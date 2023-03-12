https://ria.ru/20230312/deti-1857414602.html
Львова-Белова заявила о соглашении с курдами о возвращении детей из Сирии
Львова-Белова заявила о соглашении с курдами о возвращении детей из Сирии - РИА Новости, 12.03.2023
Львова-Белова заявила о соглашении с курдами о возвращении детей из Сирии
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что с курдской стороной в Сирии достигнута договоренность о возвращении в... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T23:32
2023-03-12T23:32
2023-03-12T23:44
сирия
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мария львова-белова
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что с курдской стороной в Сирии достигнута договоренность о возвращении в ближайшее время еще 200 российских детей.В воскресенье в Москву при содействии детского омбудсмена РФ были доставлены из Сирии 56 российских детей."С руководством курдской стороны договорились о вывозе еще 200 детей в ближайшее время несколькими партиями. Но, как вы видите, наши переговоры все лучше и лучше - и группы детей все больше. Конечно, мы очень надеемся, что наше тесное взаимодействие продолжится и дальше", - сказала Львова-Белова журналистам.В середине февраля президент России Владимир Путин после рассказа Львовой-Беловой о воспрепятствовании вывозу детей из Сирии заявил, что с курдами можно договориться, и с ними договариваться проще, чем с США. Глава государства отмечал, что можно работать и через официальные власти Сирии, но "по такому гуманитарному вопросу можно и напрямую с ними (курдами - ред.) работать".
https://ria.ru/20230216/putin-1852439611.html
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сирия, россия, в мире, москва, мария львова-белова, владимир путин
Сирия, Россия, В мире, Москва, Мария Львова-Белова, Владимир Путин
Львова-Белова заявила о соглашении с курдами о возвращении детей из Сирии
Омбудсмен Львова-Белова: еще 200 детей вернутся в Россию из Сирии в ближайшее время