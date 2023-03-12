https://ria.ru/20230312/kherson-1857347756.html
ВС России уничтожили артиллерийскую установку ВСУ на Херсонском направлении
ВС России уничтожили артиллерийскую установку ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 12.03.2023
ВС России уничтожили артиллерийскую установку ВСУ на Херсонском направлении
Российские войска на херсонском направлении уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T15:08
2023-03-12T15:08
2023-03-12T15:09
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230312/spetsoperatsiya-1857347501.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВС России уничтожили артиллерийскую установку ВСУ на Херсонском направлении
ВС России уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ на Херсонском направлении