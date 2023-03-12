https://ria.ru/20230312/miting-1857339869.html

В Кишиневе начался массовый антиправительственный митинг против роста цен

В Кишиневе начался массовый антиправительственный митинг против роста цен - РИА Новости, 12.03.2023

В Кишиневе начался массовый антиправительственный митинг против роста цен

Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" вышли в воскресенье на очередной митинг против роста цен и тарифов, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T14:16

2023-03-12T14:16

2023-03-12T15:11

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майя санду

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КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" вышли в воскресенье на очередной митинг против роста цен и тарифов, передает корреспондент РИА Новости. Колонны демонстрантов начали движение по центральному бульвару Кишинева – Стефана Великого, возглавляют шествие депутаты парламентской фракции "Шор" и гражданские активисты. Манифестанты несут растяжки и плакаты с надписями "Позор", "Остановите рост цен", "Хотим достойной жизни", "Не затыкайте нам рот прокуратурой!", "Президента Майю Санду в отставку". Акция проходит в рамках "Движения для народа", которое в середине февраля возобновило социальные протесты, манифестанты призывают правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также выступают за отставку руководства страны. В Кишинев, по словам организаторов протестного движения, приехали представители всех районов Молдавии, однако многие не смогли добраться, так как были остановлены полицией на подъездах к городу. Накануне манифестации полиция и прокуроры провели обыски и проверки во многих населенных пунктах, были задержаны представители партии "Шор". Согласно сообщению Антикоррупционной прокуратуры, по результатам экспертизы была обнаружена сумма в размере 4 560 719 леев (более 240 тысяч долларов - ред.), а также списки с контактными данными тех, кто должен был получить соответствующие деньги. В субботу полиция глава республики Майя Санду выступили с обращением к гражданам, в котором заявили, что на акциях протеста могут произойти попытки дестабилизации и призвали организаторов и участников соблюдать требования законодательства и не допускать действий, "которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье людей, а также безопасность государства". Ранее Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиционных сил, включая партию "Шор". Глава республики выступила за расширение полномочий Службы информации и безопасности (СИБ) и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток "дестабилизации" ситуации в стране. При этом члены партии "Шор" опровергают заявления властей и подчеркивают, что их акции проходят в мирном ключе. Массовые акции протеста оппозиции начались в Молдавии весной прошлого года. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20230308/moldaviya-1856544221.html

https://ria.ru/20230304/yazyk-1855770166.html

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Массовый антиправительственный митинг в Кишиневе против роста цен и тарифов Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" вышли в воскресенье на очередной митинг против роста цен и тарифов. Колонны демонстрантов начали движение по центральному бульвару Кишинева – Стефана Великого, возглавляют шествие депутаты парламентской фракции "Шор" и гражданские активисты. Манифестанты несут растяжки и плакаты с надписями "Позор", "Остановите рост цен", "Хотим достойной жизни", "Не затыкайте нам рот прокуратурой!", "Президента Майю Санду в отставку". 2023-03-12T14:16 true PT0M26S

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в мире, молдавия, кишинев, жкх, майя санду