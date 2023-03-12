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"Путин уже смеется". Слова Макрона о России обескуражили пользователей Сети - РИА Новости, 12.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 12.03.2023 (обновлено: 16:02 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/makron-1857339399.html
"Путин уже смеется". Слова Макрона о России обескуражили пользователей Сети
"Путин уже смеется". Слова Макрона о России обескуражили пользователей Сети - РИА Новости, 12.03.2023
"Путин уже смеется". Слова Макрона о России обескуражили пользователей Сети
Пользователи Twitter активно обсуждают слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия не должна выиграть. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T14:11
2023-03-12T16:02
специальная военная операция на украине
в мире
эммануэль макрон
россия
украина
франция
риши сунак
нато
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия не должна выиграть. Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Французский лидер также утверждает, что ЕС, со своей стороны, делает все для нераспространения конфликта на Украине на весь мир."Единственный способ не распространять конфликт — признать победу России. Путин уже смеется над его заявлениями", — написал один из комментаторов. "Говорит человек, который намеренно сорвал Минские соглашения", — отметил другой."Конфликт стал глобальным с тех пор, как НАТО, Великобритания и США решили вмешаться в дела Украины", — добавил третий. "Если бы они не хотели глобальной войны, то не нарушали бы слово, данное России, и не стали бы расширять НАТО. Москва не хотела мирового господства, Америка хотела, и это то, к чему они стремятся", — поделился мнением еще один пользователь. "Вы должны вести переговоры о мире, а не разжигать конфликт", — заявил один из читателей. "Ни одного слова о мире", — подытожили в комментариях. В Париже 10 марта прошел 36-й франко-британский саммит, в последний раз такое мероприятие проходило в 2018 году. На встрече обсуждали ситуацию на Украине и экономическое сотрудничество. Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают Украину оружием. В Москве на это отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20230312/ukraina-1857312500.html
https://ria.ru/20230312/rossiya-1857303666.html
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в мире, эммануэль макрон, россия, украина, франция, риши сунак, нато, евросоюз, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эммануэль Макрон, Россия, Украина, Франция, Риши Сунак, НАТО, Евросоюз, Великобритания
"Путин уже смеется". Слова Макрона о России обескуражили пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали Эммануэля Макрона, выступившего против победы России

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия не должна выиграть.
Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Французский лидер также утверждает, что ЕС, со своей стороны, делает все для нераспространения конфликта на Украине на весь мир.
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"Единственный способ не распространять конфликт — признать победу России. Путин уже смеется над его заявлениями", — написал один из комментаторов.
"Говорит человек, который намеренно сорвал Минские соглашения", — отметил другой.
"Конфликт стал глобальным с тех пор, как НАТО, Великобритания и США решили вмешаться в дела Украины", — добавил третий.
"Если бы они не хотели глобальной войны, то не нарушали бы слово, данное России, и не стали бы расширять НАТО. Москва не хотела мирового господства, Америка хотела, и это то, к чему они стремятся", — поделился мнением еще один пользователь.
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"Вы должны вести переговоры о мире, а не разжигать конфликт", — заявил один из читателей.
"Ни одного слова о мире", — подытожили в комментариях.
В Париже 10 марта прошел 36-й франко-британский саммит, в последний раз такое мероприятие проходило в 2018 году. На встрече обсуждали ситуацию на Украине и экономическое сотрудничество.
Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают Украину оружием. В Москве на это отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭммануэль МакронРоссияУкраинаФранцияРиши СунакНАТОЕвросоюзВеликобритания
 
 
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