https://ria.ru/20230312/deti-1857414602.html

Львова-Белова заявила о соглашении с курдами о возвращении детей из Сирии

Львова-Белова заявила о соглашении с курдами о возвращении детей из Сирии - РИА Новости, 12.03.2023

Львова-Белова заявила о соглашении с курдами о возвращении детей из Сирии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что с курдской стороной в Сирии достигнута договоренность о возвращении в... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T23:32

2023-03-12T23:32

2023-03-12T23:44

сирия

россия

в мире

москва

мария львова-белова

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что с курдской стороной в Сирии достигнута договоренность о возвращении в ближайшее время еще 200 российских детей.В воскресенье в Москву при содействии детского омбудсмена РФ были доставлены из Сирии 56 российских детей."С руководством курдской стороны договорились о вывозе еще 200 детей в ближайшее время несколькими партиями. Но, как вы видите, наши переговоры все лучше и лучше - и группы детей все больше. Конечно, мы очень надеемся, что наше тесное взаимодействие продолжится и дальше", - сказала Львова-Белова журналистам.В середине февраля президент России Владимир Путин после рассказа Львовой-Беловой о воспрепятствовании вывозу детей из Сирии заявил, что с курдами можно договориться, и с ними договариваться проще, чем с США. Глава государства отмечал, что можно работать и через официальные власти Сирии, но "по такому гуманитарному вопросу можно и напрямую с ними (курдами - ред.) работать".

https://ria.ru/20230216/putin-1852439611.html

сирия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сирия, россия, в мире, москва, мария львова-белова, владимир путин