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В Харькове ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 12.03.2023
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12:25 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/kharkov-1857325318.html
В Харькове ввели аварийные отключения света
В Харькове ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 12.03.2023
В Харькове ввели аварийные отключения света
Аварийные отключения света применены в Харькове, сообщили в воскресенье в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T12:25
2023-03-12T12:25
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
харьковская область
украина
укрэнерго
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Аварийные отключения света применены в Харькове, сообщили в воскресенье в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "В Житомирской и Харьковской областях энергетики в течение субботы вернули энергоснабжение бытовых потребителей… В Харькове применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования, оставшегося в работе", - говорится в сообщении телеграм-канала компании. В "Укрэнерго" уточнили, что в Харьковской области также могут применяться аварийные отключения электроэнергии из-за сетевых ограничений при росте потребления в течение дня. Коммунальное предприятие "Харьковский метрополитен" ранее в воскресенье сообщало об остановке движения поездов в городском метро, которое утром было запущено в работу после трехдневного простоя. Ранее в четверг по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, она продлилась порядка пяти часов. Власти некоторых областей сообщали о введении экстренных отключений света.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, харьков, харьковская область, украина, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Украина, Укрэнерго
В Харькове ввели аварийные отключения света

"Укрэнерго" сообщила об аварийных отключениях электроснабжения в Харькове

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Аварийные отключения света применены в Харькове, сообщили в воскресенье в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"В Житомирской и Харьковской областях энергетики в течение субботы вернули энергоснабжение бытовых потребителей… В Харькове применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования, оставшегося в работе", - говорится в сообщении телеграм-канала компании.
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В "Укрэнерго" уточнили, что в Харьковской области также могут применяться аварийные отключения электроэнергии из-за сетевых ограничений при росте потребления в течение дня.
Коммунальное предприятие "Харьковский метрополитен" ранее в воскресенье сообщало об остановке движения поездов в городском метро, которое утром было запущено в работу после трехдневного простоя.
Ранее в четверг по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, она продлилась порядка пяти часов. Власти некоторых областей сообщали о введении экстренных отключений света.
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