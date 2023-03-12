https://ria.ru/20230312/khersh-1857375339.html
Журналист Херш назвал внешнюю политику США полным идиотизмом
Журналист Херш назвал внешнюю политику США полным идиотизмом - РИА Новости, 12.03.2023
Журналист Херш назвал внешнюю политику США полным идиотизмом
Автор расследования о диверсии на "Северных потоках" Сеймур Херш считает, что администрацией президента США Джо Байдена движет ненависть к президенту России... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T17:59
2023-03-12T17:59
2023-03-12T18:15
в мире
северный поток
северный поток — 2
сша
владимир путин
джо байден
сеймур херш
авария на "северных потоках"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_151717c68564e7dd35aa5a0cffeea644.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Автор расследования о диверсии на "Северных потоках" Сеймур Херш считает, что администрацией президента США Джо Байдена движет ненависть к президенту России Владимиру Путину и коммунизму. "Я думаю, ими просто движет ненависть ко всему, связанному, в частности, с Путиным, а также коммунизму... Они не в себе. Из-за этого они делают глупости", - заявил он в интервью китайскому телеканалу CGTN. По мнению журналиста, внешняя политика США - это "полный идиотизм". "Понятие американской гегемонии... просто больше не работает. Вот против чего я возражаю", - добавил он. Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в феврале опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
https://ria.ru/20230311/sabotazh-1857164776.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3dd7a280405c78630652136bbe9f153a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северный поток, северный поток — 2, сша, владимир путин, джо байден, сеймур херш, авария на "северных потоках"
В мире, Северный поток, Северный поток — 2, США, Владимир Путин, Джо Байден, Сеймур Херш, Авария на "Северных потоках"
Журналист Херш назвал внешнюю политику США полным идиотизмом
Журналист Сеймур Херш считает, что США движет ненависть к Путину и коммунизму