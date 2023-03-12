https://ria.ru/20230312/donetsk-1857305296.html
В центре Донецка прогремели взрывы
В центре Донецка прогремели взрывы - РИА Новости, 12.03.2023
В центре Донецка прогремели взрывы
Несколько взрывов раздались в центре Донецка в воскресенье, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T09:39
2023-03-12T09:39
2023-03-12T10:14
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донбасс
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846859492_0:196:3067:1921_1920x0_80_0_0_0972cd60e3fc17594b9b654ebcec02cf.jpg
ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Несколько взрывов раздались в центре Донецка в воскресенье, сообщает корреспондент РИА Новости. Какой тип снарядов разорвался и какие объекты были поражены, пока неизвестно. Жители города сообщают в соцсетях о двух столбах дыма, появившихся после взрывов.Позднее представительство ДНР в СЦКК информировало, что в 9:17 по местному времени украинские силовики из поселка Орловка выпустили шесть ракет из РСЗО по Буденновскому и Калининскому районам Донецка. По сообщению корреспондента РИА Новости, по крайней мере две ракеты попали по частному сектору в районе проспектов Дзержинского и Ильича.
донецк
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846859492_41:0:2770:2047_1920x0_80_0_0_ef966e43a04ca23b3d04a79b4115d03c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донбасс, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донбасс, Донецкая Народная Республика
В центре Донецка прогремели взрывы
Несколько взрывов прогремели в центре Донецка, жители сообщили о двух столбах дыма
ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Несколько взрывов раздались в центре Донецка в воскресенье, сообщает корреспондент РИА Новости.
Какой тип снарядов разорвался и какие объекты были поражены, пока неизвестно.
Жители города сообщают в соцсетях о двух столбах дыма, появившихся после взрывов.
Позднее представительство ДНР в СЦКК информировало, что в 9:17 по местному времени украинские силовики из поселка Орловка выпустили шесть ракет из РСЗО по Буденновскому и Калининскому районам Донецка. По сообщению корреспондента РИА Новости, по крайней мере две ракеты попали по частному сектору в районе проспектов Дзержинского и Ильича.