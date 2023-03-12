Протестующие в Кишиневе выдвинули властям ультиматум

КИШИНЕВ, 12 мар — РИА Новости. Митинг "Движения для народа" в центре Кишинева завершился принятием резолюции с требованием к правительству оплатить счета за отопление и электроэнергию, передает корреспондент РИА Новости. "Мы требуем, чтобы власти оплатили все счета за газ, электроэнергию и тепло для всех граждан страны за три зимних месяца. Это наше ультимативное требование. Даем правительству 24 часа на реализацию наших требований", — заявила вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер. Участники акции решили передать текст резолюции исполнительной власти. Колонна двинулась к Дому Правительства, но ее снова остановили полицейские. "Движение для народа" в середине февраля возобновило социальные протесты. На сегодняшний митинг активисты принесли растяжки и плакаты с надписями: "Позор", "Остановите рост цен", "Хотим достойной жизни", "Не затыкайте нам рот прокуратурой", "Президента Майю Санду в отставку". По словам организаторов, в столицу приехали представители всех районов Молдавии, но многие не смогли добраться, так как полиция останавливала автобусы на подъезде к городу. Во время акции, по данным полиции, задержали несколько десятков человек.Массовые акции протеста оппозиции начались в Молдавии весной прошлого года на фоне подорожания энергоресурсов и роста у населения долгов за коммунальные услуги. Как показывают соцопросы, около 70 процентов жителей республики разочарованы политикой властей и почти 65 процентов поддерживают идею смены правительства. Санду, со своей стороны, обвиняет оппозицию в подготовке изменения конституционного строя. В партии "Шор" обвинения опровергают и подчеркивают, что все акции проходят в мирном ключе.
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"Долой диктатуру": в Кишиневе прошел митинг против роста цен и тарифов
В Кишиневе прошла акция протеста. Митингующие выступили против роста цен и тарифов на фоне энергетического кризиса в стране. Они потребовали от властей оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также призвали к отставке президента страны Майю Санду и кабинет министров. Возглавили марш депутаты от оппозиционной партии "Шор".
В ходе митинга поток манифестантов сумел прорвать оцепление полиции и направиться к Дому правительства. Однако им не удалось преодолеть второй защитный кордон в лице группы спецназа.
Молдавия находится в состоянии кризиса из-за роста цен на энергоресурсы. В связи с этим у граждан страны накапливаются долговые обязательства по оплате коммунальных услуг. Согласно опросам, порядка 70% молдаван разочарованы действиями властей. Массовые акции протеста продолжаются с весны 2022 года.
Участники протестной акции оппозиции в центре Кишинева
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КИШИНЕВ, 12 мар — РИА Новости. Митинг "Движения для народа" в центре Кишинева завершился принятием резолюции с требованием к правительству оплатить счета за отопление и электроэнергию, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы требуем, чтобы власти оплатили все счета за газ, электроэнергию и тепло для всех граждан страны за три зимних месяца. Это наше ультимативное требование. Даем правительству 24 часа на реализацию наших требований", — заявила вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер.
Участники акции решили передать текст резолюции исполнительной власти. Колонна двинулась к Дому Правительства, но ее снова остановили полицейские.
"Движение для народа" в середине февраля возобновило социальные протесты. На сегодняшний митинг активисты принесли растяжки и плакаты с надписями: "Позор", "Остановите рост цен", "Хотим достойной жизни", "Не затыкайте нам рот прокуратурой", "Президента Майю Санду в отставку". По словам организаторов, в столицу приехали представители всех районов Молдавии, но многие не смогли добраться, так как полиция останавливала автобусы на подъезде к городу. Во время акции, по данным полиции, задержали несколько десятков человек.
Массовые акции протеста оппозиции начались в Молдавии весной прошлого года на фоне подорожания энергоресурсов и роста у населения долгов за коммунальные услуги. Как показывают соцопросы, около 70 процентов жителей республики разочарованы политикой властей и почти 65 процентов поддерживают идею смены правительства.
Санду, со своей стороны, обвиняет оппозицию в подготовке изменения конституционного строя. В партии "Шор" обвинения опровергают и подчеркивают, что все акции проходят в мирном ключе.
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