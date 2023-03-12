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Женщина получила ранения при обстреле Донецка украинскими войсками
Женщина получила ранения при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 12.03.2023
Женщина получила ранения при обстреле Донецка украинскими войсками
В результате обстрела Донецка украинскими силовиками ранена женщина, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T11:12
2023-03-12T11:12
2023-03-12T11:42
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. В результате обстрела Донецка украинскими силовиками ранена женщина, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате обстрела из РСЗО разрушены частные дома по улице Левобережной. Поступила информация о раненой женщине", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Вследствие ранения женщину госпитализировали, сообщает корреспондент РИА Новости. Так же он информирует, что украинские войска обстреляли Калининский район Донецка, разрушены частные и многоквартирные дома, на месте работают скорая и другие спасательные службы. По данным СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано 16 фактов обстрелов украинскими войсками мирных районов ДНР с использованием 60 единиц различных боеприпасов. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц, в том числе ребенка 2015 года рождения. Ранее представительство ДНР в СЦКК информировало, что в 9:17 по местному времени украинские силовики из поселка Орловка выпустили шесть ракет из РСЗО по Буденновскому и Калининскому районам Донецка. В МЧС ДНР сообщили, что сотрудники ведомства прибыли на место обстрела.
донецк
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Взрыв, все повылетало" – жительница Донецка об обстреле города украинскими войсками
В результате обстрела Донецка украинскими силовиками ранена женщина, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее представительство ДНР в СЦКК информировало, что в 9:17 по местному времени украинские силовики из поселка Орловка выпустили шесть ракет из РСЗО по Буденновскому и Калининскому районам Донецка.
2023-03-12T11:12
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PT1M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
Женщина получила ранения при обстреле Донецка украинскими войсками
Мэр Кулемзин сообщил о ранении женщины в результате обстрела Донецка украинскими войсками