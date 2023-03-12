Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын направит армию в "деревню" - РИА Новости, 12.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:40 12.03.2023 (обновлено: 04:43 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/kim-1857289644.html
Ким Чен Ын направит армию в "деревню"
Ким Чен Ын направит армию в "деревню" - РИА Новости, 12.03.2023
Ким Чен Ын направит армию в "деревню"
Лидер КНДР Ким Чен Ын провел пятое расширенное заседание Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва, на котором обсуждались... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T04:40
2023-03-12T04:43
в мире
пхеньян
ким чен ын
кндр (северная корея)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570635402_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_12fb5680e9cde9bdce33248eeb25be7f.jpg
СЕУЛ, 12 мар – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын провел пятое расширенное заседание Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва, на котором обсуждались вопросы отправки солдат на объекты строительства по всей стране, задачи армии для осуществления плана партии по развитию деревни, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Сообщается, что на заседании были определены направления действий и конкретные задачи армии для ускорения развития деревни, местного строительства, а также проекты мобилизации солдат для выполнения этих задач. Ким Чен Ын отметил, что ради процветания государства в условиях вызовов и трудностей от армии требуется больше усилий. Ранее сообщалось, что на фоне сообщений об ухудшении ситуации с продовольствием в Северной Корее с 26 февраля по 1 марта прошло расширенное заседание седьмого пленума Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва, где обсуждались итоги реализации программы по "революции в селе" за 2022 год и актуальные задачи на текущий год. На пленуме Ким Чен Ын выступил с заключительной речью о "неотложных задачах" в сельском хозяйстве на этот год и о долгосрочных целях развития отрасли. Он приказал устранить негативно влияющие на сельское хозяйство факторы, увеличить урожайность, обеспечить улучшение ирригационной системы и поставки новейшей сельскохозяйственной техники. Также сообщалось о начале строительства новой улицы в Пхеньяне и возведении жилья на 10 тысяч квартир в столичном районе Хвасон.
https://ria.ru/20230309/ucheniya-1856834340.html
https://ria.ru/20230309/raketa-1856793113.html
пхеньян
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570635402_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_0e98db672a1ef8a4e3204c7b326b5fc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пхеньян, ким чен ын, кндр (северная корея)
В мире, Пхеньян, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
Ким Чен Ын направит армию в "деревню"

Ким Чен Ын: армия должна стать примером в строительстве социалистической деревни

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 12 мар – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын провел пятое расширенное заседание Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва, на котором обсуждались вопросы отправки солдат на объекты строительства по всей стране, задачи армии для осуществления плана партии по развитию деревни, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
В МИД призвали США отреагировать на сигналы КНДР об учениях в регионе
9 марта, 17:47
Сообщается, что на заседании были определены направления действий и конкретные задачи армии для ускорения развития деревни, местного строительства, а также проекты мобилизации солдат для выполнения этих задач.
Ким Чен Ын отметил, что ради процветания государства в условиях вызовов и трудностей от армии требуется больше усилий.
«
"Генеральный секретарь отметил, что армия, естественно, должна стать субъектом борьбы и примером в строительстве социалистической деревни… ежегодно непременно создавать реальные объекты процветания, радующие народ", - говорится в сообщении ЦТАК.
Ранее сообщалось, что на фоне сообщений об ухудшении ситуации с продовольствием в Северной Корее с 26 февраля по 1 марта прошло расширенное заседание седьмого пленума Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва, где обсуждались итоги реализации программы по "революции в селе" за 2022 год и актуальные задачи на текущий год.
На пленуме Ким Чен Ын выступил с заключительной речью о "неотложных задачах" в сельском хозяйстве на этот год и о долгосрочных целях развития отрасли. Он приказал устранить негативно влияющие на сельское хозяйство факторы, увеличить урожайность, обеспечить улучшение ирригационной системы и поставки новейшей сельскохозяйственной техники.
Также сообщалось о начале строительства новой улицы в Пхеньяне и возведении жилья на 10 тысяч квартир в столичном районе Хвасон.
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
В США не увидели угрозы из-за ракетного пуска КНДР
9 марта, 15:46
 
В миреПхеньянКим Чен ЫнКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала