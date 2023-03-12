https://ria.ru/20230312/miting-1857392424.html
Жители Болгарии вышли на акцию за нейтралитет в украинском конфликте
Жители Болгарии вышли на акцию за нейтралитет в украинском конфликте - РИА Новости, 12.03.2023
Жители Болгарии вышли на акцию за нейтралитет в украинском конфликте
В Болгарии сотни человек приняли участие в демонстрации за нейтралитет страны в конфликте на Украине, передает агентство БТА. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T19:56
2023-03-12T19:56
2023-03-12T20:39
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Болгарии сотни человек приняли участие в демонстрации за нейтралитет страны в конфликте на Украине, передает агентство БТА. "Сотни человек собрались на митинге <...> в центре Софии, <...> чтобы потребовать полный нейтралитет Болгарии в военном конфликте на Украине. <...> Некоторые несли флаги Болгарии и России", — говорится в публикации.Отмечается, что протестующие выступали с лозунгами: "Мы не стреляем в братьев!" и "Восточный фронт снова без нас". Участники акции также скандировали антинатовские лозунги. Помимо этого, манифестанты собирали подписи под петицией против введения в обращение евро, которое, как заявил ранее вице-премьер Болгарии Атанас Пеканов, планируется с 1 января 2024 года, уточняется в статье.В феврале газета New York Times писала, что Министерство обороны Великобритании создало секретную целевую группу, цель которой — приобретение советских боеприпасов для Украины. Бывший исполнительный директор госкомпании "Кинтекс" Александр Михайлов отмечал, что Болгария опосредованно выступает крупным поставщиком оружия для ВСУ. Издание Welt, в свою очередь, сообщало, что София, вопреки своей официальной позиции, с помощью инициативы бывшего премьер-министра Кирилла Петкова еще весной прошлого года стала массово поставлять на Украину боеприпасы и дизель.Как рассказал в начале этой недели бывший министр обороны Болгарии Велизар Шаламанов, местные оружейные корпорации напрямую не продают оружие и боеприпасы украинским компаниями, поскольку существует практика его продажи посредством зарубежных программ.Запад постоянно говорит, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивает поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что оказываемая киевским властям военная помощь не сулит ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230310/bolgariya-1857052448.html
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в мире, болгария, украина, софия (город), вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
В мире, Болгария, Украина, София (город), Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
Жители Болгарии вышли на акцию за нейтралитет в украинском конфликте
БТА: в Болгарии сотни человек участвуют в акции за нейтралитет в конфликте на Украине
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.
В Болгарии сотни человек приняли участие в демонстрации за нейтралитет страны в конфликте на Украине, передает агентство БТА
.
"Сотни человек собрались на митинге <...> в центре Софии, <...> чтобы потребовать полный нейтралитет Болгарии в военном конфликте на Украине. <...> Некоторые несли флаги Болгарии и России", — говорится в публикации.
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Отмечается, что протестующие выступали с лозунгами: "Мы не стреляем в братьев!" и "Восточный фронт снова без нас". Участники акции также скандировали антинатовские лозунги.
Помимо этого, манифестанты собирали подписи под петицией против введения в обращение евро, которое, как заявил ранее вице-премьер Болгарии Атанас Пеканов, планируется с 1 января 2024 года, уточняется в статье.
В феврале газета New York Times писала, что Министерство обороны Великобритании создало секретную целевую группу, цель которой — приобретение советских боеприпасов для Украины. Бывший исполнительный директор госкомпании "Кинтекс" Александр Михайлов отмечал, что Болгария опосредованно выступает крупным поставщиком оружия для ВСУ
.
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Издание Welt, в свою очередь, сообщало, что София, вопреки своей официальной позиции, с помощью инициативы бывшего премьер-министра Кирилла Петкова еще весной прошлого года стала массово поставлять на Украину боеприпасы и дизель.
Как рассказал в начале этой недели бывший министр обороны Болгарии Велизар Шаламанов, местные оружейные корпорации напрямую не продают оружие и боеприпасы украинским компаниями, поскольку существует практика его продажи посредством зарубежных программ.
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на поле боя, и наращивает поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что оказываемая киевским властям военная помощь не сулит ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
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