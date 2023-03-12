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Кулеба сделал признание о сроках поставки истребителей Украине - РИА Новости, 12.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:56 12.03.2023 (обновлено: 11:22 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/kuleba-1857314733.html
Кулеба сделал признание о сроках поставки истребителей Украине
Кулеба сделал признание о сроках поставки истребителей Украине - РИА Новости, 12.03.2023
Кулеба сделал признание о сроках поставки истребителей Украине
Киев не рассчитывает на скорую передачу западных истребителей, признал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Bild am Sonntag. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T10:56
2023-03-12T11:22
в мире
украина
дмитрий кулеба
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Киев не рассчитывает на скорую передачу западных истребителей, признал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Bild am Sonntag."Я не ожидаю, что поставка истребителей произойдет в ближайшее время, потому что это очень сложная задача с точки зрения логистики и техники", — сказал он.Поэтому, добавил Кулеба, киевские власти призывают Запад уже сейчас начать обучение украинских пилотов, чтобы не тратить на это время потом.Киев требует от стран НАТО истребители F-16, но Запад пока не принял такое решение. Как отмечал первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский, поставка боевых самолетов на Украину будет означать прямую вовлеченность в конфликт стран Североатлантического альянса.
https://ria.ru/20230311/zelenskiy-1857224192.html
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в мире, украина, дмитрий кулеба, нато
В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Кулеба сделал признание о сроках поставки истребителей Украине

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что не ожидает поставки истребителей в ближайшее время

© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Киев не рассчитывает на скорую передачу западных истребителей, признал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Bild am Sonntag.
"Я не ожидаю, что поставка истребителей произойдет в ближайшее время, потому что это очень сложная задача с точки зрения логистики и техники", — сказал он.
Поэтому, добавил Кулеба, киевские власти призывают Запад уже сейчас начать обучение украинских пилотов, чтобы не тратить на это время потом.
Киев требует от стран НАТО истребители F-16, но Запад пока не принял такое решение. Как отмечал первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский, поставка боевых самолетов на Украину будет означать прямую вовлеченность в конфликт стран Североатлантического альянса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДмитрий КулебаНАТО
 
 
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