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Москвичей предупредили о сильной гололедице - РИА Новости, 12.03.2023
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10:40 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/gololed-1857311957.html
Москвичей предупредили о сильной гололедице
Москвичей предупредили о сильной гололедице - РИА Новости, 12.03.2023
Москвичей предупредили о сильной гололедице
Сильная гололедица ожидается в столице в воскресенье, толщина ледяного панциря может составить от 5 до 10 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T10:40
2023-03-12T10:40
общество
евгений тишковец
москва
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Сильная гололедица ожидается в столице в воскресенье, толщина ледяного панциря может составить от 5 до 10 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что сейчас в столичном регионе в теплом секторе атлантического циклона идут дожди, температура воздуха повысилась до плюс 3-5 градусов. Однако после 15-16 часов столбики термометров резко уйдут в минус: от ноля до минус 5 градусов. "В результате вторжения холода выпавшая дождевая вода и подтаявший снег замерзнут и превратятся в опасное явление погоды – сильную гололедицу. Толщина ледяного панциря составит от 5 до 10 миллиметров. На дорогах и тротуарах станет очень скользко", - рассказал Тишковец.
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общество, евгений тишковец, москва, центр "фобос", погода
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Центр "Фобос", Погода
Москвичей предупредили о сильной гололедице

Тишковец: корка льда до десяти миллиметров образуется на дорогах Москвы в воскресенье

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкГололед в Москве
Гололед в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Гололед в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Сильная гололедица ожидается в столице в воскресенье, толщина ледяного панциря может составить от 5 до 10 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что сейчас в столичном регионе в теплом секторе атлантического циклона идут дожди, температура воздуха повысилась до плюс 3-5 градусов.
Однако после 15-16 часов столбики термометров резко уйдут в минус: от ноля до минус 5 градусов.
"В результате вторжения холода выпавшая дождевая вода и подтаявший снег замерзнут и превратятся в опасное явление погоды – сильную гололедицу. Толщина ледяного панциря составит от 5 до 10 миллиметров. На дорогах и тротуарах станет очень скользко", - рассказал Тишковец.
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11 марта, 10:52
 
ОбществоЕвгений ТишковецМоскваЦентр "Фобос"Погода
 
 
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