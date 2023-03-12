https://ria.ru/20230312/miting-1857377343.html

"Долой диктатуру": в Кишиневе прошел митинг против роста цен и тарифов

"Долой диктатуру": в Кишиневе прошел митинг против роста цен и тарифов - РИА Новости, 12.03.2023

"Долой диктатуру": в Кишиневе прошел митинг против роста цен и тарифов

В Кишиневе прошла акция протеста. Митингующие выступили против роста цен и тарифов на фоне энергетического кризиса в стране. Они потребовали от властей оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также призвали к отставке президента страны Майю Санду и кабинет министров. Возглавили марш депутаты от оппозиционной партии "Шор".

2023-03-12T18:10

2023-03-12T18:10

2023-03-12T18:10

кишинев

молдавия

майя санду

видео

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В ходе митинга поток манифестантов сумел прорвать оцепление полиции и направиться к Дому правительства. Однако им не удалось преодолеть второй защитный кордон в лице группы спецназа.Молдавия находится в состоянии кризиса из-за роста цен на энергоресурсы. В связи с этим у граждан страны накапливаются долговые обязательства по оплате коммунальных услуг. Согласно опросам, порядка 70% молдаван разочарованы действиями властей. Массовые акции протеста продолжаются с весны 2022 года.

кишинев

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"Долой диктатуру": в Кишиневе прошел митинг против роста цен и тарифов В Кишиневе прошла акция протеста. Митингующие выступили против роста цен и тарифов на фоне энергетического кризиса в стране. Они потребовали от властей оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также призвали к отставке президента страны Майю Санду и кабинет министров. Возглавили марш депутаты от оппозиционной партии "Шор". В ходе митинга поток манифестантов сумел прорвать оцепление полиции и направиться к Дому правительства. Однако им не удалось преодолеть второй защитный кордон в лице группы спецназа. Молдавия находится в состоянии кризиса из-за роста цен на энергоресурсы. В связи с этим у граждан страны накапливаются долговые обязательства по оплате коммунальных услуг. Согласно опросам, порядка 70% молдаван разочарованы действиями властей. Массовые акции протеста продолжаются с весны 2022 года. 2023-03-12T18:10 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кишинев, молдавия, майя санду, видео, видео