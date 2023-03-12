https://ria.ru/20230312/dragon-1857290919.html

Crew Dragon с россиянкой Кикиной вернулся на Землю с МКС

Crew Dragon с россиянкой Кикиной вернулся на Землю с МКС - РИА Новости, 12.03.2023

Crew Dragon с россиянкой Кикиной вернулся на Землю с МКС

Космический корабль Crew Dragon, в экипаже которого была россиянка Анна Кикина, вернулся с Международной космической станции на Землю, следует из трансляции на... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T05:13

2023-03-12T05:13

2023-03-12T11:02

наука

космос - риа наука

земля

атлантический океан

флорида

анна кикина

коити ваката

наса

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ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon, в экипаже которого была россиянка Анна Кикина, вернулся с Международной космической станции на Землю, следует из трансляции на сайте НАСА. Капсула приводнилась в Атлантическом океане, у побережья Флориды. Вместе с Кикиной c орбиты вернулись американцы Никол Манн и Джош Кассада, а также японский астронавт Коити Ваката. Все они прибыли на МКС на корабле Crew Dragon в октябре прошлого года. Теперь на МКС остались прилетевшие на "Союзе МС-22" россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и американец Фрэнк Рубио, а также прибывшие в рамках миссии Crew-6 космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, астронавты НАСА Стивен Боуэн и Вуди Хобург и астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади.Кикина провела на МКС около полугода. Она стала первым российским космонавтом, полетевшим на американском корабле по подписанному в прошлом году соглашению о перекрестных полетах. Изначально планировалось, что в 2022-2024 годах на МКС отправятся по три миссии российских и американских кораблей, позже программу расширили еще на одну миссию.

https://ria.ru/20230301/mks-1855235783.html

земля

атлантический океан

флорида

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космос - риа наука, земля, атлантический океан, флорида, анна кикина, коити ваката, наса, роскосмос, dragon spacex