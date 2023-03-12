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Американский полковник описал три тактики США в случае атаки ВСУ на Крым - РИА Новости, 12.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:10 12.03.2023 (обновлено: 22:01 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/krym-1857401210.html
Американский полковник описал три тактики США в случае атаки ВСУ на Крым
Американский полковник описал три тактики США в случае атаки ВСУ на Крым - РИА Новости, 12.03.2023
Американский полковник описал три тактики США в случае атаки ВСУ на Крым
Если Соединенные Штаты решат оказать поддержку Украине в подготовке наступления на Крым, они будут делать это по трем направлениям, заявил офицер разведки... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T21:10
2023-03-12T22:01
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
скотт риттер
виктория нуланд
сергей лавров
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Если Соединенные Штаты решат оказать поддержку Украине в подготовке наступления на Крым, они будут делать это по трем направлениям, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."США предоставляют помощь в том, что касается передачи материалов, оружия и разведывательных данных, необходимых для планирования атаки", — сказал он.Речь будет идти о так называемой американской прокси-атаке, о чем свидетельствуют слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, пояснил Риттер.Такие заявления, по мнению военного, можно расценить как подтверждение того, что Соединенные Штаты официально вступили в противостояние на Украине. Это только усугубит и так непростую ситуацию, подытожил он.Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, план киевского режима "забрать" Крым постигнет неудача.
https://ria.ru/20230311/krym-1857261209.html
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украина
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), скотт риттер, виктория нуланд, сергей лавров
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Скотт Риттер, Виктория Нуланд, Сергей Лавров, Специальная военная операция на Украине
Американский полковник описал три тактики США в случае атаки ВСУ на Крым

Офицер американской разведки Риттер: США могут дать ВСУ оружие и данные для атаки на Крым

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Если Соединенные Штаты решат оказать поддержку Украине в подготовке наступления на Крым, они будут делать это по трем направлениям, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"США предоставляют помощь в том, что касается передачи материалов, оружия и разведывательных данных, необходимых для планирования атаки", — сказал он.
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Речь будет идти о так называемой американской прокси-атаке, о чем свидетельствуют слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, пояснил Риттер.

В середине февраля дипломат назвала военные объекты в Крыму легитимными целями для Украины. Она также пообещала, что Белый дом окажет поддержку киевскому режиму в этом направлении.

Такие заявления, по мнению военного, можно расценить как подтверждение того, что Соединенные Штаты официально вступили в противостояние на Украине. Это только усугубит и так непростую ситуацию, подытожил он.
Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, план киевского режима "забрать" Крым постигнет неудача.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Скотт РиттерВиктория НуландСергей Лавров
 
 
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