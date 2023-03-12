https://ria.ru/20230312/makron-1857339399.html

"Путин уже смеется". Слова Макрона о России обескуражили пользователей Сети

"Путин уже смеется". Слова Макрона о России обескуражили пользователей Сети - РИА Новости, 12.03.2023

"Путин уже смеется". Слова Макрона о России обескуражили пользователей Сети

Пользователи Twitter активно обсуждают слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия не должна выиграть. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T14:11

2023-03-12T14:11

2023-03-12T16:02

специальная военная операция на украине

в мире

эммануэль макрон

россия

украина

франция

риши сунак

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856431050_0:207:3272:2048_1920x0_80_0_0_48156f708beb87fd7c7c971b105b3bb5.jpg

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия не должна выиграть. Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Французский лидер также утверждает, что ЕС, со своей стороны, делает все для нераспространения конфликта на Украине на весь мир."Единственный способ не распространять конфликт — признать победу России. Путин уже смеется над его заявлениями", — написал один из комментаторов. "Говорит человек, который намеренно сорвал Минские соглашения", — отметил другой."Конфликт стал глобальным с тех пор, как НАТО, Великобритания и США решили вмешаться в дела Украины", — добавил третий. "Если бы они не хотели глобальной войны, то не нарушали бы слово, данное России, и не стали бы расширять НАТО. Москва не хотела мирового господства, Америка хотела, и это то, к чему они стремятся", — поделился мнением еще один пользователь. "Вы должны вести переговоры о мире, а не разжигать конфликт", — заявил один из читателей. "Ни одного слова о мире", — подытожили в комментариях. В Париже 10 марта прошел 36-й франко-британский саммит, в последний раз такое мероприятие проходило в 2018 году. На встрече обсуждали ситуацию на Украине и экономическое сотрудничество. Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают Украину оружием. В Москве на это отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

https://ria.ru/20230312/ukraina-1857312500.html

https://ria.ru/20230312/rossiya-1857303666.html

https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html

россия

украина

франция

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эммануэль макрон, россия, украина, франция, риши сунак, нато, евросоюз, великобритания