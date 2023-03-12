https://ria.ru/20230312/kharkov-1857325318.html
В Харькове ввели аварийные отключения света
В Харькове ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 12.03.2023
В Харькове ввели аварийные отключения света
Аварийные отключения света применены в Харькове, сообщили в воскресенье в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T12:25
2023-03-12T12:25
2023-03-12T12:25
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
харьковская область
украина
укрэнерго
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Аварийные отключения света применены в Харькове, сообщили в воскресенье в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "В Житомирской и Харьковской областях энергетики в течение субботы вернули энергоснабжение бытовых потребителей… В Харькове применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования, оставшегося в работе", - говорится в сообщении телеграм-канала компании. В "Укрэнерго" уточнили, что в Харьковской области также могут применяться аварийные отключения электроэнергии из-за сетевых ограничений при росте потребления в течение дня. Коммунальное предприятие "Харьковский метрополитен" ранее в воскресенье сообщало об остановке движения поездов в городском метро, которое утром было запущено в работу после трехдневного простоя. Ранее в четверг по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, она продлилась порядка пяти часов. Власти некоторых областей сообщали о введении экстренных отключений света.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Харькове ввели аварийные отключения света
"Укрэнерго" сообщила об аварийных отключениях электроснабжения в Харькове