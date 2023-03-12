Рейтинг@Mail.ru
Журналист Херш назвал внешнюю политику США полным идиотизмом - РИА Новости, 12.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 12.03.2023 (обновлено: 18:15 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/khersh-1857375339.html
Журналист Херш назвал внешнюю политику США полным идиотизмом
Журналист Херш назвал внешнюю политику США полным идиотизмом - РИА Новости, 12.03.2023
Журналист Херш назвал внешнюю политику США полным идиотизмом
Автор расследования о диверсии на "Северных потоках" Сеймур Херш считает, что администрацией президента США Джо Байдена движет ненависть к президенту России... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T17:59
2023-03-12T18:15
в мире
северный поток
северный поток — 2
сша
владимир путин
джо байден
сеймур херш
авария на "северных потоках"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_151717c68564e7dd35aa5a0cffeea644.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Автор расследования о диверсии на "Северных потоках" Сеймур Херш считает, что администрацией президента США Джо Байдена движет ненависть к президенту России Владимиру Путину и коммунизму. "Я думаю, ими просто движет ненависть ко всему, связанному, в частности, с Путиным, а также коммунизму... Они не в себе. Из-за этого они делают глупости", - заявил он в интервью китайскому телеканалу CGTN. По мнению журналиста, внешняя политика США - это "полный идиотизм". "Понятие американской гегемонии... просто больше не работает. Вот против чего я возражаю", - добавил он. Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в феврале опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
https://ria.ru/20230311/sabotazh-1857164776.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3dd7a280405c78630652136bbe9f153a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, северный поток, северный поток — 2, сша, владимир путин, джо байден, сеймур херш, авария на "северных потоках"
В мире, Северный поток, Северный поток — 2, США, Владимир Путин, Джо Байден, Сеймур Херш, Авария на "Северных потоках"
Журналист Херш назвал внешнюю политику США полным идиотизмом

Журналист Сеймур Херш считает, что США движет ненависть к Путину и коммунизму

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Автор расследования о диверсии на "Северных потоках" Сеймур Херш считает, что администрацией президента США Джо Байдена движет ненависть к президенту России Владимиру Путину и коммунизму.
"Я думаю, ими просто движет ненависть ко всему, связанному, в частности, с Путиным, а также коммунизму... Они не в себе. Из-за этого они делают глупости", - заявил он в интервью китайскому телеканалу CGTN.
По мнению журналиста, внешняя политика США - это "полный идиотизм".
"Понятие американской гегемонии... просто больше не работает. Вот против чего я возражаю", - добавил он.
Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в феврале опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Место утечки на газопроводе Северный поток
В Германии рассказали, кто реально мог взорвать "Северные потоки"
11 марта, 02:00
 
В миреСеверный потокСеверный поток — 2СШАВладимир ПутинДжо БайденСеймур ХершАвария на "Северных потоках"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала