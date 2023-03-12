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Протестующие в Кишиневе выдвинули властям ультиматум - РИА Новости, 12.03.2023
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16:42 12.03.2023 (обновлено: 18:56 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/miting-1857362954.html
Протестующие в Кишиневе выдвинули властям ультиматум
Протестующие в Кишиневе выдвинули властям ультиматум - РИА Новости, 12.03.2023
Протестующие в Кишиневе выдвинули властям ультиматум
Митинг "Движения для народа" в центре Кишинева завершился принятием резолюции с требованием к правительству оплатить счета за отопление и электроэнергию,... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T16:42
2023-03-12T18:56
в мире
кишинев
молдавия
майя санду
марина таубер
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КИШИНЕВ, 12 мар — РИА Новости. Митинг "Движения для народа" в центре Кишинева завершился принятием резолюции с требованием к правительству оплатить счета за отопление и электроэнергию, передает корреспондент РИА Новости. "Мы требуем, чтобы власти оплатили все счета за газ, электроэнергию и тепло для всех граждан страны за три зимних месяца. Это наше ультимативное требование. Даем правительству 24 часа на реализацию наших требований", — заявила вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер. Участники акции решили передать текст резолюции исполнительной власти. Колонна двинулась к Дому Правительства, но ее снова остановили полицейские. "Движение для народа" в середине февраля возобновило социальные протесты. На сегодняшний митинг активисты принесли растяжки и плакаты с надписями: "Позор", "Остановите рост цен", "Хотим достойной жизни", "Не затыкайте нам рот прокуратурой", "Президента Майю Санду в отставку". По словам организаторов, в столицу приехали представители всех районов Молдавии, но многие не смогли добраться, так как полиция останавливала автобусы на подъезде к городу. Во время акции, по данным полиции, задержали несколько десятков человек.Массовые акции протеста оппозиции начались в Молдавии весной прошлого года на фоне подорожания энергоресурсов и роста у населения долгов за коммунальные услуги. Как показывают соцопросы, около 70 процентов жителей республики разочарованы политикой властей и почти 65 процентов поддерживают идею смены правительства. Санду, со своей стороны, обвиняет оппозицию в подготовке изменения конституционного строя. В партии "Шор" обвинения опровергают и подчеркивают, что все акции проходят в мирном ключе.
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"Долой диктатуру": в Кишиневе прошел митинг против роста цен и тарифов
В Кишиневе прошла акция протеста. Митингующие выступили против роста цен и тарифов на фоне энергетического кризиса в стране. Они потребовали от властей оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также призвали к отставке президента страны Майю Санду и кабинет министров. Возглавили марш депутаты от оппозиционной партии "Шор". В ходе митинга поток манифестантов сумел прорвать оцепление полиции и направиться к Дому правительства. Однако им не удалось преодолеть второй защитный кордон в лице группы спецназа. Молдавия находится в состоянии кризиса из-за роста цен на энергоресурсы. В связи с этим у граждан страны накапливаются долговые обязательства по оплате коммунальных услуг. Согласно опросам, порядка 70% молдаван разочарованы действиями властей. Массовые акции протеста продолжаются с весны 2022 года.
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в мире, кишинев, молдавия, майя санду, марина таубер
В мире, Кишинев, Молдавия, Майя Санду, Марина Таубер
Протестующие в Кишиневе выдвинули властям ультиматум

В Молдавии митинг завершился выдвижением ультиматума правительству об оплате счетов

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкУчастники протестной акции оппозиции в центре Кишинева
Участники протестной акции оппозиции в центре Кишинева - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Участники протестной акции оппозиции в центре Кишинева
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КИШИНЕВ, 12 мар — РИА Новости. Митинг "Движения для народа" в центре Кишинева завершился принятием резолюции с требованием к правительству оплатить счета за отопление и электроэнергию, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы требуем, чтобы власти оплатили все счета за газ, электроэнергию и тепло для всех граждан страны за три зимних месяца. Это наше ультимативное требование. Даем правительству 24 часа на реализацию наших требований", — заявила вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер.
"Санду в отставку!" Акция протеста оппозиции в Кишиневе
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

В воскресенье в центре Кишинева прошел митинг "Движения для народа".

Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева

В воскресенье в центре Кишинева прошел митинг "Движения для народа".

© Sputnik / Родион Прока
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1 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Протестующие потребовали, чтобы власти оплатили зимние счета за газ, электроэнергию и отопление, а также призывали к отставке Майи Санду и кабинета министров.

Войска карабинеров во время акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Протестующие потребовали, чтобы власти оплатили зимние счета за газ, электроэнергию и отопление, а также призывали к отставке Майи Санду и кабинета министров.

