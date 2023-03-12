https://ria.ru/20230312/mishustin-1857333546.html
Мишустин встретится с депутатами ЕР и ЛДПР 13 марта
Мишустин встретится с депутатами ЕР и ЛДПР 13 марта - РИА Новости, 12.03.2023
Мишустин встретится с депутатами ЕР и ЛДПР 13 марта
Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет встречи с депутатами "Единой России" и ЛДПР 13 марта в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства в... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T13:22
2023-03-12T13:22
2023-03-12T13:22
россия
единая россия
госдума рф
михаил мишустин
николай коломейцев
вячеслав володин
политика
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет встречи с депутатами "Единой России" и ЛДПР 13 марта в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства в Госдуме, сообщает пресс-служба кабмина. "Председатель правительства Михаил Мишустин 13 марта проведет первые консультации с депутатами Государственной Думы в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина в нижней палате парламента. Встречи с представителями фракций политических партий "Единая Россия" и ЛДПР состоятся в здании правительства", - говорится в сообщении. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что точная дата отчета правительства в ГД станет известна на следующей неделе, рассматриваются 22 и 23 марта. "Рабочие консультации с депутатами в преддверии ежегодного отчета позволяют обеспечить более эффективное взаимодействие правительства с парламентариями, в том числе для обсуждения поднимаемых ими тем и вопросов. Впервые такой формат был опробован в 2021 году", - отмечает пресс-служба кабмина. КПРФ, как ранее сообщал РИА Новости депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ), встретится с Мишустиным 15 марта. Источник в пресс-службе фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) ранее заявил РИА Новости, что встреча их фракции с премьером также может состояться 15 марта. Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев ранее говорил, что встреча фракции "Новые люди" с главой правительства состоится 16 марта. Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов ("Единая Россия") ранее сообщал, что парламентские фракции подготовили 100 вопросов к премьер-министру в рамках отчета правительства РФ. В прошлом году, по его словам, вопросов от фракций поступило более 300. Количество вопросов перед отчетом кабмина устанавливает Совет Государственной Думы, он утвердит перечень вопросов и направит его в правительство.
https://ria.ru/20230306/zyuganov-1856078859.html
https://ria.ru/20230311/rasporyazhenie-1857214362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, единая россия, госдума рф, михаил мишустин, николай коломейцев, вячеслав володин, политика
Россия, Единая Россия, Госдума РФ, Михаил Мишустин, Николай Коломейцев, Вячеслав Володин, Политика
Мишустин встретится с депутатами ЕР и ЛДПР 13 марта
Мишустин встретится с депутатами фракций ЕР и ЛДПР 13 марта в рамках подготовки к отчету
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет встречи с депутатами "Единой России" и ЛДПР 13 марта в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства в Госдуме, сообщает пресс-служба кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин 13 марта проведет первые консультации с депутатами Государственной Думы в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина в нижней палате парламента. Встречи с представителями фракций политических партий "Единая Россия" и ЛДПР состоятся в здании правительства", - говорится в сообщении.
Зюганов рассказал о предстоящей встрече с Мишустиным
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин
сообщил, что точная дата отчета правительства в ГД станет известна на следующей неделе, рассматриваются 22 и 23 марта.
"Рабочие консультации с депутатами в преддверии ежегодного отчета позволяют обеспечить более эффективное взаимодействие правительства с парламентариями, в том числе для обсуждения поднимаемых ими тем и вопросов. Впервые такой формат был опробован в 2021 году", - отмечает пресс-служба кабмина.
КПРФ, как ранее сообщал РИА Новости депутат Госдумы Николай Коломейцев
(КПРФ), встретится с Мишустиным 15 марта.
Источник в пресс-службе фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) ранее заявил РИА Новости, что встреча их фракции с премьером также может состояться 15 марта.
Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев
ранее говорил, что встреча фракции "Новые люди" с главой правительства состоится 16 марта.
Глава комитета Госдумы
по контролю Олег Морозов
("Единая Россия") ранее сообщал, что парламентские фракции подготовили 100 вопросов к премьер-министру в рамках отчета правительства РФ
. В прошлом году, по его словам, вопросов от фракций поступило более 300.
Количество вопросов перед отчетом кабмина устанавливает Совет Государственной Думы, он утвердит перечень вопросов и направит его в правительство.
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