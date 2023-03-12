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Новый министр обороны Китая: космический генерал Ли Шанфу

Новый министр обороны Китая: космический генерал Ли Шанфу - РИА Новости, 12.03.2023

Новый министр обороны Китая: космический генерал Ли Шанфу

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) в ходе голосования в воскресенье утром утвердили 65-летнего... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T05:51

2023-03-12T05:51

2023-03-12T06:06

справки

китай

сычуань

народно-освободительная армия китая

всекитайское собрание народных представителей

министерство финансов сша

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ПЕКИН, 12 мар - РИА Новости. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) в ходе голосования в воскресенье утром утвердили 65-летнего генерала Ли Шанфу на пост министра обороны КНР. Согласно открытым источникам на китайском языке, Ли Шанфу родился в 1958 году в городе Чэнду, расположенном в юго-западной провинции Сычуань в семье высокопоставленного военного Ли Шаочжу, который, в частности, занимал пост заместителя начальника Юго-Западного командования Железнодорожного корпуса НОАК. В 1978 году Ли Шанфу поступил в престижный Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая в городе Чанша юго-восточной провинции Хунань. После окончания учебы Ли Шанфу работал в работал в Центре запуска спутников Сичан, расположенном в провинции Сычуань. В 2003 году, в возрасте 45 лет, Ли Шанфу стал директором космодрома Сичан, на этой должности он проработал более десяти лет, в течение которых руководил многими миссиями по космическим запускам. В частности, он курировал миссию "Чанъэ-2" по запуску спутника зондирования Луны, одной из основных задач которого был сбор необходимых сведений для осуществления успешной посадки космических аппаратов на поверхность Луны. Китайские СМИ отмечали, что опыт Ли Шанфу в космической сфере "будет способствовать быстрому развитию информатизации НОАК в новую эпоху". В 2006 году Ли Шанфу было присвоено звание генерал-майора, в 2016 году звание генерал-лейтенанта, а в 2019 году звание генерала. В 2016-2017 года Ли Шанфу занимал должность заместителя командующего Силами стратегического обеспечения НОАК. В 2017-2022 годах возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая. В 2018 году минфин США ввел санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его главы Ли Шанфу из-за военного сотрудничества с Россией. Сообщалось, что санкции были введены из-за сделок по покупке российских самолетов и ракетных систем С-400.Ранее депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в пятницу единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок, свидетельствуют итоги голосования.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, китай, сычуань, народно-освободительная армия китая, всекитайское собрание народных представителей, министерство финансов сша