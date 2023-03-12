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В США восемь человек погибли после опрокидывания двух лодок

В США восемь человек погибли после опрокидывания двух лодок - РИА Новости, 12.03.2023

В США восемь человек погибли после опрокидывания двух лодок

Восемь человек погибли после опрокидывания двух лодок в калифорнийском городе Сан-Диего в США, передает ABC News. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T23:59

2023-03-12T23:59

2023-03-12T23:59

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ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА новости. Восемь человек погибли после опрокидывания двух лодок в калифорнийском городе Сан-Диего в США, передает ABC News. По словам представителей местной спасательной службы, опрокинулись рыболовные лодки, в одной из которых находились восемь человек, а в другой - 15. Для определения их местонахождения власти использовали данные GPS c телефона одной из выживших, которая сообщила о случившимся. Национальности погибших до сих пор не установлены, но, как отмечается, речь может идти о мигрантах, пытавшихся добраться до берегов США.

https://ria.ru/20230304/nepogoda-1855789667.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), сан-диего