https://ria.ru/20230312/chita-1857337245.html

Подъезды, уцелевшие после взрыва газа в Чите, признали пригодными для жизни

Подъезды, уцелевшие после взрыва газа в Чите, признали пригодными для жизни - РИА Новости, 12.03.2023

Подъезды, уцелевшие после взрыва газа в Чите, признали пригодными для жизни

Межведомственная комиссия признала пригодными для проживания уцелевшие подъезды дома, который пострадал от взрыва газа в поселке Антипиха в Чите, сообщается в... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T13:46

2023-03-12T13:46

2023-03-12T13:46

происшествия

чита

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧИТА, 12 мар - РИА Новости. Межведомственная комиссия признала пригодными для проживания уцелевшие подъезды дома, который пострадал от взрыва газа в поселке Антипиха в Чите, сообщается в Telegram-канале городской администрации. "Межведомственная комиссия, прошедшая в воскресенье, 12 марта, в комитете городского хозяйства, признала 3 и 4 подъезды дома N6 по улице Боровой, пригодными для проживания… Вернуться в свои квартиры жильцы могут уже сегодня", - говорится в сообщении. Уточняется, что мониторинг целостности конструкций здания в ходе демонтажных и восстановительных работ в подъездах №1 и №2 будет вестись в ежедневном режиме. Взрыв бытового газа произошел в четверг в пятиэтажном многоквартирном доме. По данным минздрава края, в результате ЧП пострадали 11 человек, в том числе трое детей. В пресс-службе МЧС России РИА Новости рассказали, что аварийно-спасательные работы на месте взрыва бытового газа завершены, удалось спасти 12 человек, в том числе трех детей. Кроме того, из поврежденного дома были эвакуированы 117 человек.

https://ria.ru/20230209/gaz-1850710501.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, чита, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)