https://ria.ru/20230312/donetsk-1857312627.html
Сотрудники МЧС прибыли на место обстрела украинскими войсками Донецка
Сотрудники МЧС прибыли на место обстрела украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 12.03.2023
Сотрудники МЧС прибыли на место обстрела украинскими войсками Донецка
Сотрудники МЧС прибыли на место обстрела украинскими силовиками частного сектора Донецка, сообщили РИА Новости в МЧС ДНР. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T10:44
2023-03-12T10:44
2023-03-12T11:43
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
следственный комитет россии (ск рф)
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Сотрудники МЧС прибыли на место обстрела украинскими силовиками частного сектора Донецка, сообщили РИА Новости в МЧС ДНР. "Наши сотрудники осматривают поврежденные ракетами дома по улице Левобережной Буденновского района, ищут неразорвавшиеся снаряды", - сообщили РИА Новости в МЧС. Ранее представительство ДНР в СЦКК информировало, что в 9:17 по местному времени украинские силовики из поселка Орловка выпустили шесть ракет из РСЗО по Буденновскому и Калининскому районам Донецка. По сообщению корреспондента РИА Новости, по крайней мере две ракеты попали по частному сектору в районе проспектов Дзержинского и Ильича.
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830175067_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_431dfa4edfd3d32ca30ddda01f147824.jpg
"Взрыв, все повылетало" – жительница Донецка об обстреле города украинскими войсками
В результате обстрела Донецка украинскими силовиками ранена женщина, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее представительство ДНР в СЦКК информировало, что в 9:17 по местному времени украинские силовики из поселка Орловка выпустили шесть ракет из РСЗО по Буденновскому и Калининскому районам Донецка.
2023-03-12T10:44
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PT1M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Следственный комитет России (СК РФ)
Сотрудники МЧС прибыли на место обстрела украинскими войсками Донецка
Сотрудники МЧС прибыли на место обстрела частного сектора Донецка со стороны ВСУ
ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Сотрудники МЧС прибыли на место обстрела украинскими силовиками частного сектора Донецка, сообщили РИА Новости в МЧС ДНР.
"Наши сотрудники осматривают поврежденные ракетами дома по улице Левобережной Буденновского района, ищут неразорвавшиеся снаряды", - сообщили РИА Новости в МЧС.
Ранее представительство ДНР в СЦКК информировало, что в 9:17 по местному времени украинские силовики из поселка Орловка выпустили шесть ракет из РСЗО по Буденновскому и Калининскому районам Донецка.
По сообщению корреспондента РИА Новости, по крайней мере две ракеты попали по частному сектору в районе проспектов Дзержинского и Ильича.