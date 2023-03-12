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Схрон со взрывчаткой и оружием изъяли в Мелитополе - РИА Новости, 12.03.2023
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09:33 12.03.2023 (обновлено: 12:35 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/melitopol-1857304718.html
Схрон со взрывчаткой и оружием изъяли в Мелитополе
Схрон со взрывчаткой и оружием изъяли в Мелитополе - РИА Новости, 12.03.2023
Схрон со взрывчаткой и оружием изъяли в Мелитополе
Полицейские изъяли гранаты, взрывчатку и оружие в одном из гаражей Мелитополя в Запорожской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили РИА РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T09:33
2023-03-12T12:35
россия
запорожская область
мелитополь
происшествия
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Полицейские изъяли гранаты, взрывчатку и оружие в одном из гаражей Мелитополя в Запорожской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Запорожской области. "Полицейские в одном из гаражей обнаружили и изъяли из незаконного оборота 2 гранаты "Ф-1", 2 тротиловые шашки по 400 граммов, пистолет Макарова с 2 магазинами, охотничье ружье, более 100 патронов различного калибра, удостоверения к наградам ВСУ, радикальную символику", - сообщили в МВД. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 УК РФ "Незаконный оборот оружия и боеприпасов", санкции данной статьи предполагают наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет. Владелец гаража сейчас находится на подконтрольной Украине территории, уточнили в ведомстве.
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россия
запорожская область
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россия, запорожская область, мелитополь, происшествия, вооруженные силы украины
Россия, Запорожская область, Мелитополь, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Схрон со взрывчаткой и оружием изъяли в Мелитополе

В Мелитополе полицейские изъяли взрывчатку, оружие и боеприпасы в одном из гаражей

© Фото : ГУ МВД по Запорожской областиИзъятое полицейскими в результате обыска в одном из гаражей Мелитополя
Изъятое полицейскими в результате обыска в одном из гаражей Мелитополя - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© Фото : ГУ МВД по Запорожской области
Изъятое полицейскими в результате обыска в одном из гаражей Мелитополя
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Полицейские изъяли гранаты, взрывчатку и оружие в одном из гаражей Мелитополя в Запорожской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Запорожской области.
"Полицейские в одном из гаражей обнаружили и изъяли из незаконного оборота 2 гранаты "Ф-1", 2 тротиловые шашки по 400 граммов, пистолет Макарова с 2 магазинами, охотничье ружье, более 100 патронов различного калибра, удостоверения к наградам ВСУ, радикальную символику", - сообщили в МВД.
Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 УК РФ "Незаконный оборот оружия и боеприпасов", санкции данной статьи предполагают наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.
Владелец гаража сейчас находится на подконтрольной Украине территории, уточнили в ведомстве.
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