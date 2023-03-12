https://ria.ru/20230312/britaniya-1857331196.html
Генерал признал унизительную правду о Британии
Генерал признал унизительную правду о Британии - РИА Новости, 12.03.2023
Генерал признал унизительную правду о Британии
Великобритания должна принять неприятную истину, что ее армия больше не способна самостоятельно вести боевые действия, заявил генерал-майор Чарльз Коллинз... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T13:01
2023-03-12T13:01
2023-03-12T15:27
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Великобритания должна принять неприятную истину, что ее армия больше не способна самостоятельно вести боевые действия, заявил генерал-майор Чарльз Коллинз изданию Daily Mail."Правительству нужно смириться с унизительной правдой о том, что дни независимого ведения британской армией войн — таких, как на Фолклендах, — прошли и что будущая роль страны заключается всего лишь в дополнении войск других государств", — сказал он.По словам Коллинза, если бы Великобритания в одиночку сражалась на Украине, у нее бы уже закончились боеприпасы и оборудование.Генерал полагает, что его страна может претендовать на звание одного из ведущих членов НАТО лишь в том случае, если сможет создать армию, способную сражаться в любой точке мира и при любых обстоятельствах."Невозможно подавать пример в НАТО или на международном уровне, если мы не пользуемся военным авторитетом во всех областях. Вести исключительно прокси-войны — это большой риск. Прокси-силы не могут быть вашими собственными, у них собственные политические цели, которые необязательно совпадают с целями британской армии", — заключил Коллинз.Как писало издание Foreign Affairs, украинский конфликт выявил слабость оборонной промышленности Европы и ее зависимость от США. Последние два десятилетия страны региона недостаточно инвестировали в армию, а те небольшие средства, что все же выделялись, имели целью создание гуманитарных и контртеррористических миссий вдали от дома.
https://ria.ru/20230308/baza-1856599729.html
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в мире, нато, великобритания, украина, европа
В мире, НАТО, Великобритания, Украина, Европа
Генерал признал унизительную правду о Британии
Генерал-майор Коллинз: армия Британии не может самостоятельно воевать