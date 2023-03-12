https://ria.ru/20230312/klimat-1856861090.html
Последний аргумент. Америка готовится применить климатическое оружие
Последний аргумент. Америка готовится применить климатическое оружие - РИА Новости, 12.03.2023
Последний аргумент. Америка готовится применить климатическое оружие
Белый дом и конгресс приняли пятилетний план по "климатическим интервенциям", который предусматривает создание технологий управления климатом. Ученые выступают... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T08:00
2023-03-12T08:00
2023-03-12T08:02
наука
земля - риа наука
климат
сша
оон
глобальное потепление
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Белый дом и конгресс приняли пятилетний план по "климатическим интервенциям", который предусматривает создание технологий управления климатом. Ученые выступают против подобных разработок, а специалисты по безопасности предупреждают, что их практическое применение одной из стран рискует обернуться климатической войной.Климат на стороне РоссииВ документе, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что цель программы — "создать научную основу управления солнечной радиацией и других быстрых вмешательств в контексте краткосрочных климатических рисков". Так в США хотят бороться с "возникающим доминированием России в сельском хозяйстве". В Национальном совете по разведке считают это "проблемой национальной безопасности", которая "недооценивается как геополитическая угроза".Эксперты отмечают, что сельское хозяйство — наиболее уязвимая отрасль американской экономики, особенно страдающая от климатических изменений. Из-за жары, засухи и деградации почвы площадь пахотных земель ежегодно сокращается. Урожайность в традиционных сельскохозяйственных штатах уже к 2040-му может упасть на 90 процентов, а регион выращивания зерновых сместится к канадской границе.Россия, наоборот, от глобального потепления только выигрывает. Ученые подсчитали: зона эффективного земледелия в Сибири к 2080-му расширится вдвое — почти на пять миллионов квадратных километров. Россия станет главным производителем пшеницы на планете с 20 процентами рынка.Взрывной рост сельхозпроизводства — лишь малая часть того, что, по словам климатических оптимистов, ждет Россию. Неуклонное таяние арктических морских льдов сделает Северный морской путь самым коротким и дешевым маршрутом для грузов из Китая и всей Юго-Восточной Азии в Европу. Контроль над этой важнейшей транспортной артерией сулит существенные преимущества и доходы.Инженеры СолнцаВ США с этим не готовы мириться. Для противодействия Белый дом намерен воспользоваться солнечной геоинженерией. Это относительно новое направление в науке. Ученые разрабатывают различные технологии, с помощью которых можно снизить или отклонить поток солнечного тепла, поступающий к Земле, — космические зеркала, отражающие морские облака, аэрозольная защита в стратосфере.Все началось с того, что в 2006-м лауреат Нобелевской премии, нидерландский химик Пауль Крутцен опубликовал статью о путях спасения от глобального потепления. Он предложил манипулировать атмосферой.После сильных вулканических извержений наступает похолодание — на год-два. Это связано с тем, что в атмосферу с пеплом и газами выбрасывается много минеральных частиц, отражающих солнечные лучи. В геоинженерных проектах предполагается имитировать природный вулканический эффект, распыляя в верхних слоях атмосферы светоотражающие аэрозольные частицы диоксида серы, сульфатов или карбоната кальция.Американский "ответ"По плану Белого дома самолеты или стратостаты станут распылять в верхних слоях атмосферы десятки миллионов тонн частиц диоксида серы, которые, конденсируясь, сформируют слой, отражающий солнечные лучи.По оценкам, это создаст эффект, подобный тому, что был после извержения вулкана Пинатубо на Филиппинах в 1991-м. Тогда в атмосферу попало около 15 миллионов тонн диоксида серы и средняя глобальная температура снизилась примерно на один градус.Это относительно быстрый и дешевый метод. Но геоинженерные технологии нельзя применить локально, только над одной страной. А международной правовой базы на этот счет нет.Неоправданные рискиУченые уверены: власти США недооценивают риски геоинженерных проектов. Ни одна климатическая модель не способна точно предсказать, как изменения в атмосфере в одной части планеты отразятся на погоде в другой.Есть опасения, что за пределами слоя диоксида серы поднимется температура, вызвав катастрофическую волну тепла по всему миру. Это так называемый эффект температурного долга. Если постоянно не пополнять запас аэрозолей в стратосфере, отражающий слой критически истощится и температура на планете может подскочить буквально за одну ночь.Различные научные организации, включая Национальный исследовательский совет Национальной академии наук США, неоднократно отмечали, что геоинженерные вмешательства лишь временно маскируют признаки потепления и не решают ключевую задачу — удаление парниковых газов из атмосферы.В 2021-м ряд ведущих ученых-экологов из университетов Великобритании, Германии и Нидерландов опубликовали открытое письмо к ООН и правительствам с призывом запретить солнечную геоинженерию и заключить международные соглашения, блокирующие финансирование подобных проектов."