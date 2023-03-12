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В центре Донецка прогремели взрывы - РИА Новости, 12.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:39 12.03.2023 (обновлено: 10:14 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/donetsk-1857305296.html
В центре Донецка прогремели взрывы
В центре Донецка прогремели взрывы - РИА Новости, 12.03.2023
В центре Донецка прогремели взрывы
Несколько взрывов раздались в центре Донецка в воскресенье, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T09:39
2023-03-12T10:14
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донбасс
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Несколько взрывов раздались в центре Донецка в воскресенье, сообщает корреспондент РИА Новости. Какой тип снарядов разорвался и какие объекты были поражены, пока неизвестно. Жители города сообщают в соцсетях о двух столбах дыма, появившихся после взрывов.Позднее представительство ДНР в СЦКК информировало, что в 9:17 по местному времени украинские силовики из поселка Орловка выпустили шесть ракет из РСЗО по Буденновскому и Калининскому районам Донецка. По сообщению корреспондента РИА Новости, по крайней мере две ракеты попали по частному сектору в районе проспектов Дзержинского и Ильича.
донецк
донбасс
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происшествия, донецк, донбасс, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донбасс, Донецкая Народная Республика
В центре Донецка прогремели взрывы

Несколько взрывов прогремели в центре Донецка, жители сообщили о двух столбах дыма

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкГород Донецк
Город Донецк - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Город Донецк. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Несколько взрывов раздались в центре Донецка в воскресенье, сообщает корреспондент РИА Новости.
Какой тип снарядов разорвался и какие объекты были поражены, пока неизвестно.
Жители города сообщают в соцсетях о двух столбах дыма, появившихся после взрывов.
Позднее представительство ДНР в СЦКК информировало, что в 9:17 по местному времени украинские силовики из поселка Орловка выпустили шесть ракет из РСЗО по Буденновскому и Калининскому районам Донецка. По сообщению корреспондента РИА Новости, по крайней мере две ракеты попали по частному сектору в районе проспектов Дзержинского и Ильича.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
11 марта, 17:25
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонбассДонецкая Народная Республика
 
 
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