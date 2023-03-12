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Crew Dragon с россиянкой Кикиной вернулся на Землю с МКС - РИА Новости, 12.03.2023
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Наука
 
05:13 12.03.2023 (обновлено: 11:02 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/dragon-1857290919.html
Crew Dragon с россиянкой Кикиной вернулся на Землю с МКС
Crew Dragon с россиянкой Кикиной вернулся на Землю с МКС - РИА Новости, 12.03.2023
Crew Dragon с россиянкой Кикиной вернулся на Землю с МКС
Космический корабль Crew Dragon, в экипаже которого была россиянка Анна Кикина, вернулся с Международной космической станции на Землю, следует из трансляции на... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T05:13
2023-03-12T11:02
наука
космос - риа наука
земля
атлантический океан
флорида
анна кикина
коити ваката
наса
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ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon, в экипаже которого была россиянка Анна Кикина, вернулся с Международной космической станции на Землю, следует из трансляции на сайте НАСА. Капсула приводнилась в Атлантическом океане, у побережья Флориды. Вместе с Кикиной c орбиты вернулись американцы Никол Манн и Джош Кассада, а также японский астронавт Коити Ваката. Все они прибыли на МКС на корабле Crew Dragon в октябре прошлого года. Теперь на МКС остались прилетевшие на "Союзе МС-22" россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и американец Фрэнк Рубио, а также прибывшие в рамках миссии Crew-6 космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, астронавты НАСА Стивен Боуэн и Вуди Хобург и астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади.Кикина провела на МКС около полугода. Она стала первым российским космонавтом, полетевшим на американском корабле по подписанному в прошлом году соглашению о перекрестных полетах. Изначально планировалось, что в 2022-2024 годах на МКС отправятся по три миссии российских и американских кораблей, позже программу расширили еще на одну миссию.
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космос - риа наука, земля, атлантический океан, флорида, анна кикина, коити ваката, наса, роскосмос, dragon spacex
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Атлантический океан, Флорида, Анна Кикина, Коити Ваката, НАСА, Роскосмос, Dragon SpaceX
Crew Dragon с россиянкой Кикиной вернулся на Землю с МКС

Корабль Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной вернулся на Землю с МКС

© AP Photo / Keegan BarberКосмонавт Роскосмос Анна Кикина после посадки спускаемой капсулы в Атлантическом океане
Космонавт Роскосмос Анна Кикина после посадки спускаемой капсулы в Атлантическом океане - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© AP Photo / Keegan Barber
Космонавт Роскосмос Анна Кикина после посадки спускаемой капсулы в Атлантическом океане
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon, в экипаже которого была россиянка Анна Кикина, вернулся с Международной космической станции на Землю, следует из трансляции на сайте НАСА.
Капсула приводнилась в Атлантическом океане, у побережья Флориды. Вместе с Кикиной c орбиты вернулись американцы Никол Манн и Джош Кассада, а также японский астронавт Коити Ваката. Все они прибыли на МКС на корабле Crew Dragon в октябре прошлого года.
Теперь на МКС остались прилетевшие на "Союзе МС-22" россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и американец Фрэнк Рубио, а также прибывшие в рамках миссии Crew-6 космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, астронавты НАСА Стивен Боуэн и Вуди Хобург и астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади.
Кикина провела на МКС около полугода. Она стала первым российским космонавтом, полетевшим на американском корабле по подписанному в прошлом году соглашению о перекрестных полетах. Изначально планировалось, что в 2022-2024 годах на МКС отправятся по три миссии российских и американских кораблей, позже программу расширили еще на одну миссию.
МКС - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
"Роскосмос" сообщил о расширении программы перекрестных полетов на МКС
1 марта, 22:33
 
НаукаКосмос - РИА НаукаЗемляАтлантический океанФлоридаАнна КикинаКоити ВакатаНАСАРоскосмосDragon SpaceX
 
 
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