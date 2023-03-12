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Джаред Лето получил антипремию "Золотая малина" - РИА Новости, 12.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
01:10 12.03.2023 (обновлено: 01:16 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/malina-1857284694.html
Джаред Лето получил антипремию "Золотая малина"
Джаред Лето получил антипремию "Золотая малина" - РИА Новости, 12.03.2023
Джаред Лето получил антипремию "Золотая малина"
Актер Джаред Лето удостоился антипремии "Золотая малина" за главную роль в фильме "Морбиус", а Том Хэнкс "и его латексное лицо" – за "Элвиса", сообщают... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T01:10
2023-03-12T01:16
культура
джаред лето
том хэнкс
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Актер Джаред Лето удостоился антипремии "Золотая малина" за главную роль в фильме "Морбиус", а Том Хэнкс "и его латексное лицо" – за "Элвиса", сообщают организаторы. Лауреатов главной антипремии Голливуда традиционно объявляют за день до вручения "Оскаров". Как следует из опубликованного на сайте "Золотой малины" списка, в этом году премии удостоились Том Хэнкс за второстепенную роль в фильме "Элвис", еще одна "малина" досталась дуэту Хэнкса и "его лицу из латекса" за ту же картину. Худшей актрисой второго плана названа напарница Лето по "Морбиусу" Адриа Архона. Отметили "наградой" и "Пиноккио" от студии "Дисней". Фильм "Блондинка" удостоили "Золотой малины" в двух номинациях: худший фильм и худший сценарий. Худшей актрисой организаторы "Золотой малины" признали саму премию - "за ошибку в номинации" после того, как объявили о рассмотрении на премию 12-летней актрисы.
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джаред лето, том хэнкс, в мире
Культура, Джаред Лето, Том Хэнкс, В мире
Джаред Лето получил антипремию "Золотая малина"

Джаред Лето получил антипремию "Золотая малина" за главную роль в фильме "Морбиус"

© Columbia Pictures Corporation, 2022Кадр из фильма "Морбиус"
Кадр из фильма Морбиус
© Columbia Pictures Corporation, 2022
Кадр из фильма "Морбиус". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Актер Джаред Лето удостоился антипремии "Золотая малина" за главную роль в фильме "Морбиус", а Том Хэнкс "и его латексное лицо" – за "Элвиса", сообщают организаторы.
Лауреатов главной антипремии Голливуда традиционно объявляют за день до вручения "Оскаров". Как следует из опубликованного на сайте "Золотой малины" списка, в этом году премии удостоились Том Хэнкс за второстепенную роль в фильме "Элвис", еще одна "малина" досталась дуэту Хэнкса и "его лицу из латекса" за ту же картину.
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Худшей актрисой второго плана названа напарница Лето по "Морбиусу" Адриа Архона. Отметили "наградой" и "Пиноккио" от студии "Дисней". Фильм "Блондинка" удостоили "Золотой малины" в двух номинациях: худший фильм и худший сценарий.
Худшей актрисой организаторы "Золотой малины" признали саму премию - "за ошибку в номинации" после того, как объявили о рассмотрении на премию 12-летней актрисы.
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