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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 12.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:12 12.03.2023 (обновлено: 11:43 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/donetsk-1857309114.html
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 12.03.2023
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Буденновский и Калининский районы Донецка, выпущено шесть ракет из РСЗО, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T10:12
2023-03-12T11:43
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Буденновский и Калининский районы Донецка, выпущено шесть ракет из РСЗО, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).В сообщении представительства в Telegram-канале говорится, что в "9.17 - н.п. Орловка – г. Донецк (Буденновский и Калининский районы): выпущено 6 ракет из РСЗО".
донецк
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"Взрыв, все повылетало" – жительница Донецка об обстреле города украинскими войсками
В результате обстрела Донецка украинскими силовиками ранена женщина, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее представительство ДНР в СЦКК информировало, что в 9:17 по местному времени украинские силовики из поселка Орловка выпустили шесть ракет из РСЗО по Буденновскому и Калининскому районам Донецка.
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку шесть ракет из РСЗО

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Буденновский и Калининский районы Донецка, выпущено шесть ракет из РСЗО, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В сообщении представительства в Telegram-канале говорится, что в "9.17 - н.п. Орловка – г. Донецк (Буденновский и Калининский районы): выпущено 6 ракет из РСЗО".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
11 марта, 17:25
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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