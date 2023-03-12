https://ria.ru/20230312/minirovanie-1857349745.html
В полицию Молдавии сообщили о минировании аэропорта Кишинева
В полицию Молдавии сообщили о минировании аэропорта Кишинева - РИА Новости, 12.03.2023
В полицию Молдавии сообщили о минировании аэропорта Кишинева
Пограничная полиция Молдавии получила сообщение о "минировании" аэропорта Кишинева, сотрудники и пассажиры эвакуированы из здания. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T15:22
2023-03-12T15:22
2023-03-12T15:22
в мире
молдавия
кишинев
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КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Пограничная полиция Молдавии получила сообщение о "минировании" аэропорта Кишинева, сотрудники и пассажиры эвакуированы из здания. Ранее в воскресенье пресс-служба полиции сообщила, что получила четыре сообщения о заложенных в Кишиневе бомбах от одного и того же человека. "Сегодня, 12 марта 2023 года, около 12:50 (13.50 мск), сотрудники Пограничной полиции были предупреждены Информационным бюро Международного аэропорта Кишинева, что поступил телефонный звонок с сообщением о минировании аэропорта", - сообщается в телеграм-канале погранполиции. Уточняется, что усилены меры безопасности, мобилизованы оперативные группы специализированных служб МВД. Сотрудники аэропорта и пассажиры эвакуированы из здания, временно приостановлена процедура регистрации пассажиров. В погранполиции уточнили, что в прошлом году в Кишиневском аэропорту было зарегистрировано 38 ложных угроз о заложенных бомбах. Согласно местному законодательству, если личность автора ложных сообщений будет подтверждена, то ему грозит штраф в размере до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), 180-240 часов исправительных работ или лишение свободы на срок до двух лет.
https://ria.ru/20230312/kishinev-1857348735.html
https://ria.ru/20230312/moldaviya-1857340078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
В полицию Молдавии сообщили о минировании аэропорта Кишинева
Погранполиция Молдавии получила сообщение о минировании аэропорта Кишинева
КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости.
Пограничная полиция Молдавии получила сообщение
о "минировании" аэропорта Кишинева, сотрудники и пассажиры эвакуированы из здания.
Ранее в воскресенье пресс-служба полиции сообщила, что получила четыре сообщения о заложенных в Кишиневе бомбах от одного и того же человека.
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"Сегодня, 12 марта 2023 года, около 12:50 (13.50 мск), сотрудники Пограничной полиции были предупреждены Информационным бюро Международного аэропорта Кишинева, что поступил телефонный звонок с сообщением о минировании аэропорта", - сообщается в телеграм-канале погранполиции.
Уточняется, что усилены меры безопасности, мобилизованы оперативные группы специализированных служб МВД. Сотрудники аэропорта и пассажиры эвакуированы из здания, временно приостановлена процедура регистрации пассажиров.
В погранполиции уточнили, что в прошлом году в Кишиневском аэропорту было зарегистрировано 38 ложных угроз о заложенных бомбах.
Согласно местному законодательству, если личность автора ложных сообщений будет подтверждена, то ему грозит штраф в размере до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), 180-240 часов исправительных работ или лишение свободы на срок до двух лет.
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