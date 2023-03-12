Рейтинг@Mail.ru
На кольцевой линии московского метро увеличили интервалы движения - РИА Новости, 12.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 12.03.2023 (обновлено: 14:09 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/metro-1857337364.html
На кольцевой линии московского метро увеличили интервалы движения
На кольцевой линии московского метро увеличили интервалы движения - РИА Новости, 12.03.2023
На кольцевой линии московского метро увеличили интервалы движения
Временные интервалы движения поездов на кольцевой линии московского метро увеличены из-за человека на пути, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T13:48
2023-03-12T14:09
происшествия
московский метрополитен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776807119_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4db8a7c19ceea4189098f1f77d435980.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Временные интервалы движения поездов на кольцевой линии московского метро увеличены из-за человека на пути, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "На кольцевой линии временно увеличены интервалы движения поездов против часовой стрелки из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230310/arest-1857104605.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776807119_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_b8a57827d3bda43860bfe6b8d3f76d31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московский метрополитен
Происшествия, Московский метрополитен
На кольцевой линии московского метро увеличили интервалы движения

На кольцевой линии московского метро увеличили интервалы движения из-за человека на пути

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтанция "Новослободская" Кольцевой линии московского метро
Станция Новослободская Кольцевой линии московского метро - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Станция "Новослободская" Кольцевой линии московского метро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Временные интервалы движения поездов на кольцевой линии московского метро увеличены из-за человека на пути, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса.
"На кольцевой линии временно увеличены интервалы движения поездов против часовой стрелки из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
Мужчину толкнули под поезд на станции Киевская - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Суд в Москве арестовал мужчину, толкнувшего подростка под поезд в метро
10 марта, 18:12
 
ПроисшествияМосковский метрополитен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала