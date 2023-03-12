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В США восемь человек погибли после опрокидывания двух лодок
В США восемь человек погибли после опрокидывания двух лодок - РИА Новости, 12.03.2023
В США восемь человек погибли после опрокидывания двух лодок
Восемь человек погибли после опрокидывания двух лодок в калифорнийском городе Сан-Диего в США, передает ABC News. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T23:59
2023-03-12T23:59
2023-03-12T23:59
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ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА новости. Восемь человек погибли после опрокидывания двух лодок в калифорнийском городе Сан-Диего в США, передает ABC News. По словам представителей местной спасательной службы, опрокинулись рыболовные лодки, в одной из которых находились восемь человек, а в другой - 15. Для определения их местонахождения власти использовали данные GPS c телефона одной из выживших, которая сообщила о случившимся. Национальности погибших до сих пор не установлены, но, как отмечается, речь может идти о мигрантах, пытавшихся добраться до берегов США.
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в мире, сша, вашингтон (штат), сан-диего
В мире, США, Вашингтон (штат), Сан-Диего
В США восемь человек погибли после опрокидывания двух лодок
ABC News: в Сан-Диего в США восемь человек погибли после опрокидывания двух лодок