https://ria.ru/20230312/kuleba-1857314733.html

Кулеба сделал признание о сроках поставки истребителей Украине

Кулеба сделал признание о сроках поставки истребителей Украине - РИА Новости, 12.03.2023

Кулеба сделал признание о сроках поставки истребителей Украине

Киев не рассчитывает на скорую передачу западных истребителей, признал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Bild am Sonntag. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T10:56

2023-03-12T10:56

2023-03-12T11:22

в мире

украина

дмитрий кулеба

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Киев не рассчитывает на скорую передачу западных истребителей, признал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Bild am Sonntag."Я не ожидаю, что поставка истребителей произойдет в ближайшее время, потому что это очень сложная задача с точки зрения логистики и техники", — сказал он.Поэтому, добавил Кулеба, киевские власти призывают Запад уже сейчас начать обучение украинских пилотов, чтобы не тратить на это время потом.Киев требует от стран НАТО истребители F-16, но Запад пока не принял такое решение. Как отмечал первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский, поставка боевых самолетов на Украину будет означать прямую вовлеченность в конфликт стран Североатлантического альянса.

https://ria.ru/20230311/zelenskiy-1857224192.html

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в мире, украина, дмитрий кулеба, нато