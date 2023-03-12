https://ria.ru/20230312/klimat-1856861090.html

Последний аргумент. Америка готовится применить климатическое оружие

Последний аргумент. Америка готовится применить климатическое оружие - РИА Новости, 12.03.2023

Последний аргумент. Америка готовится применить климатическое оружие

Белый дом и конгресс приняли пятилетний план по "климатическим интервенциям", который предусматривает создание технологий управления климатом. Ученые выступают... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T08:00

2023-03-12T08:00

2023-03-12T08:02

наука

земля - риа наука

климат

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глобальное потепление

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Белый дом и конгресс приняли пятилетний план по "климатическим интервенциям", который предусматривает создание технологий управления климатом. Ученые выступают против подобных разработок, а специалисты по безопасности предупреждают, что их практическое применение одной из стран рискует обернуться климатической войной.Климат на стороне РоссииВ документе, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что цель программы — "создать научную основу управления солнечной радиацией и других быстрых вмешательств в контексте краткосрочных климатических рисков". Так в США хотят бороться с "возникающим доминированием России в сельском хозяйстве". В Национальном совете по разведке считают это "проблемой национальной безопасности", которая "недооценивается как геополитическая угроза".Эксперты отмечают, что сельское хозяйство — наиболее уязвимая отрасль американской экономики, особенно страдающая от климатических изменений. Из-за жары, засухи и деградации почвы площадь пахотных земель ежегодно сокращается. Урожайность в традиционных сельскохозяйственных штатах уже к 2040-му может упасть на 90 процентов, а регион выращивания зерновых сместится к канадской границе.Россия, наоборот, от глобального потепления только выигрывает. Ученые подсчитали: зона эффективного земледелия в Сибири к 2080-му расширится вдвое — почти на пять миллионов квадратных километров. Россия станет главным производителем пшеницы на планете с 20 процентами рынка.Взрывной рост сельхозпроизводства — лишь малая часть того, что, по словам климатических оптимистов, ждет Россию. Неуклонное таяние арктических морских льдов сделает Северный морской путь самым коротким и дешевым маршрутом для грузов из Китая и всей Юго-Восточной Азии в Европу. Контроль над этой важнейшей транспортной артерией сулит существенные преимущества и доходы.Инженеры СолнцаВ США с этим не готовы мириться. Для противодействия Белый дом намерен воспользоваться солнечной геоинженерией. Это относительно новое направление в науке. Ученые разрабатывают различные технологии, с помощью которых можно снизить или отклонить поток солнечного тепла, поступающий к Земле, — космические зеркала, отражающие морские облака, аэрозольная защита в стратосфере.Все началось с того, что в 2006-м лауреат Нобелевской премии, нидерландский химик Пауль Крутцен опубликовал статью о путях спасения от глобального потепления. Он предложил манипулировать атмосферой.После сильных вулканических извержений наступает похолодание — на год-два. Это связано с тем, что в атмосферу с пеплом и газами выбрасывается много минеральных частиц, отражающих солнечные лучи. В геоинженерных проектах предполагается имитировать природный вулканический эффект, распыляя в верхних слоях атмосферы светоотражающие аэрозольные частицы диоксида серы, сульфатов или карбоната кальция.Американский "ответ"По плану Белого дома самолеты или стратостаты станут распылять в верхних слоях атмосферы десятки миллионов тонн частиц диоксида серы, которые, конденсируясь, сформируют слой, отражающий солнечные лучи.По оценкам, это создаст эффект, подобный тому, что был после извержения вулкана Пинатубо на Филиппинах в 1991-м. Тогда в атмосферу попало около 15 миллионов тонн диоксида серы и средняя глобальная температура снизилась примерно на один градус.Это относительно быстрый и дешевый метод. Но геоинженерные технологии нельзя применить локально, только над одной страной. А международной правовой базы на этот счет нет.