Немецкий политик поставил на место Кулебу, оскорбившего российских солдат
Немецкий политик Тоденхефер назвал слова Кулебы о российских солдатах оскорблением ФРГ
© AP Photo / Andrew KravchenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Консервативный политик и лидер партии Team Todenhöfer Юрген Тоденхефер раскритиковал в Twitter слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что мирное движение Германии одобряет "убийства и пытки украинцев российскими солдатами".
"Мне не нравятся постоянные оскорбления со стороны украинского руководства. <…> Возмутительно. В отличие от разжигателей конфликта всех стран, мы хотим предотвратить именно это. Путем переговоров, а не силой", — написал он.
Тоденхефер напомнил, что ни одна страна в мире не получает столько подарков от Германии, как Украина.
"Вторая по коррумпированности страна в Европе не будет нашим моральным учителем", — заключил политик.
В конце февраля в Берлине прошла крупномасштабная манифестация против дальнейшей эскалации конфликта на Украине. В созванном депутатом партии "Левые" Сарой Вагенкнехт протестном шествии приняли участие десятки тысяч человек.
До этого политик совместно с известной журналисткой, основательницей журнала Emma феминисткой Алисой Шварцер опубликовали на портале change.org петицию под названием "Манифест за мир". Они призвали канцлера Олафа Шольца остановить накачивание Киева оружием и инициировать переговоры. На сегодняшний день документ подписали почти 750 тысяч человек.