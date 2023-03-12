https://ria.ru/20230312/donetsk-1857332712.html
Украинские войска обстреляли три района Донецка
Украинские войска обстреляли три района Донецка - РИА Новости, 12.03.2023
Украинские войска обстреляли три района Донецка
Украинские войска обстреляли в воскресенье Киевский, Петровский и Куйбышевский районы Донецка, всего выпущено десять снарядов, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T13:19
2023-03-12T13:19
2023-03-12T13:19
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донбасс
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в воскресенье Киевский, Петровский и Куйбышевский районы Донецка, всего выпущено десять снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.20 - н.п. Очеретино – г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 12.45 - н.п. Курахово – г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм… 12.40 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Ранее в представительство ДНР в СЦКК информировало, что в 9:17 по местному времени в воскресенье украинские силовики из поселка Орловка выпустили шесть ракет из РСЗО по Буденновскому и Калининскому районам Донецка. В МЧС ДНР сообщили, что сотрудники ведомства прибыли на место обстрела. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела ранена женщина.
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Взрыв, все повылетало" – жительница Донецка об обстреле города украинскими войсками
В результате обстрела Донецка украинскими силовиками ранена женщина, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее представительство ДНР в СЦКК информировало, что в 9:17 по местному времени украинские силовики из поселка Орловка выпустили шесть ракет из РСЗО по Буденновскому и Калининскому районам Донецка.
2023-03-12T13:19
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PT1M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли три района Донецка
Представительство ДНР: украинские войска выпустили десять снарядов по трем районам Донецка