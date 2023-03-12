https://ria.ru/20230312/izrail-1857280717.html

На митинги в Израиле вышли около полумиллиона протестующих, передают СМИ

На митинги в Израиле вышли около полумиллиона протестующих, передают СМИ - РИА Новости, 12.03.2023

На митинги в Израиле вышли около полумиллиона протестующих, передают СМИ

Около 500 тысяч протестующих против судебной реформы вышли на демонстрации по всему Израилю, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на организаторов... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T00:10

2023-03-12T00:10

2023-03-12T00:27

в мире

израиль

тель-авив

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Около 500 тысяч протестующих против судебной реформы вышли на демонстрации по всему Израилю, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на организаторов протестов. "Организаторы протестов против судебной реформы утверждают, что около 500 тысяч человек приняли участие в общенациональных демонстрациях этим вечером", - говорится в сообщении газеты. Как отмечают организаторы, почти 250 тысяч человек приняли участие в демонстрациях в Тель-Авиве. Ранее газета Jerusalem Post сообщала, что около 250 тысяч человек по всему Израилю вышли на протесты против судебной реформы. Израильтяне выступают против проводимой правительством премьера страны Биньямина Нетаньяху судебной реформы десятую неделю подряд. Представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения Верховного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Ранее президент Израиля Ицхак Херцог в телевизионном обращении к населению заявил, что страна находится в точке невозврата, а правительству Нетаньяху необходимо отказаться от юридической реформы. В феврале президент уже выходил с экстренным телеобращением к согражданам, в ходе которого предложил план из пяти пунктов по изменению проекта реформы юридической системы.

https://ria.ru/20230310/protest-1857047962.html

израиль

тель-авив

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в мире, израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху