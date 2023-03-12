https://ria.ru/20230312/metro-1857337364.html
На кольцевой линии московского метро увеличили интервалы движения
На кольцевой линии московского метро увеличили интервалы движения - РИА Новости, 12.03.2023
На кольцевой линии московского метро увеличили интервалы движения
Временные интервалы движения поездов на кольцевой линии московского метро увеличены из-за человека на пути, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T13:48
2023-03-12T13:48
2023-03-12T14:09
происшествия
московский метрополитен
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Временные интервалы движения поездов на кольцевой линии московского метро увеличены из-за человека на пути, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "На кольцевой линии временно увеличены интервалы движения поездов против часовой стрелки из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230310/arest-1857104605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московский метрополитен
Происшествия, Московский метрополитен
На кольцевой линии московского метро увеличили интервалы движения
На кольцевой линии московского метро увеличили интервалы движения из-за человека на пути