https://ria.ru/20230312/donetsk-1857312627.html

Сотрудники МЧС прибыли на место обстрела украинскими войсками Донецка

Сотрудники МЧС прибыли на место обстрела украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 12.03.2023

Сотрудники МЧС прибыли на место обстрела украинскими войсками Донецка

Сотрудники МЧС прибыли на место обстрела украинскими силовиками частного сектора Донецка, сообщили РИА Новости в МЧС ДНР. РИА Новости, 12.03.2023

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2023-03-12T10:44

2023-03-12T11:43

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

следственный комитет россии (ск рф)

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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Сотрудники МЧС прибыли на место обстрела украинскими силовиками частного сектора Донецка, сообщили РИА Новости в МЧС ДНР. "Наши сотрудники осматривают поврежденные ракетами дома по улице Левобережной Буденновского района, ищут неразорвавшиеся снаряды", - сообщили РИА Новости в МЧС. Ранее представительство ДНР в СЦКК информировало, что в 9:17 по местному времени украинские силовики из поселка Орловка выпустили шесть ракет из РСЗО по Буденновскому и Калининскому районам Донецка. По сообщению корреспондента РИА Новости, по крайней мере две ракеты попали по частному сектору в районе проспектов Дзержинского и Ильича.

донецк

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Взрыв, все повылетало" – жительница Донецка об обстреле города украинскими войсками В результате обстрела Донецка украинскими силовиками ранена женщина, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее представительство ДНР в СЦКК информировало, что в 9:17 по местному времени украинские силовики из поселка Орловка выпустили шесть ракет из РСЗО по Буденновскому и Калининскому районам Донецка. 2023-03-12T10:44 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, следственный комитет россии (ск рф)