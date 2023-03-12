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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 12.03.2023

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Буденновский и Калининский районы Донецка, выпущено шесть ракет из РСЗО, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 12.03.2023

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2023-03-12T10:12

2023-03-12T11:43

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Буденновский и Калининский районы Донецка, выпущено шесть ракет из РСЗО, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).В сообщении представительства в Telegram-канале говорится, что в "9.17 - н.п. Орловка – г. Донецк (Буденновский и Калининский районы): выпущено 6 ракет из РСЗО".

донецк

донецкая народная республика

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"Взрыв, все повылетало" – жительница Донецка об обстреле города украинскими войсками В результате обстрела Донецка украинскими силовиками ранена женщина, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее представительство ДНР в СЦКК информировало, что в 9:17 по местному времени украинские силовики из поселка Орловка выпустили шесть ракет из РСЗО по Буденновскому и Калининскому районам Донецка. 2023-03-12T10:12 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины