https://ria.ru/20230312/dtp-1857301445.html
Во Владивостоке автобус столкнулся с иномаркой, есть пострадавшие
Во Владивостоке автобус столкнулся с иномаркой, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.03.2023
Во Владивостоке автобус столкнулся с иномаркой, есть пострадавшие
Два человека пострадали в ДТП во Владивостоке, где пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем на скользкой дороге, проводится проверка, сообщает... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T08:52
2023-03-12T08:52
2023-03-12T09:04
происшествия
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП во Владивостоке, где пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем на скользкой дороге, проводится проверка, сообщает управление МВД РФ по Приморскому краю. По данным полиции, водитель маршрутного автобуса, не справившись с управлением на скользком участке дороги в районе улицы Луговой во Владивостоке, столкнулся с Toyota Axio. "В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомашины Toyota Axio. Остальные участники происшествия не пострадали. Автомобили получили механические повреждения", - говорится в сообщении.Обстоятельства ДТП устанавливаются, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации. Как уточнил РИА Новости представитель УМВД региона, автобус маршрута №64 двигался со стороны остановки Луговая в сторону Баляева, в момент аварии в салоне автобуса "находились 5-6 пассажиров, они не пострадали". Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение из-за циклона. Сообщалось, что 12-13 марта в Приморье пройдет сильный мокрый снег, прогнозируется ветер с порывами до 27 метров в секунду. По данным мэрии, на утро воскресенья во Владивостоке "высота снежного покрова составила 14 сантиметров".
https://ria.ru/20230312/vladivostok-1857294340.html
https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, приморский край
Происшествия, Владивосток, Приморский край
Во Владивостоке автобус столкнулся с иномаркой, есть пострадавшие
Два человека пострадали при столкновении автобуса с иномаркой во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости.
Два человека пострадали в ДТП во Владивостоке, где пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем на скользкой дороге, проводится проверка, сообщает
управление МВД РФ по Приморскому краю.
По данным полиции, водитель маршрутного автобуса, не справившись с управлением на скользком участке дороги в районе улицы Луговой во Владивостоке, столкнулся с Toyota Axio.
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"В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомашины Toyota Axio. Остальные участники происшествия не пострадали. Автомобили получили механические повреждения", - говорится в сообщении.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Как уточнил РИА Новости представитель УМВД региона, автобус маршрута №64 двигался со стороны остановки Луговая в сторону Баляева, в момент аварии в салоне автобуса "находились 5-6 пассажиров, они не пострадали".
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение из-за циклона. Сообщалось, что 12-13 марта в Приморье пройдет сильный мокрый снег, прогнозируется ветер с порывами до 27 метров в секунду. По данным мэрии, на утро воскресенья во Владивостоке "высота снежного покрова составила 14 сантиметров".
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