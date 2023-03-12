Полиция Молдавии получила четыре сообщения о бомбах в Кишиневе
Полиция Молдавии заявила о четырех сообщениях о бомбах в Кишиневе от одного человека
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Сотрудники полиции Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Полиция Молдавии получила четыре сообщения о заложенных в Кишиневе бомбах, что расценивается как попытка дестабилизации ситуации.
В Кишиневе в воскресенье запланирован массовый антиправительственный митинг в рамках акции "Движение за народ", которую поддерживает в том числе и оппозиционная партия "Шор". Протестующие призывают правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также выступают за отставку руководства страны. Правоохранительные органы Молдавии заявили, что задержали гражданина России по подозрению в том, что он якобы координировал группы, готовившие массовые беспорядки вовремя митинга оппозиции.
"К этому моменту (14.15 мск) зарегистрировано четыре сообщения о бомбах в столице, информация поступила от одного человека. Полиция расценивает эти действия как часть мер по дестабилизации", - сообщается в Telegram-канале полиции.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что нарастанием риторики о том, что РФ планирует государственный переворот в Молдавии, Кишинев хочет отвести от себя обвинения за провал социально-экономической политики, который вызывает возмущение у граждан страны. В МИД РФ призвали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях.
Накануне полиция и глава республики Майя Санду выступили с обращением к гражданам, в котором заявили, что в воскресенье на акции протеста могут произойти попытки дестабилизации и призвали организаторов и участников соблюдать требования законодательства и не допускать действий, "которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье людей, а также безопасность государства".
Ранее Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиционных сил, включая партию "Шор". Глава республики выступила за расширение полномочий Службы информации и безопасности (СИБ) и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток "дестабилизации" ситуации в стране. При этом члены партии "Шор" опровергают заявления властей и подчеркивают, что их акции проходят в мирном ключе.
Массовые акции протеста оппозиции начались в Молдавии весной прошлого года. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.