https://ria.ru/20230312/front-1857399441.html

Премьер Грузии заявил, что власть не допустит открытия второго фронта

Премьер Грузии заявил, что власть не допустит открытия второго фронта - РИА Новости, 12.03.2023

Премьер Грузии заявил, что власть не допустит открытия второго фронта

Правящая партия "Грузинская мечта" не допустит открытия в стране второго военного фронта, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили в интервью... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T21:00

2023-03-12T21:00

2023-03-12T23:51

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грузия

украина

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ираклий гарибашвили

гия вольский

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ТБИЛИСИ, 12 мар — РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" не допустит открытия в стране второго военного фронта, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили в интервью телекомпании "Имеди"."Я знаю, что с Украины приехали несколько десятков человек. Я хочу обратиться к ним: пусть у вас не будет иллюзий и ожидания того, что тут что-то произойдет. Я хочу пожелать всем бойцам на Украине вернуться в семьи здоровыми, но призываю вас: не поддавайтесь грязным провокациям. Мы знаем намного больше, чем они себе могут представить. Государство сегодня находится на высшем уровне <…> до тех пор, пока "Грузинская мечта" находится у власти, мы не допустим второго фронта, это исключено", — сказал он.Премьер также назвал неприемлемым участие военных в акциях протеста и призвал не пытаться внести беспорядки в Грузии. В Тбилиси с 7 марта проходили митинги протеста. Силовики применяли для разгона митингующих водометы и слезоточивый газ. Изначально стычки начались из-за законопроекта об иностранных агентах, против принятия которого впоследствии проголосовал парламент. При этом ситуация остается напряженной. Некоторые протестующие распевали гимн Украины и выражали готовность "вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав Грузии".Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает создание реестра неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы уверяли, что это смягченный вариант аналогичного закона, действующего в США, но оппозиция и американский посол в Грузии Келли Дегнан утверждают, что документ не имеет с ним ничего общего. По их мнению, внесенный законопроект повторяет основные положения российского законодательства об иноагентах.

https://ria.ru/20230308/gruziya-1856623765.html

https://ria.ru/20230309/tbilisi-1856716515.html

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в мире, грузия, украина, тбилиси, ираклий гарибашвили, гия вольский, михаил саакашвили