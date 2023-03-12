https://ria.ru/20230312/kim-1857289644.html

Ким Чен Ын направит армию в "деревню"

Ким Чен Ын направит армию в "деревню" - РИА Новости, 12.03.2023

Ким Чен Ын направит армию в "деревню"

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел пятое расширенное заседание Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва, на котором обсуждались... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T04:40

2023-03-12T04:40

2023-03-12T04:43

в мире

пхеньян

ким чен ын

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 12 мар – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын провел пятое расширенное заседание Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва, на котором обсуждались вопросы отправки солдат на объекты строительства по всей стране, задачи армии для осуществления плана партии по развитию деревни, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Сообщается, что на заседании были определены направления действий и конкретные задачи армии для ускорения развития деревни, местного строительства, а также проекты мобилизации солдат для выполнения этих задач. Ким Чен Ын отметил, что ради процветания государства в условиях вызовов и трудностей от армии требуется больше усилий. Ранее сообщалось, что на фоне сообщений об ухудшении ситуации с продовольствием в Северной Корее с 26 февраля по 1 марта прошло расширенное заседание седьмого пленума Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва, где обсуждались итоги реализации программы по "революции в селе" за 2022 год и актуальные задачи на текущий год. На пленуме Ким Чен Ын выступил с заключительной речью о "неотложных задачах" в сельском хозяйстве на этот год и о долгосрочных целях развития отрасли. Он приказал устранить негативно влияющие на сельское хозяйство факторы, увеличить урожайность, обеспечить улучшение ирригационной системы и поставки новейшей сельскохозяйственной техники. Также сообщалось о начале строительства новой улицы в Пхеньяне и возведении жилья на 10 тысяч квартир в столичном районе Хвасон.

https://ria.ru/20230309/ucheniya-1856834340.html

https://ria.ru/20230309/raketa-1856793113.html

пхеньян

кндр (северная корея)

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в мире, пхеньян, ким чен ын, кндр (северная корея)