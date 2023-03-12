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Находящегося под санкциями США генерала Ли назначили министром обороны КНР - РИА Новости, 12.03.2023
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05:22 12.03.2023 (обновлено: 16:10 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/knr-1857291253.html
Находящегося под санкциями США генерала Ли назначили министром обороны КНР
Находящегося под санкциями США генерала Ли назначили министром обороны КНР - РИА Новости, 12.03.2023
Находящегося под санкциями США генерала Ли назначили министром обороны КНР
Всекитайское собрание народных представителей утвердило министром обороны 65-летнего генерала Ли Шанфу, включенного в американский санкционный список. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T05:22
2023-03-12T16:10
в мире
сша
китай
всекитайское собрание народных представителей
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ПЕКИН, 12 мар — РИА Новости. Всекитайское собрание народных представителей утвердило министром обороны 65-летнего генерала Ли Шанфу, включенного в американский санкционный список.Голосование прошло в ходе пятого пленарного заседания ВСНП 14-го созыва. На посту главы Минобороны Ли Шанфу сменил 69-летнего Вэй Фэнхэ.Ли Шанфу более 30 лет проработал на космодроме Сичан, в том числе в течение десяти лет был его директором. В 2016-2017 годах занимал должность заместителя командующего Силами стратегического обеспечения Народно-освободительной армии Китая, а с 2017 по 2022 год возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета.В 2018 году Минфин США ввел против генерала санкции. Поводом называлось военное сотрудничество с Россией, в том числе сделки по покупке российских самолетов и ракетных систем С-400. По мнению наблюдателей, это факт может сделать довольно неловкими американо-китайские контакты в военной сфере.
https://ria.ru/20230312/li-1857292311.html
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в мире, сша, китай, всекитайское собрание народных представителей
В мире, США, Китай, Всекитайское собрание народных представителей
Находящегося под санкциями США генерала Ли назначили министром обороны КНР

Находящегося под санкциями США генерала Ли Шанфу назначили министром обороны Китая

© AP Photo / Mark SchiefelbeinМинистр обороны КНР Ли Шанфу (в центре)
Министр обороны КНР Ли Шанфу (в центре) - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Министр обороны КНР Ли Шанфу (в центре). Архивное фото
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ПЕКИН, 12 мар — РИА Новости. Всекитайское собрание народных представителей утвердило министром обороны 65-летнего генерала Ли Шанфу, включенного в американский санкционный список.
Голосование прошло в ходе пятого пленарного заседания ВСНП 14-го созыва. На посту главы Минобороны Ли Шанфу сменил 69-летнего Вэй Фэнхэ.
Ли Шанфу более 30 лет проработал на космодроме Сичан, в том числе в течение десяти лет был его директором. В 2016-2017 годах занимал должность заместителя командующего Силами стратегического обеспечения Народно-освободительной армии Китая, а с 2017 по 2022 год возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета.
В 2018 году Минфин США ввел против генерала санкции. Поводом называлось военное сотрудничество с Россией, в том числе сделки по покупке российских самолетов и ракетных систем С-400. По мнению наблюдателей, это факт может сделать довольно неловкими американо-китайские контакты в военной сфере.
Министр обороны КНР Ли Шанфу (в центре) - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
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Вчера, 05:51
 
В миреСШАКитайВсекитайское собрание народных представителей
 
 
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