Риски солнечной геоинженерии плохо изучены, последствия будут различаться в зависимости от региона, и существуют неопределенности в отношении воздействия на погодные условия, сельское хозяйство и обеспечение основных потребностей в пище и воде. <…> Спекулятивная возможность будущей солнечной геоинженерии рискует стать мощным аргументом для отраслевых лоббистов, климатических отрицателей и некоторых правительств. <…> Без эффективного глобального и демократического контроля геополитика возможного одностороннего развертывания солнечной геоинженерии была бы пугающей и несправедливой", — говорится в документе. К призыву присоединились более 410 экспертов из 60 стран. Озабоченность ученых разделяют многие политики и общественные деятели.А представители разведсообщества указывают на перспективу вооруженных конфликтов между странами из-за геоинженерных проектов — климатических войн.Белый дом все это игнорирует, щедро финансируя разработку технологий климатического оружия. И оправдывается глобальным потеплением.Игра вдолгуюС середины 1990-х гипотеза пагубного воздействия человека на климат, во многом благодаря усилиям США, стала доминирующей и приобрела статус научного и политического консенсуса.В 1994-м вступила в силу Рамочная конвенция ООН об изменении климата, подписанная более чем 180 странами мира, включая Россию. В 1997-м подписали Киотский протокол, а в 2015-м — Парижское соглашение. Эти международные документы регулируют меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере, прежде всего за счет сокращения потребления ископаемого топлива и перехода на возобновляемые источники энергии.Конкретные цели и сроки обсуждают на ежегодных конференциях — климатических саммитах. Последний такой форум (СОР27) прошел в ноябре 2022-го в египетском Шарм-эль-Шейхе. Его участники впервые признали и зафиксировали в итоговой резолюции, что достичь целей, обозначенных в Парижском соглашении, — ограничить потепление до полутора градусов по сравнению с доиндустриальным уровнем — при нынешнем "неадекватном" уровне предпринимаемых мер вряд ли получится.В Шестом оценочном докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), подготовленном к СОР27, отмечается, что "климатический кризис развивается гораздо быстрее, чем ожидали". По прогнозам экспертов, если в ближайшие годы не добиться значительного сокращения выбросов двуокиси углерода, к концу века рост температур удастся стабилизировать лишь на уровне трех градусов. А это самый пессимистический сценарий, предусмотренный Парижским соглашением.Общий вывод таков: положение серьезное и для его исправления одной только замены углеродного сырья на возобновляемые источники энергии — по крайней мере, теми темпами, которыми это происходит сейчас, — явно недостаточно. Необходимы "длительные масштабные усилия, а также поиск новых путей решения проблемы".Непосредственно о геоинженерии ничего не сказано, но международное сообщество явно к этому готовят.
https://ria.ru/20230114/klimat-1844708827.html
https://ria.ru/20230126/yadro-1847391621.html
https://ria.ru/20221123/metan-1833156864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля - риа наука, климат, сша, оон, глобальное потепление
Наука, Земля - РИА Наука, Климат, США, ООН, Глобальное потепление
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Белый дом и конгресс приняли пятилетний план по "климатическим интервенциям", который предусматривает создание технологий управления климатом. Ученые выступают против подобных разработок, а специалисты по безопасности предупреждают, что их практическое применение одной из стран рискует обернуться климатической войной.
В документе
, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что цель программы — "создать научную основу управления солнечной радиацией и других быстрых вмешательств в контексте краткосрочных климатических рисков". Так в США хотят бороться с "возникающим доминированием России в сельском хозяйстве". В Национальном совете по разведке считают
это "проблемой национальной безопасности", которая "недооценивается как геополитическая угроза".
Эксперты отмечают, что сельское хозяйство — наиболее уязвимая отрасль американской экономики, особенно страдающая от климатических изменений. Из-за жары, засухи и деградации почвы площадь пахотных земель ежегодно сокращается. Урожайность в традиционных сельскохозяйственных штатах уже к 2040-му может упасть на 90 процентов, а регион выращивания зерновых сместится к канадской границе.
Россия, наоборот, от глобального потепления только выигрывает. Ученые подсчитали
: зона эффективного земледелия в Сибири к 2080-му расширится вдвое — почти на пять миллионов квадратных километров. Россия станет главным производителем пшеницы на планете с 20 процентами рынка.
Взрывной рост сельхозпроизводства — лишь малая часть того, что, по словам климатических оптимистов, ждет Россию. Неуклонное таяние арктических морских льдов сделает Северный морской путь самым коротким и дешевым маршрутом для грузов из Китая
и всей Юго-Восточной Азии
в Европу
. Контроль над этой важнейшей транспортной артерией сулит существенные преимущества и доходы.
"Человек не виноват": что российские ученые узнали о климате
В США с этим не готовы мириться. Для противодействия Белый дом намерен воспользоваться солнечной геоинженерией. Это относительно новое направление в науке. Ученые разрабатывают различные технологии, с помощью которых можно снизить или отклонить поток солнечного тепла, поступающий к Земле, — космические зеркала, отражающие морские облака, аэрозольная защита в стратосфере.
