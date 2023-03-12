Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке автобус столкнулся с иномаркой, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:52 12.03.2023 (обновлено: 09:04 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/dtp-1857301445.html
Во Владивостоке автобус столкнулся с иномаркой, есть пострадавшие
Во Владивостоке автобус столкнулся с иномаркой, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.03.2023
Во Владивостоке автобус столкнулся с иномаркой, есть пострадавшие
Два человека пострадали в ДТП во Владивостоке, где пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем на скользкой дороге, проводится проверка, сообщает... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T08:52
2023-03-12T09:04
происшествия
владивосток
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857302169_0:91:1280:811_1920x0_80_0_0_b3fbb45a70a76b411e9862bebac1c49c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП во Владивостоке, где пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем на скользкой дороге, проводится проверка, сообщает управление МВД РФ по Приморскому краю. По данным полиции, водитель маршрутного автобуса, не справившись с управлением на скользком участке дороги в районе улицы Луговой во Владивостоке, столкнулся с Toyota Axio. "В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомашины Toyota Axio. Остальные участники происшествия не пострадали. Автомобили получили механические повреждения", - говорится в сообщении.Обстоятельства ДТП устанавливаются, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации. Как уточнил РИА Новости представитель УМВД региона, автобус маршрута №64 двигался со стороны остановки Луговая в сторону Баляева, в момент аварии в салоне автобуса "находились 5-6 пассажиров, они не пострадали". Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение из-за циклона. Сообщалось, что 12-13 марта в Приморье пройдет сильный мокрый снег, прогнозируется ветер с порывами до 27 метров в секунду. По данным мэрии, на утро воскресенья во Владивостоке "высота снежного покрова составила 14 сантиметров".
https://ria.ru/20230312/vladivostok-1857294340.html
https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html
владивосток
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857302169_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9f9e8739bbc3de789f95c2db4300988e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, приморский край
Происшествия, Владивосток, Приморский край
Во Владивостоке автобус столкнулся с иномаркой, есть пострадавшие

Два человека пострадали при столкновении автобуса с иномаркой во Владивостоке

© Фото : официальный Telegram-канал УМВД России по Приморскому краюДТП с участием маршрутного автобуса и автомобиля Toyota Corolla Axio на улице Луговая во Владивостоке
ДТП с участием маршрутного автобуса и автомобиля Toyota Corolla Axio на улице Луговая во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© Фото : официальный Telegram-канал УМВД России по Приморскому краю
ДТП с участием маршрутного автобуса и автомобиля Toyota Corolla Axio на улице Луговая во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП во Владивостоке, где пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем на скользкой дороге, проводится проверка, сообщает управление МВД РФ по Приморскому краю.
По данным полиции, водитель маршрутного автобуса, не справившись с управлением на скользком участке дороги в районе улицы Луговой во Владивостоке, столкнулся с Toyota Axio.
Прохожая на улице Владивостока - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
Мэр Владивостока призвал перевести сотрудников на удаленку из-за снегопада
Вчера, 06:27
"В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомашины Toyota Axio. Остальные участники происшествия не пострадали. Автомобили получили механические повреждения", - говорится в сообщении.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Как уточнил РИА Новости представитель УМВД региона, автобус маршрута №64 двигался со стороны остановки Луговая в сторону Баляева, в момент аварии в салоне автобуса "находились 5-6 пассажиров, они не пострадали".
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение из-за циклона. Сообщалось, что 12-13 марта в Приморье пройдет сильный мокрый снег, прогнозируется ветер с порывами до 27 метров в секунду. По данным мэрии, на утро воскресенья во Владивостоке "высота снежного покрова составила 14 сантиметров".
На месте ДТП с автобусом в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2022-2023 годах
20 января, 15:36
 
ПроисшествияВладивостокПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала