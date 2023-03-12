https://ria.ru/20230312/krym-1857401210.html

Американский полковник описал три тактики США в случае атаки ВСУ на Крым

Американский полковник описал три тактики США в случае атаки ВСУ на Крым - РИА Новости, 12.03.2023

Американский полковник описал три тактики США в случае атаки ВСУ на Крым

Если Соединенные Штаты решат оказать поддержку Украине в подготовке наступления на Крым, они будут делать это по трем направлениям, заявил офицер разведки... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T21:10

2023-03-12T21:10

2023-03-12T22:01

в мире

украина

сша

вашингтон (штат)

скотт риттер

виктория нуланд

сергей лавров

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Если Соединенные Штаты решат оказать поддержку Украине в подготовке наступления на Крым, они будут делать это по трем направлениям, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."США предоставляют помощь в том, что касается передачи материалов, оружия и разведывательных данных, необходимых для планирования атаки", — сказал он.Речь будет идти о так называемой американской прокси-атаке, о чем свидетельствуют слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, пояснил Риттер.Такие заявления, по мнению военного, можно расценить как подтверждение того, что Соединенные Штаты официально вступили в противостояние на Украине. Это только усугубит и так непростую ситуацию, подытожил он.Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, план киевского режима "забрать" Крым постигнет неудача.

https://ria.ru/20230311/krym-1857261209.html

https://ria.ru/20230310/ugroza-1857152522.html

украина

сша

вашингтон (штат)

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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), скотт риттер, виктория нуланд, сергей лавров