере Молдавии

Полиция на севере Молдавии высадила из автобусов протестующих, они перекрыли трассу

© Кадр из видео очевидца Сторонники оппозиционного "Движения для народа" заблокировали дорогу на севере Молдавии
 Сторонники оппозиционного Движения для народа заблокировали дорогу на севере Молдавии
© Кадр из видео очевидца
Сторонники оппозиционного "Движения для народа" заблокировали дорогу на севере Молдавии
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 12 мар — РИА Новости. Сторонники оппозиционного "Движения для народа" заблокировали дорогу на севере Молдавии после того, как силовики высадили их из автобусов, передает корреспондент РИА Новости.
Активисты направлялись в Кишинев на антиправительственный митинг, организованный партией "Шор". В Глодянах автобус задержала полиция. На видео с места событий видно, что люди перекрыли дорогу и требуют, чтобы полицейские не мешали им добраться в Кишинев.
Как рассказали РИА Новости источники в партии "Шор", протестующих должны были привезти в столицу 14 автобусов, но все они вернулись в гаражи.
Массовые акции протеста оппозиции начались в Молдавии весной прошлого года. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. Активисты призывают правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество и выступают за отставку руководства страны.
Президент Майя Санду, со своей стороны, обвинила оппозицию, в том числе партию "Шор", в подготовке изменения конституционного строя. Она выступила за расширение полномочий Службы информации и безопасности и других правоохранительных структур — по словам Санду, это должно предотвратить дестабилизацию ситуации в стране. В партии "Шор" опровергают обвинения и подчеркивают, что их акции проходят в мирном ключе.
Протестующие против законопроекта, направленного на сдерживание влияния иностранных агентов возле здания парламента Грузии в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
Запад не даст спокойной жизни соседям России
Вчера, 08:00
 
В миреМолдавияКишинев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала