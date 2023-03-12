https://ria.ru/20230312/gololed-1857311957.html

Москвичей предупредили о сильной гололедице

Москвичей предупредили о сильной гололедице - РИА Новости, 12.03.2023

Москвичей предупредили о сильной гололедице

Сильная гололедица ожидается в столице в воскресенье, толщина ледяного панциря может составить от 5 до 10 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T10:40

2023-03-12T10:40

2023-03-12T10:40

общество

евгений тишковец

москва

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Сильная гололедица ожидается в столице в воскресенье, толщина ледяного панциря может составить от 5 до 10 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что сейчас в столичном регионе в теплом секторе атлантического циклона идут дожди, температура воздуха повысилась до плюс 3-5 градусов. Однако после 15-16 часов столбики термометров резко уйдут в минус: от ноля до минус 5 градусов. "В результате вторжения холода выпавшая дождевая вода и подтаявший снег замерзнут и превратятся в опасное явление погоды – сильную гололедицу. Толщина ледяного панциря составит от 5 до 10 миллиметров. На дорогах и тротуарах станет очень скользко", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20230311/moskva-1857197492.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, евгений тишковец, москва, центр "фобос", погода