https://ria.ru/20230312/kim-1857289644.html
Ким Чен Ын направит армию в "деревню"
Ким Чен Ын направит армию в "деревню" - РИА Новости, 12.03.2023
Ким Чен Ын направит армию в "деревню"
Лидер КНДР Ким Чен Ын провел пятое расширенное заседание Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва, на котором обсуждались... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T04:40
2023-03-12T04:40
2023-03-12T04:43
в мире
пхеньян
ким чен ын
кндр (северная корея)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570635402_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_12fb5680e9cde9bdce33248eeb25be7f.jpg
СЕУЛ, 12 мар – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын провел пятое расширенное заседание Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва, на котором обсуждались вопросы отправки солдат на объекты строительства по всей стране, задачи армии для осуществления плана партии по развитию деревни, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Сообщается, что на заседании были определены направления действий и конкретные задачи армии для ускорения развития деревни, местного строительства, а также проекты мобилизации солдат для выполнения этих задач. Ким Чен Ын отметил, что ради процветания государства в условиях вызовов и трудностей от армии требуется больше усилий. Ранее сообщалось, что на фоне сообщений об ухудшении ситуации с продовольствием в Северной Корее с 26 февраля по 1 марта прошло расширенное заседание седьмого пленума Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва, где обсуждались итоги реализации программы по "революции в селе" за 2022 год и актуальные задачи на текущий год. На пленуме Ким Чен Ын выступил с заключительной речью о "неотложных задачах" в сельском хозяйстве на этот год и о долгосрочных целях развития отрасли. Он приказал устранить негативно влияющие на сельское хозяйство факторы, увеличить урожайность, обеспечить улучшение ирригационной системы и поставки новейшей сельскохозяйственной техники. Также сообщалось о начале строительства новой улицы в Пхеньяне и возведении жилья на 10 тысяч квартир в столичном районе Хвасон.
https://ria.ru/20230309/ucheniya-1856834340.html
https://ria.ru/20230309/raketa-1856793113.html
пхеньян
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570635402_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_0e98db672a1ef8a4e3204c7b326b5fc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пхеньян, ким чен ын, кндр (северная корея)
В мире, Пхеньян, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
Ким Чен Ын направит армию в "деревню"
Ким Чен Ын: армия должна стать примером в строительстве социалистической деревни
СЕУЛ, 12 мар – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын провел пятое расширенное заседание Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва, на котором обсуждались вопросы отправки солдат на объекты строительства по всей стране, задачи армии для осуществления плана партии по развитию деревни, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
В МИД призвали США отреагировать на сигналы КНДР об учениях в регионе
Сообщается, что на заседании были определены направления действий и конкретные задачи армии для ускорения развития деревни, местного строительства, а также проекты мобилизации солдат для выполнения этих задач.
Ким Чен Ын отметил, что ради процветания государства в условиях вызовов и трудностей от армии требуется больше усилий.
«
"Генеральный секретарь отметил, что армия, естественно, должна стать субъектом борьбы и примером в строительстве социалистической деревни… ежегодно непременно создавать реальные объекты процветания, радующие народ", - говорится в сообщении ЦТАК.
Ранее сообщалось, что на фоне сообщений об ухудшении ситуации с продовольствием в Северной Корее с 26 февраля по 1 марта прошло расширенное заседание седьмого пленума Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва, где обсуждались итоги реализации программы по "революции в селе" за 2022 год и актуальные задачи на текущий год.
На пленуме Ким Чен Ын выступил с заключительной речью о "неотложных задачах" в сельском хозяйстве на этот год и о долгосрочных целях развития отрасли. Он приказал устранить негативно влияющие на сельское хозяйство факторы, увеличить урожайность, обеспечить улучшение ирригационной системы и поставки новейшей сельскохозяйственной техники.
Также сообщалось о начале строительства новой улицы в Пхеньяне
и возведении жилья на 10 тысяч квартир в столичном районе Хвасон.
В США не увидели угрозы из-за ракетного пуска КНДР