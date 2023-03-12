https://ria.ru/20230312/gaz-1857298732.html

Эксперт объяснила, почему энергетика в ЕС больше не будет дешевой

Эксперт объяснила, почему энергетика в ЕС больше не будет дешевой - РИА Новости, 12.03.2023

Эксперт объяснила, почему энергетика в ЕС больше не будет дешевой

Европейские страны из-за прекращения импорта российского трубопроводного газа, самого привлекательного с точки зрения стоимости добычи и транспортировки до... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T08:21

2023-03-12T08:21

2023-03-12T08:21

экономика

европа

россия

евросоюз

европарламент

международное энергетическое агентство

природный газ

санкции

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Европейские страны из-за прекращения импорта российского трубопроводного газа, самого привлекательного с точки зрения стоимости добычи и транспортировки до Европы, не вернутся к дешевому газу в будущем, следует из комментария РИА Новости директора по исследованиям компании "Выгон Консалтинг" Марии Беловой. Европейская энергетика из-за отказа от дешевого российского газа будет дороже в будущем, чем в прошлом, и цены на энергетику в регионе будут значительно выше, чем у его экономических конкурентов: Китая, США и других, сказал в четверг, выступая перед депутатами комитета по промышленности и энергетике Европарламента, глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль. Следующая зима, по его словам, может быть для Евросоюза (ЕС) более сложной, чем прошедшая. "Все правильно, потому что сейчас происходит политически обусловленный отказ от самого привлекательного с точки зрения стоимости добычи и транспортировки до Европы трубопроводного газа из России", – ответила Белова на вопрос, согласна ли она с мнением Бироля о том, что ЕС из-за отказа от российского газа не вернется к дешевому "голубому топливу" в будущем и что энергетика в регионе будет дорогой. Следовательно, новый газовый баланс ЕС будет складываться из более дорогих источников, рассуждает аналитик. Как отметила еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон в четверг, отказ от поставок российского сжиженного природного газа и от перезаключения газовых контрактов с Россией позволит гарантировать "надежным партнерам" сохранение спроса в Евросоюзе, продолжает она. "А все потому, что в рыночных условиях конкурировать с российским газом в Европе практически невозможно, а за "надежный газ" придется платить дороже", – говорит Белова. Газ для европейцев может быть дорогим в ближайшие годы, полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, однако дальше 2026–2028 годов он не заглядывает. "На горизонте следующих 3–5 лет газ для Европы действительно может быть в 2–3 раза дороже, чем раньше", – считает собеседник агентства. "По крайней мере, если Россия и Евросоюз в какой-то момент не примут решение хотя бы частично восстановить сотрудничество в энергетической сфере, что на текущий момент выглядит маловероятным", – добавляет он. Биржевые цены на газ в Европе растут с весны 2021 года. Рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров они достигли в марте 2022 года. Однако с конца декабря цены устойчиво снижались и 9 марта впервые с 27 июля 2021 года опускались ниже 450 долларов. Несмотря на снижение, котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

https://ria.ru/20230311/gaz-1857189683.html

https://ria.ru/20230308/frg-1856519874.html

https://ria.ru/20230309/evropa-1856742363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, россия, евросоюз, европарламент, международное энергетическое агентство, природный газ, санкции, санкции в отношении россии