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ВС России уничтожили артиллерийскую установку ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 12.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:08 12.03.2023 (обновлено: 15:09 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/kherson-1857347756.html
ВС России уничтожили артиллерийскую установку ВСУ на Херсонском направлении
ВС России уничтожили артиллерийскую установку ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 12.03.2023
ВС России уничтожили артиллерийскую установку ВСУ на Херсонском направлении
Российские войска на херсонском направлении уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T15:08
2023-03-12T15:09
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
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херсонская область , херсон, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Херсон, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили артиллерийскую установку ВСУ на Херсонском направлении

ВС России уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ на Херсонском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий штурмовой группы морской пехоты Северного флота ВС РФ совершенствует боевые навыки в зоне СВО
Военнослужащий штурмовой группы морской пехоты Северного флота ВС РФ совершенствует боевые навыки в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий штурмовой группы морской пехоты Северного флота ВС РФ совершенствует боевые навыки в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
Российские войска уничтожили 220 украинских военных на Донецком направлении
Вчера, 15:04
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьХерсонБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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