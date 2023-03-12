Рейтинг@Mail.ru
"Долой диктатуру": в Кишиневе прошел митинг против роста цен и тарифов - РИА Новости, 12.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/miting-1857377343.html
"Долой диктатуру": в Кишиневе прошел митинг против роста цен и тарифов
"Долой диктатуру": в Кишиневе прошел митинг против роста цен и тарифов - РИА Новости, 12.03.2023
"Долой диктатуру": в Кишиневе прошел митинг против роста цен и тарифов
В Кишиневе прошла акция протеста. Митингующие выступили против роста цен и тарифов на фоне энергетического кризиса в стране. Они потребовали от властей оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также призвали к отставке президента страны Майю Санду и кабинет министров. Возглавили марш депутаты от оппозиционной партии "Шор".
2023-03-12T18:10
2023-03-12T18:10
кишинев
молдавия
майя санду
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857374214_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_444901c5d11a2236e99adc560d5e6ddc.jpg
В ходе митинга поток манифестантов сумел прорвать оцепление полиции и направиться к Дому правительства. Однако им не удалось преодолеть второй защитный кордон в лице группы спецназа.Молдавия находится в состоянии кризиса из-за роста цен на энергоресурсы. В связи с этим у граждан страны накапливаются долговые обязательства по оплате коммунальных услуг. Согласно опросам, порядка 70% молдаван разочарованы действиями властей. Массовые акции протеста продолжаются с весны 2022 года.
кишинев
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Долой диктатуру": в Кишиневе прошел митинг против роста цен и тарифов
В Кишиневе прошла акция протеста. Митингующие выступили против роста цен и тарифов на фоне энергетического кризиса в стране. Они потребовали от властей оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также призвали к отставке президента страны Майю Санду и кабинет министров. Возглавили марш депутаты от оппозиционной партии "Шор". В ходе митинга поток манифестантов сумел прорвать оцепление полиции и направиться к Дому правительства. Однако им не удалось преодолеть второй защитный кордон в лице группы спецназа. Молдавия находится в состоянии кризиса из-за роста цен на энергоресурсы. В связи с этим у граждан страны накапливаются долговые обязательства по оплате коммунальных услуг. Согласно опросам, порядка 70% молдаван разочарованы действиями властей. Массовые акции протеста продолжаются с весны 2022 года.
2023-03-12T18:10
true
PT1M03S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857374214_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8008b1143412929e67a6775be4c48275.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кишинев, молдавия, майя санду, видео, видео
Кишинев, Молдавия, Майя Санду, Видео
"Долой диктатуру": в Кишиневе прошел митинг против роста цен и тарифов
В Кишиневе прошла акция протеста. Митингующие выступили против роста цен и тарифов на фоне энергетического кризиса в стране. Они потребовали от властей оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также призвали к отставке президента страны Майю Санду и кабинет министров. Возглавили марш депутаты от оппозиционной партии "Шор".
2023-03-12T18:10
true
PT1M03S

"Долой диктатуру": в Кишиневе прошел митинг против роста цен и тарифов

Читать ria.ru в
В Кишиневе прошла акция протеста. Митингующие выступили против роста цен и тарифов на фоне энергетического кризиса в стране. Они потребовали от властей оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также призвали к отставке президента страны Майю Санду и кабинет министров. Возглавили марш депутаты от оппозиционной партии "Шор".
В ходе митинга поток манифестантов сумел прорвать оцепление полиции и направиться к Дому правительства. Однако им не удалось преодолеть второй защитный кордон в лице группы спецназа.
Молдавия находится в состоянии кризиса из-за роста цен на энергоресурсы. В связи с этим у граждан страны накапливаются долговые обязательства по оплате коммунальных услуг. Согласно опросам, порядка 70% молдаван разочарованы действиями властей. Массовые акции протеста продолжаются с весны 2022 года.
 
КишиневМолдавияМайя СандуВидео
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала