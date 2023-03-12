https://ria.ru/20230312/chita-1857337245.html
Подъезды, уцелевшие после взрыва газа в Чите, признали пригодными для жизни
Подъезды, уцелевшие после взрыва газа в Чите, признали пригодными для жизни - РИА Новости, 12.03.2023
Подъезды, уцелевшие после взрыва газа в Чите, признали пригодными для жизни
Межведомственная комиссия признала пригодными для проживания уцелевшие подъезды дома, который пострадал от взрыва газа в поселке Антипиха в Чите, сообщается в... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T13:46
2023-03-12T13:46
2023-03-12T13:46
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧИТА, 12 мар - РИА Новости. Межведомственная комиссия признала пригодными для проживания уцелевшие подъезды дома, который пострадал от взрыва газа в поселке Антипиха в Чите, сообщается в Telegram-канале городской администрации. "Межведомственная комиссия, прошедшая в воскресенье, 12 марта, в комитете городского хозяйства, признала 3 и 4 подъезды дома N6 по улице Боровой, пригодными для проживания… Вернуться в свои квартиры жильцы могут уже сегодня", - говорится в сообщении. Уточняется, что мониторинг целостности конструкций здания в ходе демонтажных и восстановительных работ в подъездах №1 и №2 будет вестись в ежедневном режиме. Взрыв бытового газа произошел в четверг в пятиэтажном многоквартирном доме. По данным минздрава края, в результате ЧП пострадали 11 человек, в том числе трое детей. В пресс-службе МЧС России РИА Новости рассказали, что аварийно-спасательные работы на месте взрыва бытового газа завершены, удалось спасти 12 человек, в том числе трех детей. Кроме того, из поврежденного дома были эвакуированы 117 человек.
https://ria.ru/20230209/gaz-1850710501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чита, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Чита, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Подъезды, уцелевшие после взрыва газа в Чите, признали пригодными для жизни
Два подъезда, уцелевшие после взрыва газа в доме в Чите, признали пригодными для жизни
ЧИТА, 12 мар - РИА Новости.
Межведомственная комиссия признала пригодными для проживания уцелевшие подъезды дома, который пострадал от взрыва газа в поселке Антипиха в Чите, сообщается в Telegram-канале
городской администрации.
"Межведомственная комиссия, прошедшая в воскресенье, 12 марта, в комитете городского хозяйства, признала 3 и 4 подъезды дома N6 по улице Боровой, пригодными для проживания… Вернуться в свои квартиры жильцы могут уже сегодня", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мониторинг целостности конструкций здания в ходе демонтажных и восстановительных работ в подъездах №1 и №2 будет вестись в ежедневном режиме.
Взрыв бытового газа произошел в четверг в пятиэтажном многоквартирном доме. По данным минздрава края, в результате ЧП пострадали 11 человек, в том числе трое детей. В пресс-службе МЧС России РИА Новости рассказали, что аварийно-спасательные работы на месте взрыва бытового газа завершены, удалось спасти 12 человек, в том числе трех детей. Кроме того, из поврежденного дома были эвакуированы 117 человек.
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2022-2023 годах