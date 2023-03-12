https://ria.ru/20230312/mishustin-1857333546.html

Мишустин встретится с депутатами ЕР и ЛДПР 13 марта

Мишустин встретится с депутатами ЕР и ЛДПР 13 марта - РИА Новости, 12.03.2023

Мишустин встретится с депутатами ЕР и ЛДПР 13 марта

Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет встречи с депутатами "Единой России" и ЛДПР 13 марта в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства в... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T13:22

2023-03-12T13:22

2023-03-12T13:22

россия

единая россия

госдума рф

михаил мишустин

николай коломейцев

вячеслав володин

политика

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет встречи с депутатами "Единой России" и ЛДПР 13 марта в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства в Госдуме, сообщает пресс-служба кабмина. "Председатель правительства Михаил Мишустин 13 марта проведет первые консультации с депутатами Государственной Думы в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина в нижней палате парламента. Встречи с представителями фракций политических партий "Единая Россия" и ЛДПР состоятся в здании правительства", - говорится в сообщении. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что точная дата отчета правительства в ГД станет известна на следующей неделе, рассматриваются 22 и 23 марта. "Рабочие консультации с депутатами в преддверии ежегодного отчета позволяют обеспечить более эффективное взаимодействие правительства с парламентариями, в том числе для обсуждения поднимаемых ими тем и вопросов. Впервые такой формат был опробован в 2021 году", - отмечает пресс-служба кабмина. КПРФ, как ранее сообщал РИА Новости депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ), встретится с Мишустиным 15 марта. Источник в пресс-службе фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) ранее заявил РИА Новости, что встреча их фракции с премьером также может состояться 15 марта. Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев ранее говорил, что встреча фракции "Новые люди" с главой правительства состоится 16 марта. Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов ("Единая Россия") ранее сообщал, что парламентские фракции подготовили 100 вопросов к премьер-министру в рамках отчета правительства РФ. В прошлом году, по его словам, вопросов от фракций поступило более 300. Количество вопросов перед отчетом кабмина устанавливает Совет Государственной Думы, он утвердит перечень вопросов и направит его в правительство.

https://ria.ru/20230306/zyuganov-1856078859.html

https://ria.ru/20230311/rasporyazhenie-1857214362.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, единая россия, госдума рф, михаил мишустин, николай коломейцев, вячеслав володин, политика