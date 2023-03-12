https://ria.ru/20230312/mishustin-1857303366.html

Володин анонсировал выступление Мишустина в Госдуме

Володин анонсировал выступление Мишустина в Госдуме - РИА Новости, 12.03.2023

Володин анонсировал выступление Мишустина в Госдуме

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что точная дата выступления главы кабмина Михаила Мишустина в ГД станет известна на следующей неделе. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T09:20

2023-03-12T09:20

2023-03-12T09:30

политика

госдума рф

вячеслав володин

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что точная дата выступления главы кабмина Михаила Мишустина в ГД станет известна на следующей неделе."В соответствии со статьей 114 Конституции РФ Правительство ежегодно отчитывается перед Государственной Думой о работе за прошлый год… 22–23 марта (окончательную дату определим на следующей неделе) состоится заседание Государственной Думы, на котором с отчетом выступит Председатель Правительства", - написал Володин в своем телеграм-канале.По его словам, профильные комитеты ГД в рамках подготовки отчета уже встречаются с вице-премьерами и министрами правительства, а с понедельника начинаются встречи фракций с Мишустиным.Кроме того, Володин предложил своим подписчикам в Telegram задавать вопросы и предложения, которые важны для обсуждения с правительством, в комментариях.

https://ria.ru/20230306/zyuganov-1856078859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, госдума рф, вячеслав володин, михаил мишустин, правительство рф