Неоправданные рискиУченые уверены: власти США недооценивают риски геоинженерных проектов. Ни одна климатическая модель не способна точно предсказать, как изменения в атмосфере в одной части планеты отразятся на погоде в другой.Есть опасения, что за пределами слоя диоксида серы поднимется температура, вызвав катастрофическую волну тепла по всему миру. Это так называемый эффект температурного долга. Если постоянно не пополнять запас аэрозолей в стратосфере, отражающий слой критически истощится и температура на планете может подскочить буквально за одну ночь.Различные научные организации, включая Национальный исследовательский совет Национальной академии наук США, неоднократно отмечали, что геоинженерные вмешательства лишь временно маскируют признаки потепления и не решают ключевую задачу — удаление парниковых газов из атмосферы.В 2021-м ряд ведущих ученых-экологов из университетов Великобритании, Германии и Нидерландов опубликовали открытое письмо к ООН и правительствам с призывом запретить солнечную геоинженерию и заключить международные соглашения, блокирующие финансирование подобных проектов."Риски солнечной геоинженерии плохо изучены, последствия будут различаться в зависимости от региона, и существуют неопределенности в отношении воздействия на погодные условия, сельское хозяйство и обеспечение основных потребностей в пище и воде. <…> Спекулятивная возможность будущей солнечной геоинженерии рискует стать мощным аргументом для отраслевых лоббистов, климатических отрицателей и некоторых правительств. <…> Без эффективного глобального и демократического контроля геополитика возможного одностороннего развертывания солнечной геоинженерии была бы пугающей и несправедливой", — говорится в документе. К призыву присоединились более 410 экспертов из 60 стран. Озабоченность ученых разделяют многие политики и общественные деятели.А представители разведсообщества указывают на перспективу вооруженных конфликтов между странами из-за геоинженерных проектов — климатических войн.Белый дом все это игнорирует, щедро финансируя разработку технологий климатического оружия. И оправдывается глобальным потеплением.Игра вдолгуюС середины 1990-х гипотеза пагубного воздействия человека на климат, во многом благодаря усилиям США, стала доминирующей и приобрела статус научного и политического консенсуса.В 1994-м вступила в силу Рамочная конвенция ООН об изменении климата, подписанная более чем 180 странами мира, включая Россию. В 1997-м подписали Киотский протокол, а в 2015-м — Парижское соглашение. Эти международные документы регулируют меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере, прежде всего за счет сокращения потребления ископаемого топлива и перехода на возобновляемые источники энергии.Конкретные цели и сроки обсуждают на ежегодных конференциях — климатических саммитах. Последний такой форум (СОР27) прошел в ноябре 2022-го в египетском Шарм-эль-Шейхе. Его участники впервые признали и зафиксировали в итоговой резолюции, что достичь целей, обозначенных в Парижском соглашении, — ограничить потепление до полутора градусов по сравнению с доиндустриальным уровнем — при нынешнем "неадекватном" уровне предпринимаемых мер вряд ли получится.В Шестом оценочном докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), подготовленном к СОР27, отмечается, что "климатический кризис развивается гораздо быстрее, чем ожидали". По прогнозам экспертов, если в ближайшие годы не добиться значительного сокращения выбросов двуокиси углерода, к концу века рост температур удастся стабилизировать лишь на уровне трех градусов. А это самый пессимистический сценарий, предусмотренный Парижским соглашением.Общий вывод таков: положение серьезное и для его исправления одной только замены углеродного сырья на возобновляемые источники энергии — по крайней мере, теми темпами, которыми это происходит сейчас, — явно недостаточно. Необходимы "длительные масштабные усилия, а также поиск новых путей решения проблемы".Непосредственно о геоинженерии ничего не сказано, но международное сообщество явно к этому готовят.

https://ria.ru/20230114/klimat-1844708827.html

https://ria.ru/20230126/yadro-1847391621.html

https://ria.ru/20221123/metan-1833156864.html

сша

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2023

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

земля - риа наука, климат, сша, оон, глобальное потепление