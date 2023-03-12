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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 12.03.2023
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Буденновский и Калининский районы Донецка, выпущено шесть ракет из РСЗО, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T10:12
2023-03-12T10:12
2023-03-12T11:43
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Буденновский и Калининский районы Донецка, выпущено шесть ракет из РСЗО, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).В сообщении представительства в Telegram-канале говорится, что в "9.17 - н.п. Орловка – г. Донецк (Буденновский и Калининский районы): выпущено 6 ракет из РСЗО".
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Взрыв, все повылетало" – жительница Донецка об обстреле города украинскими войсками
В результате обстрела Донецка украинскими силовиками ранена женщина, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее представительство ДНР в СЦКК информировало, что в 9:17 по местному времени украинские силовики из поселка Орловка выпустили шесть ракет из РСЗО по Буденновскому и Калининскому районам Донецка.
2023-03-12T10:12
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку шесть ракет из РСЗО