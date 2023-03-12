https://ria.ru/20230312/donetsk-1857305296.html

В центре Донецка прогремели взрывы

В центре Донецка прогремели взрывы - РИА Новости, 12.03.2023

В центре Донецка прогремели взрывы

Несколько взрывов раздались в центре Донецка в воскресенье, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T09:39

2023-03-12T09:39

2023-03-12T10:14

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донбасс

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Несколько взрывов раздались в центре Донецка в воскресенье, сообщает корреспондент РИА Новости. Какой тип снарядов разорвался и какие объекты были поражены, пока неизвестно. Жители города сообщают в соцсетях о двух столбах дыма, появившихся после взрывов.Позднее представительство ДНР в СЦКК информировало, что в 9:17 по местному времени украинские силовики из поселка Орловка выпустили шесть ракет из РСЗО по Буденновскому и Калининскому районам Донецка. По сообщению корреспондента РИА Новости, по крайней мере две ракеты попали по частному сектору в районе проспектов Дзержинского и Ильича.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донбасс, донецкая народная республика