Все началось с того, что в 2006-м лауреат Нобелевской премии, нидерландский химик Пауль Крутцен опубликовал статью о путях спасения от глобального потепления. Он предложил манипулировать атмосферой.
После сильных вулканических извержений наступает похолодание — на год-два. Это связано с тем, что в атмосферу с пеплом и газами выбрасывается много минеральных частиц, отражающих солнечные лучи. В геоинженерных проектах предполагается имитировать природный вулканический эффект, распыляя в верхних слоях атмосферы светоотражающие аэрозольные частицы диоксида серы, сульфатов или карбоната кальция.
По плану Белого дома самолеты или стратостаты станут распылять в верхних слоях атмосферы десятки миллионов тонн частиц диоксида серы, которые, конденсируясь, сформируют слой, отражающий солнечные лучи.
По оценкам, это создаст эффект, подобный тому, что был после извержения вулкана Пинатубо на Филиппинах
в 1991-м. Тогда в атмосферу попало около 15 миллионов тонн диоксида серы и средняя глобальная температура снизилась примерно на один градус.
Это относительно быстрый и дешевый метод. Но геоинженерные технологии нельзя применить локально, только над одной страной. А международной правовой базы на этот счет нет.
Ученые уверены: власти США недооценивают риски геоинженерных проектов. Ни одна климатическая модель не способна точно предсказать, как изменения в атмосфере в одной части планеты отразятся на погоде в другой.
Есть опасения
, что за пределами слоя диоксида серы поднимется температура, вызвав катастрофическую волну тепла по всему миру. Это так называемый эффект температурного долга. Если постоянно не пополнять запас аэрозолей в стратосфере, отражающий слой критически истощится и температура на планете может подскочить буквально за одну ночь.
Различные научные организации, включая Национальный исследовательский совет Национальной академии наук США, неоднократно отмечали
, что геоинженерные вмешательства лишь временно маскируют признаки потепления и не решают ключевую задачу — удаление парниковых газов из атмосферы.
В 2021-м ряд ведущих ученых-экологов из университетов Великобритании
, Германии
и Нидерландов
опубликовали открытое письмо
к ООН
и правительствам с призывом запретить солнечную геоинженерию и заключить международные соглашения, блокирующие финансирование подобных проектов.
"Риски солнечной геоинженерии плохо изучены, последствия будут различаться в зависимости от региона, и существуют неопределенности в отношении воздействия на погодные условия, сельское хозяйство и обеспечение основных потребностей в пище и воде. <…> Спекулятивная возможность будущей солнечной геоинженерии рискует стать мощным аргументом для отраслевых лоббистов, климатических отрицателей и некоторых правительств. <…> Без эффективного глобального и демократического контроля геополитика возможного одностороннего развертывания солнечной геоинженерии была бы пугающей и несправедливой", — говорится в документе.
К призыву присоединились более 410 экспертов из 60 стран. Озабоченность ученых разделяют многие политики и общественные деятели.
"Почти остановилось": чем грозят изменения в ядре Земли
А представители разведсообщества указывают на перспективу вооруженных конфликтов между странами из-за геоинженерных проектов — климатических войн.
Белый дом все это игнорирует, щедро финансируя разработку технологий климатического оружия. И оправдывается глобальным потеплением.
С середины 1990-х гипотеза пагубного воздействия человека на климат, во многом благодаря усилиям США, стала доминирующей и приобрела статус научного и политического консенсуса.
В 1994-м вступила в силу Рамочная конвенция ООН об изменении климата, подписанная более чем 180 странами мира, включая Россию. В 1997-м подписали Киотский протокол, а в 2015-м — Парижское соглашение. Эти международные документы регулируют меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере, прежде всего за счет сокращения потребления ископаемого топлива и перехода на возобновляемые источники энергии.
Конкретные цели и сроки обсуждают на ежегодных конференциях — климатических саммитах. Последний такой форум (СОР27) прошел в ноябре 2022-го в египетском Шарм-эль-Шейхе. Его участники впервые признали и зафиксировали в итоговой резолюции, что достичь целей, обозначенных в Парижском соглашении, — ограничить потепление до полутора градусов по сравнению с доиндустриальным уровнем — при нынешнем "неадекватном" уровне предпринимаемых мер вряд ли получится.
В Шестом оценочном докладе
Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), подготовленном к СОР27, отмечается, что "климатический кризис развивается гораздо быстрее, чем ожидали". По прогнозам экспертов, если в ближайшие годы не добиться значительного сокращения выбросов двуокиси углерода, к концу века рост температур удастся стабилизировать лишь на уровне трех градусов. А это самый пессимистический сценарий, предусмотренный Парижским соглашением.
Общий вывод таков: положение серьезное и для его исправления одной только замены углеродного сырья на возобновляемые источники энергии — по крайней мере, теми темпами, которыми это происходит сейчас, — явно недостаточно. Необходимы "длительные масштабные усилия, а также поиск новых путей решения проблемы".
Непосредственно о геоинженерии ничего не сказано, но международное сообщество явно к этому готовят.
Не с тем газом боролись. Метан ведет планету к катастрофе