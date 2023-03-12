https://ria.ru/20230312/kinzhal-1857351059.html

В США забили тревогу из-за уникального российского оружия на Украине

В США забили тревогу из-за уникального российского оружия на Украине - РИА Новости, 12.03.2023

В США забили тревогу из-за уникального российского оружия на Украине

Применение российскими войсками гиперзвуковых ракет "Кинжал" на Украине напугало США и союзников из-за отсутствия у них аналогов этого оружия, написали... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T15:29

2023-03-12T15:29

2023-03-12T17:01

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Применение российскими войсками гиперзвуковых ракет "Кинжал" на Украине напугало США и союзников из-за отсутствия у них аналогов этого оружия, написали обозреватели Робин Диксон и Дэвид Стерн в статье для Washington Post."Использование гиперзвуковых ракет усилило тревогу в США и продемонстрировало, что Россия обладает трудноперехватываемым оружием с ядерным потенциалом", — говорится в публикации.По мнению журналистов, применение такого вооружения на Украине усиливает давление на Вашингтон. Это связано с тем, что Соединенным Штатам пока не удалось разработать собственные ракеты с похожими характеристиками, это делает западные страны еще более уязвимыми, подытожили авторы материала.На этой неделе Министерство обороны России сообщило о нанесении массированного ракетного удара возмездия по военной инфраструктуре Украины, в том числе с применением гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал", в ответ на теракт ВСУ в Брянской области.

https://ria.ru/20230312/ukraina-1857312500.html

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в мире, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, дэвид стерн