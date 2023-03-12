https://ria.ru/20230312/mishustin-1857303366.html
Володин анонсировал выступление Мишустина в Госдуме
Володин анонсировал выступление Мишустина в Госдуме - РИА Новости, 12.03.2023
Володин анонсировал выступление Мишустина в Госдуме
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что точная дата выступления главы кабмина Михаила Мишустина в ГД станет известна на следующей неделе. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T09:20
2023-03-12T09:20
2023-03-12T09:30
политика
госдума рф
вячеслав володин
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что точная дата выступления главы кабмина Михаила Мишустина в ГД станет известна на следующей неделе."В соответствии со статьей 114 Конституции РФ Правительство ежегодно отчитывается перед Государственной Думой о работе за прошлый год… 22–23 марта (окончательную дату определим на следующей неделе) состоится заседание Государственной Думы, на котором с отчетом выступит Председатель Правительства", - написал Володин в своем телеграм-канале.По его словам, профильные комитеты ГД в рамках подготовки отчета уже встречаются с вице-премьерами и министрами правительства, а с понедельника начинаются встречи фракций с Мишустиным.Кроме того, Володин предложил своим подписчикам в Telegram задавать вопросы и предложения, которые важны для обсуждения с правительством, в комментариях.
https://ria.ru/20230306/zyuganov-1856078859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, вячеслав володин, михаил мишустин, правительство рф
Политика, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Володин анонсировал выступление Мишустина в Госдуме
Володин: точная дата выступления Мишустина в Госдуме станет известна на следующей неделе
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил
, что точная дата выступления главы кабмина Михаила Мишустина в ГД станет известна на следующей неделе.
"В соответствии со статьей 114 Конституции РФ Правительство ежегодно отчитывается перед Государственной Думой о работе за прошлый год… 22–23 марта (окончательную дату определим на следующей неделе) состоится заседание Государственной Думы, на котором с отчетом выступит Председатель Правительства", - написал Володин в своем телеграм-канале.
По его словам, профильные комитеты ГД в рамках подготовки отчета уже встречаются с вице-премьерами и министрами правительства, а с понедельника начинаются встречи фракций с Мишустиным.
Кроме того, Володин предложил своим подписчикам в Telegram задавать вопросы и предложения, которые важны для обсуждения с правительством, в комментариях.
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