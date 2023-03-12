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Немецкий политик поставил на место Кулебу, оскорбившего российских солдат - РИА Новости, 12.03.2023
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16:02 12.03.2023 (обновлено: 16:37 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/kuleba-1857356316.html
Немецкий политик поставил на место Кулебу, оскорбившего российских солдат
Немецкий политик поставил на место Кулебу, оскорбившего российских солдат - РИА Новости, 12.03.2023
Немецкий политик поставил на место Кулебу, оскорбившего российских солдат
Консервативный политик и лидер партии Team Todenhöfer Юрген Тоденхефер раскритиковал в Twitter слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что мирное движение РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T16:02
2023-03-12T16:37
в мире
украина
германия
дмитрий кулеба
сара вагенкнехт
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Консервативный политик и лидер партии Team Todenhöfer Юрген Тоденхефер раскритиковал в Twitter слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что мирное движение Германии одобряет "убийства и пытки украинцев российскими солдатами"."Мне не нравятся постоянные оскорбления со стороны украинского руководства. &lt;…&gt; Возмутительно. В отличие от разжигателей конфликта всех стран, мы хотим предотвратить именно это. Путем переговоров, а не силой", — написал он.Тоденхефер напомнил, что ни одна страна в мире не получает столько подарков от Германии, как Украина."Вторая по коррумпированности страна в Европе не будет нашим моральным учителем", — заключил политик.В конце февраля в Берлине прошла крупномасштабная манифестация против дальнейшей эскалации конфликта на Украине. В созванном депутатом партии "Левые" Сарой Вагенкнехт протестном шествии приняли участие десятки тысяч человек.До этого политик совместно с известной журналисткой, основательницей журнала Emma феминисткой Алисой Шварцер опубликовали на портале change.org петицию под названием "Манифест за мир". Они призвали канцлера Олафа Шольца остановить накачивание Киева оружием и инициировать переговоры. На сегодняшний день документ подписали почти 750 тысяч человек.
https://ria.ru/20230312/shveytsariya-1857348098.html
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html
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в мире, украина, германия, дмитрий кулеба, сара вагенкнехт
В мире, Украина, Германия, Дмитрий Кулеба, Сара Вагенкнехт
Немецкий политик поставил на место Кулебу, оскорбившего российских солдат

Немецкий политик Тоденхефер назвал слова Кулебы о российских солдатах оскорблением ФРГ

© AP Photo / Andrew KravchenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Консервативный политик и лидер партии Team Todenhöfer Юрген Тоденхефер раскритиковал в Twitter слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что мирное движение Германии одобряет "убийства и пытки украинцев российскими солдатами".
"Мне не нравятся постоянные оскорбления со стороны украинского руководства. <…> Возмутительно. В отличие от разжигателей конфликта всех стран, мы хотим предотвратить именно это. Путем переговоров, а не силой", — написал он.
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Тоденхефер напомнил, что ни одна страна в мире не получает столько подарков от Германии, как Украина.
"Вторая по коррумпированности страна в Европе не будет нашим моральным учителем", — заключил политик.
В конце февраля в Берлине прошла крупномасштабная манифестация против дальнейшей эскалации конфликта на Украине. В созванном депутатом партии "Левые" Сарой Вагенкнехт протестном шествии приняли участие десятки тысяч человек.
До этого политик совместно с известной журналисткой, основательницей журнала Emma феминисткой Алисой Шварцер опубликовали на портале change.org петицию под названием "Манифест за мир". Они призвали канцлера Олафа Шольца остановить накачивание Киева оружием и инициировать переговоры. На сегодняшний день документ подписали почти 750 тысяч человек.
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