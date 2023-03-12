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Женщина получила ранения при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 12.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:12 12.03.2023 (обновлено: 11:42 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/donetsk-1857316797.html
Женщина получила ранения при обстреле Донецка украинскими войсками
Женщина получила ранения при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 12.03.2023
Женщина получила ранения при обстреле Донецка украинскими войсками
В результате обстрела Донецка украинскими силовиками ранена женщина, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T11:12
2023-03-12T11:42
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. В результате обстрела Донецка украинскими силовиками ранена женщина, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате обстрела из РСЗО разрушены частные дома по улице Левобережной. Поступила информация о раненой женщине", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Вследствие ранения женщину госпитализировали, сообщает корреспондент РИА Новости. Так же он информирует, что украинские войска обстреляли Калининский район Донецка, разрушены частные и многоквартирные дома, на месте работают скорая и другие спасательные службы. По данным СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано 16 фактов обстрелов украинскими войсками мирных районов ДНР с использованием 60 единиц различных боеприпасов. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц, в том числе ребенка 2015 года рождения. Ранее представительство ДНР в СЦКК информировало, что в 9:17 по местному времени украинские силовики из поселка Орловка выпустили шесть ракет из РСЗО по Буденновскому и Калининскому районам Донецка. В МЧС ДНР сообщили, что сотрудники ведомства прибыли на место обстрела.
донецк
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"Взрыв, все повылетало" – жительница Донецка об обстреле города украинскими войсками
В результате обстрела Донецка украинскими силовиками ранена женщина, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее представительство ДНР в СЦКК информировало, что в 9:17 по местному времени украинские силовики из поселка Орловка выпустили шесть ракет из РСЗО по Буденновскому и Калининскому районам Донецка.
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
Женщина получила ранения при обстреле Донецка украинскими войсками

Мэр Кулемзин сообщил о ранении женщины в результате обстрела Донецка украинскими войсками

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. В результате обстрела Донецка украинскими силовиками ранена женщина, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела из РСЗО разрушены частные дома по улице Левобережной. Поступила информация о раненой женщине", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Вследствие ранения женщину госпитализировали, сообщает корреспондент РИА Новости. Так же он информирует, что украинские войска обстреляли Калининский район Донецка, разрушены частные и многоквартирные дома, на месте работают скорая и другие спасательные службы.
«
"Я была дома... взрыв, все повылетало, все перепугались... у меня повылетали все стекла вообще полностью. У меня в хате теперь холодно. Как у меня дети теперь спать будут?" - рассказала РИА Новости очевидец событий Елена.
По данным СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано 16 фактов обстрелов украинскими войсками мирных районов ДНР с использованием 60 единиц различных боеприпасов. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц, в том числе ребенка 2015 года рождения.
Ранее представительство ДНР в СЦКК информировало, что в 9:17 по местному времени украинские силовики из поселка Орловка выпустили шесть ракет из РСЗО по Буденновскому и Калининскому районам Донецка. В МЧС ДНР сообщили, что сотрудники ведомства прибыли на место обстрела.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
11 марта, 17:25
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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