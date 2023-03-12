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В Киево-Печерской лавре собрались тысячи прихожан канонической УПЦ - РИА Новости, 12.03.2023
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Религия
 
22:19 12.03.2023 (обновлено: 23:58 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/lavra-1857408480.html
В Киево-Печерской лавре собрались тысячи прихожан канонической УПЦ
В Киево-Печерской лавре собрались тысячи прихожан канонической УПЦ - РИА Новости, 12.03.2023
В Киево-Печерской лавре собрались тысячи прихожан канонической УПЦ
В Киево-Печерской лавре собрались тысячи прихожан канонической Украинской православной церкви, сообщила УПЦ в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T22:19
2023-03-12T23:58
религия
украина
франциск (хорхе марио бергольо)
украинская православная церковь
россия
верховная рада украины
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Киево-Печерской лавре собрались тысячи прихожан канонической Украинской православной церкви, сообщила УПЦ в Telegram-канале."Тысячи людей, собравшихся на литургию в день памяти Собора всех преподобных Печерских, единым сердцем и едиными устами поют Символ веры", — говорится в публикации.Собор преподобных отцов Киево-Печерских и всех святых, в Малой России просиявших, отмечается во второе воскресенье Великого поста. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания до 29 марта. Исполняющий обязанности гендиректора Александр Рудник сослался на выводы межведомственной рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики Украины. Там говорится, что монастырь якобы нарушил условия договора по использованию государственного имущества. Подтверждений этому не приводится.Накануне вечером патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием, в котором призвал обратить внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг Киево-Печерской лавры. Среди адресатов обращения был и папа Франциск.В 2022 году киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны запретили деятельность УПЦ, а в Верховную раду внесли законопроект о ее фактическом запрете.Против некоторых представителей духовенства ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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украина, франциск (хорхе марио бергольо), украинская православная церковь, россия, верховная рада украины
Религия, Украина, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Украинская православная церковь, Россия, Верховная Рада Украины
В Киево-Печерской лавре собрались тысячи прихожан канонической УПЦ

Тысячи прихожан канонической УПЦ собрались на литургию в Киево-Печерской лавре

© Украинская православная церковьТысячи прихожан канонической Украинской православной церкви собрались в Киево-Печерской лавре
Тысячи прихожан канонической Украинской православной церкви собрались в Киево-Печерской лавре
© Украинская православная церковь
Тысячи прихожан канонической Украинской православной церкви собрались в Киево-Печерской лавре
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Киево-Печерской лавре собрались тысячи прихожан канонической Украинской православной церкви, сообщила УПЦ в Telegram-канале.
"Тысячи людей, собравшихся на литургию в день памяти Собора всех преподобных Печерских, единым сердцем и едиными устами поют Символ веры", — говорится в публикации.
Собор преподобных отцов Киево-Печерских и всех святых, в Малой России просиявших, отмечается во второе воскресенье Великого поста.
Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания до 29 марта. Исполняющий обязанности гендиректора Александр Рудник сослался на выводы межведомственной рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики Украины. Там говорится, что монастырь якобы нарушил условия договора по использованию государственного имущества. Подтверждений этому не приводится.

Сейчас в ведении заповедника находится так называемая верхняя лавра, где расположены Трапезная церковь и Успенский собор. Нижняя лавра, где, согласно сайту монастыря, расположен действующий монастырь и пещеры, — в бессрочной аренде Украинской православной церкви. В нижней лавре расположена также резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского), предстоятеля канонической УПЦ.

Накануне вечером патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием, в котором призвал обратить внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг Киево-Печерской лавры. Среди адресатов обращения был и папа Франциск.
В 2022 году киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны запретили деятельность УПЦ, а в Верховную раду внесли законопроект о ее фактическом запрете.
Против некоторых представителей духовенства ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
"Пытаются забрать последнее". Что стоит за захватом Киево-Печерской лавры
11 марта, 18:18
 
РелигияУкраинаФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Украинская православная церковьРоссияВерховная Рада Украины
 
 
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