Администрация США находится на грани кризиса банковской системы, пишут СМИ
Axios: США грозит кризис банковской системы, если администрация Джо Байдена не спасет SVB
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. США грозит кризис банковской системы, если администрация Джо Байдена не сможет спасти Silicon Valley Bank (SVB), утверждает американское интернет-издание Axios.
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"Президенту Байдену грозит катастрофический банковский кризис, если правительство США не сможет организовать сделку по спасению вкладчиков Silicon Valley Bank до того, как завтра откроются отделения", — говорится в публикации.
Накануне стало известно, что регулирующие органы штата Калифорния закрыли SVB. Это самый крупный банк, рухнувший в США после мирового финансового кризиса 2008 года.
По информации СМИ, SVB занимался кредитованием стартапов и предоставлял частные услуги. Из-за его банкротства многие основатели стартапов опасаются, что им придется увольнять работников, если хранящиеся в банке деньги будут заморожены или потеряны.
В Белом доме заявили, что Байден уже обсудил ситуацию с губернатором Калифорнии. Планы по минимизации ущерба от последствий банкротства SVB разрабатывают и власти Великобритании, поскольку британские стартапы также связаны с калифорнийским банком.