https://ria.ru/20230312/metro-1857337364.html

На кольцевой линии московского метро увеличили интервалы движения

На кольцевой линии московского метро увеличили интервалы движения - РИА Новости, 12.03.2023

На кольцевой линии московского метро увеличили интервалы движения

Временные интервалы движения поездов на кольцевой линии московского метро увеличены из-за человека на пути, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T13:48

2023-03-12T13:48

2023-03-12T14:09

происшествия

московский метрополитен

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Временные интервалы движения поездов на кольцевой линии московского метро увеличены из-за человека на пути, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "На кольцевой линии временно увеличены интервалы движения поездов против часовой стрелки из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230310/arest-1857104605.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, московский метрополитен