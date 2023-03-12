https://ria.ru/20230312/kuleba-1857356316.html

Немецкий политик поставил на место Кулебу, оскорбившего российских солдат

Немецкий политик поставил на место Кулебу, оскорбившего российских солдат - РИА Новости, 12.03.2023

Немецкий политик поставил на место Кулебу, оскорбившего российских солдат

Консервативный политик и лидер партии Team Todenhöfer Юрген Тоденхефер раскритиковал в Twitter слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что мирное движение РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T16:02

2023-03-12T16:02

2023-03-12T16:37

в мире

украина

германия

дмитрий кулеба

сара вагенкнехт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826986068_0:20:3001:1708_1920x0_80_0_0_e5a1586535cbf1145e48a539079607f0.jpg

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Консервативный политик и лидер партии Team Todenhöfer Юрген Тоденхефер раскритиковал в Twitter слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что мирное движение Германии одобряет "убийства и пытки украинцев российскими солдатами"."Мне не нравятся постоянные оскорбления со стороны украинского руководства. <…> Возмутительно. В отличие от разжигателей конфликта всех стран, мы хотим предотвратить именно это. Путем переговоров, а не силой", — написал он.Тоденхефер напомнил, что ни одна страна в мире не получает столько подарков от Германии, как Украина."Вторая по коррумпированности страна в Европе не будет нашим моральным учителем", — заключил политик.В конце февраля в Берлине прошла крупномасштабная манифестация против дальнейшей эскалации конфликта на Украине. В созванном депутатом партии "Левые" Сарой Вагенкнехт протестном шествии приняли участие десятки тысяч человек.До этого политик совместно с известной журналисткой, основательницей журнала Emma феминисткой Алисой Шварцер опубликовали на портале change.org петицию под названием "Манифест за мир". Они призвали канцлера Олафа Шольца остановить накачивание Киева оружием и инициировать переговоры. На сегодняшний день документ подписали почти 750 тысяч человек.

https://ria.ru/20230312/shveytsariya-1857348098.html

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, германия, дмитрий кулеба, сара вагенкнехт