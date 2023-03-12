https://ria.ru/20230312/lavra-1857408480.html

В Киево-Печерской лавре собрались тысячи прихожан канонической УПЦ

В Киево-Печерской лавре собрались тысячи прихожан канонической УПЦ - РИА Новости, 12.03.2023

В Киево-Печерской лавре собрались тысячи прихожан канонической УПЦ

В Киево-Печерской лавре собрались тысячи прихожан канонической Украинской православной церкви, сообщила УПЦ в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T22:19

2023-03-12T22:19

2023-03-12T23:58

религия

украина

франциск (хорхе марио бергольо)

украинская православная церковь

россия

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Киево-Печерской лавре собрались тысячи прихожан канонической Украинской православной церкви, сообщила УПЦ в Telegram-канале."Тысячи людей, собравшихся на литургию в день памяти Собора всех преподобных Печерских, единым сердцем и едиными устами поют Символ веры", — говорится в публикации.Собор преподобных отцов Киево-Печерских и всех святых, в Малой России просиявших, отмечается во второе воскресенье Великого поста. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания до 29 марта. Исполняющий обязанности гендиректора Александр Рудник сослался на выводы межведомственной рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики Украины. Там говорится, что монастырь якобы нарушил условия договора по использованию государственного имущества. Подтверждений этому не приводится.Накануне вечером патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием, в котором призвал обратить внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг Киево-Печерской лавры. Среди адресатов обращения был и папа Франциск.В 2022 году киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны запретили деятельность УПЦ, а в Верховную раду внесли законопроект о ее фактическом запрете.Против некоторых представителей духовенства ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

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украина, франциск (хорхе марио бергольо), украинская православная церковь, россия, верховная рада украины