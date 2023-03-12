https://ria.ru/20230312/krizis-1857369455.html

Администрация США находится на грани кризиса банковской системы, пишут СМИ

Администрация США находится на грани кризиса банковской системы, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2023

Администрация США находится на грани кризиса банковской системы, пишут СМИ

США грозит кризис банковской системы, если администрация Джо Байдена не сможет спасти Silicon Valley Bank (SVB), утверждает американское интернет-издание Axios. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T17:26

2023-03-12T17:26

2023-03-12T21:32

сша

джо байден

джанет йеллен

калифорния

в мире

банкротство silicon valley bank

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ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. США грозит кризис банковской системы, если администрация Джо Байдена не сможет спасти Silicon Valley Bank (SVB), утверждает американское интернет-издание Axios. Накануне стало известно, что регулирующие органы штата Калифорния закрыли SVB. Это самый крупный банк, рухнувший в США после мирового финансового кризиса 2008 года.По информации СМИ, SVB занимался кредитованием стартапов и предоставлял частные услуги. Из-за его банкротства многие основатели стартапов опасаются, что им придется увольнять работников, если хранящиеся в банке деньги будут заморожены или потеряны.В Белом доме заявили, что Байден уже обсудил ситуацию с губернатором Калифорнии. Планы по минимизации ущерба от последствий банкротства SVB разрабатывают и власти Великобритании, поскольку британские стартапы также связаны с калифорнийским банком.

https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html

сша

калифорния

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, джо байден, джанет йеллен, калифорния, в мире, банкротство silicon valley bank