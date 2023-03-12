В США забили тревогу из-за уникального российского оружия на Украине
WP: США боятся российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" из-за отсутствия аналогов
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИстребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал"
Истребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал" . Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Применение российскими войсками гиперзвуковых ракет "Кинжал" на Украине напугало США и союзников из-за отсутствия у них аналогов этого оружия, написали обозреватели Робин Диксон и Дэвид Стерн в статье для Washington Post.
"Использование гиперзвуковых ракет усилило тревогу в США и продемонстрировало, что Россия обладает трудноперехватываемым оружием с ядерным потенциалом", — говорится в публикации.
Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению "Ростеха", гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. Ими оснащают истребители-перехватчики МиГ-31К.
По мнению журналистов, применение такого вооружения на Украине усиливает давление на Вашингтон. Это связано с тем, что Соединенным Штатам пока не удалось разработать собственные ракеты с похожими характеристиками, это делает западные страны еще более уязвимыми, подытожили авторы материала.
На этой неделе Министерство обороны России сообщило о нанесении массированного ракетного удара возмездия по военной инфраструктуре Украины, в том числе с применением гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал", в ответ на теракт ВСУ в Брянской области.