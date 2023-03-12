https://ria.ru/20230312/melitopol-1857304718.html
Схрон со взрывчаткой и оружием изъяли в Мелитополе
Схрон со взрывчаткой и оружием изъяли в Мелитополе - РИА Новости, 12.03.2023
Схрон со взрывчаткой и оружием изъяли в Мелитополе
Полицейские изъяли гранаты, взрывчатку и оружие в одном из гаражей Мелитополя в Запорожской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили РИА РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T09:33
2023-03-12T09:33
2023-03-12T12:35
россия
запорожская область
мелитополь
происшествия
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Полицейские изъяли гранаты, взрывчатку и оружие в одном из гаражей Мелитополя в Запорожской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Запорожской области. "Полицейские в одном из гаражей обнаружили и изъяли из незаконного оборота 2 гранаты "Ф-1", 2 тротиловые шашки по 400 граммов, пистолет Макарова с 2 магазинами, охотничье ружье, более 100 патронов различного калибра, удостоверения к наградам ВСУ, радикальную символику", - сообщили в МВД. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 УК РФ "Незаконный оборот оружия и боеприпасов", санкции данной статьи предполагают наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет. Владелец гаража сейчас находится на подконтрольной Украине территории, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20230211/melitopol-1851449955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, мелитополь, происшествия, вооруженные силы украины
Россия, Запорожская область, Мелитополь, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Схрон со взрывчаткой и оружием изъяли в Мелитополе
В Мелитополе полицейские изъяли взрывчатку, оружие и боеприпасы в одном из гаражей