https://ria.ru/20230312/miting-1857340216.html
В Афинах тысячи людей вышли на митинг
В Афинах тысячи людей вышли на митинг - РИА Новости, 12.03.2023
В Афинах тысячи людей вышли на митинг
Многотысячный митинг проходит в центре Афин в связи с железнодорожной катастрофой, унесшей жизни 57 человек. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T14:20
2023-03-12T14:20
2023-03-12T14:31
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АФИНЫ, 12 мар - РИА Новости. Многотысячный митинг проходит в центре Афин в связи с железнодорожной катастрофой, унесшей жизни 57 человек. Около полуночи 1 марта между Афинами и Салониками, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. Арестован начальник станции Ларисы, который, по сообщениям СМИ, признал свою вину и сказал, что по ошибке отправил пассажирский поезд по тому же пути, по которому шел грузовой состав. Железнодорожники говорят о хронических проблемах с безопасностью, на которые власти годами не обращали внимание. Правительство обещает полностью расследовать причины катастрофы.Площадь Синтагма возле парламента и близлежащие улицы полностью заполнены людьми, среди митингующих в основном молодёжь и люди среднего возраста.Выйти на митинг призвали политические партии и организации, профсоюз работников государственного сектора ADEDY и коммунистический профсоюз "Всеобщий боевой фронт" (ПАМЕ), профсоюзы врачей, студенческие ассоциации."В отличие от правительства, мы не ищем козлов отпущения, а обвиняем политику правительств последних лет, которая привела к трагическому состоянию транспорта сегодня", - говорится в призыве ПАМЕ.Участники митинга требуют расследовать причины железнодорожной катастрофы. Они держат плакаты "Это не несчастный случай, это убийство", "Государственное бездействие убивает", "Изменить политику, которая ставит доходы выше жизни", "Мы вас не простим", "Мы все в одном вагоне", "Мы становимся голосом всех погибших" и др. Некоторые держат перечёркнутые фотографии министров и журналистов, которых обвиняют в необъективном освежении событий.Ораторы на митинге сообщили, что 16 марта пройдёт всеобщая забастовка и призвали всех присоединиться к ней.В центре Афин приняты повышенные меры безопасности, стянуты силы полиции.Массовые акции протеста проходят и в других городах страны.
https://ria.ru/20230312/miting-1857339869.html
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в мире, афины, салоники, греция
В мире, Афины, Салоники, Греция
В Афинах тысячи людей вышли на митинг
В центре Афин тысячи людей вышли на митинг в связи с железнодорожной катастрофой
АФИНЫ, 12 мар - РИА Новости. Многотысячный митинг проходит в центре Афин в связи с железнодорожной катастрофой, унесшей жизни 57 человек.
Около полуночи 1 марта между Афинами и Салониками
, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. Арестован начальник станции Ларисы, который, по сообщениям СМИ, признал свою вину и сказал, что по ошибке отправил пассажирский поезд по тому же пути, по которому шел грузовой состав. Железнодорожники говорят о хронических проблемах с безопасностью, на которые власти годами не обращали внимание. Правительство обещает полностью расследовать причины катастрофы.
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Площадь Синтагма возле парламента и близлежащие улицы полностью заполнены людьми, среди митингующих в основном молодёжь и люди среднего возраста.
Выйти на митинг призвали политические партии и организации, профсоюз работников государственного сектора ADEDY и коммунистический профсоюз "Всеобщий боевой фронт" (ПАМЕ), профсоюзы врачей, студенческие ассоциации.
"В отличие от правительства, мы не ищем козлов отпущения, а обвиняем политику правительств последних лет, которая привела к трагическому состоянию транспорта сегодня", - говорится в призыве ПАМЕ.
Участники митинга требуют расследовать причины железнодорожной катастрофы. Они держат плакаты "Это не несчастный случай, это убийство", "Государственное бездействие убивает", "Изменить политику, которая ставит доходы выше жизни", "Мы вас не простим", "Мы все в одном вагоне", "Мы становимся голосом всех погибших" и др. Некоторые держат перечёркнутые фотографии министров и журналистов, которых обвиняют в необъективном освежении событий.
Ораторы на митинге сообщили, что 16 марта пройдёт всеобщая забастовка и призвали всех присоединиться к ней.
В центре Афин приняты повышенные меры безопасности, стянуты силы полиции.
Массовые акции протеста проходят и в других городах страны.
Митингующие в Афинах требуют расследовать причины столкновения поездов