https://ria.ru/20230312/dtp-1857301445.html

Во Владивостоке автобус столкнулся с иномаркой, есть пострадавшие

Во Владивостоке автобус столкнулся с иномаркой, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.03.2023

Во Владивостоке автобус столкнулся с иномаркой, есть пострадавшие

Два человека пострадали в ДТП во Владивостоке, где пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем на скользкой дороге, проводится проверка, сообщает... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T08:52

2023-03-12T08:52

2023-03-12T09:04

происшествия

владивосток

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП во Владивостоке, где пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем на скользкой дороге, проводится проверка, сообщает управление МВД РФ по Приморскому краю. По данным полиции, водитель маршрутного автобуса, не справившись с управлением на скользком участке дороги в районе улицы Луговой во Владивостоке, столкнулся с Toyota Axio. "В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомашины Toyota Axio. Остальные участники происшествия не пострадали. Автомобили получили механические повреждения", - говорится в сообщении.Обстоятельства ДТП устанавливаются, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации. Как уточнил РИА Новости представитель УМВД региона, автобус маршрута №64 двигался со стороны остановки Луговая в сторону Баляева, в момент аварии в салоне автобуса "находились 5-6 пассажиров, они не пострадали". Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение из-за циклона. Сообщалось, что 12-13 марта в Приморье пройдет сильный мокрый снег, прогнозируется ветер с порывами до 27 метров в секунду. По данным мэрии, на утро воскресенья во Владивостоке "высота снежного покрова составила 14 сантиметров".

https://ria.ru/20230312/vladivostok-1857294340.html

https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, приморский край