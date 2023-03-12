https://ria.ru/20230312/miting-1857377343.html
"Долой диктатуру": в Кишиневе прошел митинг против роста цен и тарифов
"Долой диктатуру": в Кишиневе прошел митинг против роста цен и тарифов - РИА Новости, 12.03.2023
"Долой диктатуру": в Кишиневе прошел митинг против роста цен и тарифов
В Кишиневе прошла акция протеста. Митингующие выступили против роста цен и тарифов на фоне энергетического кризиса в стране. Они потребовали от властей оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также призвали к отставке президента страны Майю Санду и кабинет министров. Возглавили марш депутаты от оппозиционной партии "Шор".
2023-03-12T18:10
2023-03-12T18:10
2023-03-12T18:10
кишинев
молдавия
майя санду
видео
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В ходе митинга поток манифестантов сумел прорвать оцепление полиции и направиться к Дому правительства. Однако им не удалось преодолеть второй защитный кордон в лице группы спецназа.Молдавия находится в состоянии кризиса из-за роста цен на энергоресурсы. В связи с этим у граждан страны накапливаются долговые обязательства по оплате коммунальных услуг. Согласно опросам, порядка 70% молдаван разочарованы действиями властей. Массовые акции протеста продолжаются с весны 2022 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Долой диктатуру": в Кишиневе прошел митинг против роста цен и тарифов
В Кишиневе прошла акция протеста. Митингующие выступили против роста цен и тарифов на фоне энергетического кризиса в стране. Они потребовали от властей оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также призвали к отставке президента страны Майю Санду и кабинет министров. Возглавили марш депутаты от оппозиционной партии "Шор".
В ходе митинга поток манифестантов сумел прорвать оцепление полиции и направиться к Дому правительства. Однако им не удалось преодолеть второй защитный кордон в лице группы спецназа.
Молдавия находится в состоянии кризиса из-за роста цен на энергоресурсы. В связи с этим у граждан страны накапливаются долговые обязательства по оплате коммунальных услуг. Согласно опросам, порядка 70% молдаван разочарованы действиями властей. Массовые акции протеста продолжаются с весны 2022 года.
2023-03-12T18:10
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РИА Новости
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РИА Новости
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кишинев, молдавия, майя санду, видео, видео
Кишинев, Молдавия, Майя Санду, Видео
"Долой диктатуру": в Кишиневе прошел митинг против роста цен и тарифов
В Кишиневе прошла акция протеста. Митингующие выступили против роста цен и тарифов на фоне энергетического кризиса в стране. Они потребовали от властей оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также призвали к отставке президента страны Майю Санду и кабинет министров. Возглавили марш депутаты от оппозиционной партии "Шор".
2023-03-12T18:10
true
PT1M03S
"Долой диктатуру": в Кишиневе прошел митинг против роста цен и тарифов
В Кишиневе прошла акция протеста. Митингующие выступили против роста цен и тарифов на фоне энергетического кризиса в стране. Они потребовали от властей оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также призвали к отставке президента страны Майю Санду и кабинет министров. Возглавили марш депутаты от оппозиционной партии "Шор".