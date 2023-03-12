https://ria.ru/20230312/melitopol-1857304718.html

Схрон со взрывчаткой и оружием изъяли в Мелитополе

Схрон со взрывчаткой и оружием изъяли в Мелитополе - РИА Новости, 12.03.2023

Схрон со взрывчаткой и оружием изъяли в Мелитополе

Полицейские изъяли гранаты, взрывчатку и оружие в одном из гаражей Мелитополя в Запорожской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили РИА РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T09:33

2023-03-12T09:33

2023-03-12T12:35

россия

запорожская область

мелитополь

происшествия

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Полицейские изъяли гранаты, взрывчатку и оружие в одном из гаражей Мелитополя в Запорожской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Запорожской области. "Полицейские в одном из гаражей обнаружили и изъяли из незаконного оборота 2 гранаты "Ф-1", 2 тротиловые шашки по 400 граммов, пистолет Макарова с 2 магазинами, охотничье ружье, более 100 патронов различного калибра, удостоверения к наградам ВСУ, радикальную символику", - сообщили в МВД. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 УК РФ "Незаконный оборот оружия и боеприпасов", санкции данной статьи предполагают наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет. Владелец гаража сейчас находится на подконтрольной Украине территории, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20230211/melitopol-1851449955.html

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запорожская область

мелитополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, запорожская область, мелитополь, происшествия, вооруженные силы украины