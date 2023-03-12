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В США забили тревогу из-за уникального российского оружия на Украине - РИА Новости, 12.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:29 12.03.2023 (обновлено: 17:01 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/kinzhal-1857351059.html
В США забили тревогу из-за уникального российского оружия на Украине
В США забили тревогу из-за уникального российского оружия на Украине - РИА Новости, 12.03.2023
В США забили тревогу из-за уникального российского оружия на Украине
Применение российскими войсками гиперзвуковых ракет "Кинжал" на Украине напугало США и союзников из-за отсутствия у них аналогов этого оружия, написали... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T15:29
2023-03-12T17:01
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
вооруженные силы украины
дэвид стерн
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Применение российскими войсками гиперзвуковых ракет "Кинжал" на Украине напугало США и союзников из-за отсутствия у них аналогов этого оружия, написали обозреватели Робин Диксон и Дэвид Стерн в статье для Washington Post."Использование гиперзвуковых ракет усилило тревогу в США и продемонстрировало, что Россия обладает трудноперехватываемым оружием с ядерным потенциалом", — говорится в публикации.По мнению журналистов, применение такого вооружения на Украине усиливает давление на Вашингтон. Это связано с тем, что Соединенным Штатам пока не удалось разработать собственные ракеты с похожими характеристиками, это делает западные страны еще более уязвимыми, подытожили авторы материала.На этой неделе Министерство обороны России сообщило о нанесении массированного ракетного удара возмездия по военной инфраструктуре Украины, в том числе с применением гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал", в ответ на теракт ВСУ в Брянской области.
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в мире, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, дэвид стерн
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Дэвид Стерн
В США забили тревогу из-за уникального российского оружия на Украине

WP: США боятся российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" из-за отсутствия аналогов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИстребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал"
Истребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом Кинжал - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Истребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал" . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Применение российскими войсками гиперзвуковых ракет "Кинжал" на Украине напугало США и союзников из-за отсутствия у них аналогов этого оружия, написали обозреватели Робин Диксон и Дэвид Стерн в статье для Washington Post.
"Использование гиперзвуковых ракет усилило тревогу в США и продемонстрировало, что Россия обладает трудноперехватываемым оружием с ядерным потенциалом", — говорится в публикации.

Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению "Ростеха", гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. Ими оснащают истребители-перехватчики МиГ-31К.

По мнению журналистов, применение такого вооружения на Украине усиливает давление на Вашингтон. Это связано с тем, что Соединенным Штатам пока не удалось разработать собственные ракеты с похожими характеристиками, это делает западные страны еще более уязвимыми, подытожили авторы материала.
На этой неделе Министерство обороны России сообщило о нанесении массированного ракетного удара возмездия по военной инфраструктуре Украины, в том числе с применением гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал", в ответ на теракт ВСУ в Брянской области.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныДэвид Стерн
 
 
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