© Sputnik / Родион Прока
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2 из 11
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Активисты принесли растяжки и плакаты с надписями: "Позор", "Остановите рост цен", "Хотим достойной жизни", "Не затыкайте нам рот прокуратурой", "Президента Майю Санду в отставку".

Акция протеста оппозиции в Кишиневе

Активисты принесли растяжки и плакаты с надписями: "Позор", "Остановите рост цен", "Хотим достойной жизни", "Не затыкайте нам рот прокуратурой", "Президента Майю Санду в отставку".

© Sputnik / Родион Прока
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3 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

По словам организаторов, в столицу приехали люди из всех районов страны.

Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева

По словам организаторов, в столицу приехали люди из всех районов страны.

© Sputnik / Родион Прока
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4 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Однако многие не смогли добраться, так как полиция останавливала автобусы на подъезде к городу.

Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Однако многие не смогли добраться, так как полиция останавливала автобусы на подъезде к городу.

© Sputnik / Родион Прока
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5 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Колонну протестующих возглавила вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер

Вице-председатель партии Шор Марина Таубер во время акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Колонну протестующих возглавила вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер

© Sputnik / Родион Прока
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6 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Полиция не пропускала митингующих к центру города.

Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Полиция не пропускала митингующих к центру города.

© Sputnik / Родион Прока
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7 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Они пытались прорвать полицейский кордон, однако против протестующих выставили спецназ.

Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Они пытались прорвать полицейский кордон, однако против протестующих выставили спецназ.

© Sputnik / Родион Прока
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8 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Во время акции, по данным полиции, задержали несколько десятков человек.

Сотрудники полиции задерживают участника акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Во время акции, по данным полиции, задержали несколько десятков человек.

© Sputnik / Родион Прока
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9 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Митинг завершился принятием резолюции с требованием к правительству оплатить счета за отопление и электроэнергию.

Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Митинг завершился принятием резолюции с требованием к правительству оплатить счета за отопление и электроэнергию.

© Sputnik / Родион Прока
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10 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Текст документа был передан Мариной Таубер правительству. Простующие потребовали выполнить их ультиматум за сутки.

Вице-председатель партии Шор Марина Таубер дает интервью во время акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Текст документа был передан Мариной Таубер правительству. Простующие потребовали выполнить их ультиматум за сутки.

© Sputnik / Родион Прока
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11 из 11

В воскресенье в центре Кишинева прошел митинг "Движения для народа".

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
1 из 11

Протестующие потребовали, чтобы власти оплатили зимние счета за газ, электроэнергию и отопление, а также призывали к отставке Майи Санду и кабинета министров.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
2 из 11

Активисты принесли растяжки и плакаты с надписями: "Позор", "Остановите рост цен", "Хотим достойной жизни", "Не затыкайте нам рот прокуратурой", "Президента Майю Санду в отставку".

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
3 из 11

По словам организаторов, в столицу приехали люди из всех районов страны.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
4 из 11

Однако многие не смогли добраться, так как полиция останавливала автобусы на подъезде к городу.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
5 из 11

Колонну протестующих возглавила вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
6 из 11

Полиция не пропускала митингующих к центру города.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
7 из 11

Они пытались прорвать полицейский кордон, однако против протестующих выставили спецназ.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
8 из 11

Во время акции, по данным полиции, задержали несколько десятков человек.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
9 из 11

Митинг завершился принятием резолюции с требованием к правительству оплатить счета за отопление и электроэнергию.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
10 из 11

Текст документа был передан Мариной Таубер правительству. Простующие потребовали выполнить их ультиматум за сутки.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
11 из 11
Участники акции решили передать текст резолюции исполнительной власти. Колонна двинулась к Дому Правительства, но ее снова остановили полицейские.
"Движение для народа" в середине февраля возобновило социальные протесты. На сегодняшний митинг активисты принесли растяжки и плакаты с надписями: "Позор", "Остановите рост цен", "Хотим достойной жизни", "Не затыкайте нам рот прокуратурой", "Президента Майю Санду в отставку". По словам организаторов, в столицу приехали представители всех районов Молдавии, но многие не смогли добраться, так как полиция останавливала автобусы на подъезде к городу. Во время акции, по данным полиции, задержали несколько десятков человек.
Массовые акции протеста оппозиции начались в Молдавии весной прошлого года на фоне подорожания энергоресурсов и роста у населения долгов за коммунальные услуги. Как показывают соцопросы, около 70 процентов жителей республики разочарованы политикой властей и почти 65 процентов поддерживают идею смены правительства.
Санду, со своей стороны, обвиняет оппозицию в подготовке изменения конституционного строя. В партии "Шор" обвинения опровергают и подчеркивают, что все акции проходят в мирном ключе.
 
В миреКишиневМолдавияМайя СандуМарина Таубер
 
 
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