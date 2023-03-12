Джаред Лето получил антипремию "Золотая малина"

ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Актер Джаред Лето удостоился антипремии "Золотая малина" за главную роль в фильме "Морбиус", а Том Хэнкс "и его латексное лицо" – за "Элвиса", сообщают организаторы. Лауреатов главной антипремии Голливуда традиционно объявляют за день до вручения "Оскаров". Как следует из опубликованного на сайте "Золотой малины" списка, в этом году премии удостоились Том Хэнкс за второстепенную роль в фильме "Элвис", еще одна "малина" досталась дуэту Хэнкса и "его лицу из латекса" за ту же картину. Худшей актрисой второго плана названа напарница Лето по "Морбиусу" Адриа Архона. Отметили "наградой" и "Пиноккио" от студии "Дисней". Фильм "Блондинка" удостоили "Золотой малины" в двух номинациях: худший фильм и худший сценарий. Худшей актрисой организаторы "Золотой малины" признали саму премию - "за ошибку в номинации" после того, как объявили о рассмотрении на премию 12-летней актрисы.
ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Актер Джаред Лето удостоился антипремии "Золотая малина" за главную роль в фильме "Морбиус", а Том Хэнкс "и его латексное лицо" – за "Элвиса", сообщают организаторы.
Лауреатов главной антипремии Голливуда традиционно объявляют за день до вручения "Оскаров". Как следует из опубликованного на сайте "Золотой малины" списка, в этом году премии удостоились Том Хэнкс за второстепенную роль в фильме "Элвис", еще одна "малина" досталась дуэту Хэнкса и "его лицу из латекса" за ту же картину.
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Худшей актрисой второго плана названа напарница Лето по "Морбиусу" Адриа Архона. Отметили "наградой" и "Пиноккио" от студии "Дисней". Фильм "Блондинка" удостоили "Золотой малины" в двух номинациях: худший фильм и худший сценарий.
Худшей актрисой организаторы "Золотой малины" признали саму премию - "за ошибку в номинации" после того, как объявили о рассмотрении на премию 12-летней актрисы.
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