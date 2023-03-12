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Сотрудники МЧС прибыли на место обстрела украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 12.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:44 12.03.2023 (обновлено: 11:43 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/donetsk-1857312627.html
Сотрудники МЧС прибыли на место обстрела украинскими войсками Донецка
Сотрудники МЧС прибыли на место обстрела украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 12.03.2023
Сотрудники МЧС прибыли на место обстрела украинскими войсками Донецка
Сотрудники МЧС прибыли на место обстрела украинскими силовиками частного сектора Донецка, сообщили РИА Новости в МЧС ДНР. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T10:44
2023-03-12T11:43
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
следственный комитет россии (ск рф)
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Сотрудники МЧС прибыли на место обстрела украинскими силовиками частного сектора Донецка, сообщили РИА Новости в МЧС ДНР. "Наши сотрудники осматривают поврежденные ракетами дома по улице Левобережной Буденновского района, ищут неразорвавшиеся снаряды", - сообщили РИА Новости в МЧС. Ранее представительство ДНР в СЦКК информировало, что в 9:17 по местному времени украинские силовики из поселка Орловка выпустили шесть ракет из РСЗО по Буденновскому и Калининскому районам Донецка. По сообщению корреспондента РИА Новости, по крайней мере две ракеты попали по частному сектору в районе проспектов Дзержинского и Ильича.
донецк
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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"Взрыв, все повылетало" – жительница Донецка об обстреле города украинскими войсками
В результате обстрела Донецка украинскими силовиками ранена женщина, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее представительство ДНР в СЦКК информировало, что в 9:17 по местному времени украинские силовики из поселка Орловка выпустили шесть ракет из РСЗО по Буденновскому и Калининскому районам Донецка.
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происшествия, донецк, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Следственный комитет России (СК РФ)
Сотрудники МЧС прибыли на место обстрела украинскими войсками Донецка

Сотрудники МЧС прибыли на место обстрела частного сектора Донецка со стороны ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Сотрудники МЧС прибыли на место обстрела украинскими силовиками частного сектора Донецка, сообщили РИА Новости в МЧС ДНР.
"Наши сотрудники осматривают поврежденные ракетами дома по улице Левобережной Буденновского района, ищут неразорвавшиеся снаряды", - сообщили РИА Новости в МЧС.
Ранее представительство ДНР в СЦКК информировало, что в 9:17 по местному времени украинские силовики из поселка Орловка выпустили шесть ракет из РСЗО по Буденновскому и Калининскому районам Донецка.
По сообщению корреспондента РИА Новости, по крайней мере две ракеты попали по частному сектору в районе проспектов Дзержинского и Ильича.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
11 марта, 17:25
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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