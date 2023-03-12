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Администрация США находится на грани кризиса банковской системы, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2023
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17:26 12.03.2023 (обновлено: 21:32 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/krizis-1857369455.html
Администрация США находится на грани кризиса банковской системы, пишут СМИ
Администрация США находится на грани кризиса банковской системы, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2023
Администрация США находится на грани кризиса банковской системы, пишут СМИ
США грозит кризис банковской системы, если администрация Джо Байдена не сможет спасти Silicon Valley Bank (SVB), утверждает американское интернет-издание Axios. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T17:26
2023-03-12T21:32
сша
джо байден
джанет йеллен
калифорния
в мире
банкротство silicon valley bank
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ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. США грозит кризис банковской системы, если администрация Джо Байдена не сможет спасти Silicon Valley Bank (SVB), утверждает американское интернет-издание Axios. Накануне стало известно, что регулирующие органы штата Калифорния закрыли SVB. Это самый крупный банк, рухнувший в США после мирового финансового кризиса 2008 года.По информации СМИ, SVB занимался кредитованием стартапов и предоставлял частные услуги. Из-за его банкротства многие основатели стартапов опасаются, что им придется увольнять работников, если хранящиеся в банке деньги будут заморожены или потеряны.В Белом доме заявили, что Байден уже обсудил ситуацию с губернатором Калифорнии. Планы по минимизации ущерба от последствий банкротства SVB разрабатывают и власти Великобритании, поскольку британские стартапы также связаны с калифорнийским банком.
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сша
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сша, джо байден, джанет йеллен, калифорния, в мире, банкротство silicon valley bank
США, Джо Байден, Джанет Йеллен, Калифорния, В мире, Банкротство Silicon Valley Bank
Администрация США находится на грани кризиса банковской системы, пишут СМИ

Axios: США грозит кризис банковской системы, если администрация Джо Байдена не спасет SVB

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. США грозит кризис банковской системы, если администрация Джо Байдена не сможет спасти Silicon Valley Bank (SVB), утверждает американское интернет-издание Axios.
«
"Президенту Байдену грозит катастрофический банковский кризис, если правительство США не сможет организовать сделку по спасению вкладчиков Silicon Valley Bank до того, как завтра откроются отделения", — говорится в публикации.
Накануне стало известно, что регулирующие органы штата Калифорния закрыли SVB. Это самый крупный банк, рухнувший в США после мирового финансового кризиса 2008 года.
По информации СМИ, SVB занимался кредитованием стартапов и предоставлял частные услуги. Из-за его банкротства многие основатели стартапов опасаются, что им придется увольнять работников, если хранящиеся в банке деньги будут заморожены или потеряны.
В Белом доме заявили, что Байден уже обсудил ситуацию с губернатором Калифорнии. Планы по минимизации ущерба от последствий банкротства SVB разрабатывают и власти Великобритании, поскольку британские стартапы также связаны с калифорнийским банком.
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