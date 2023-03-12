Рейтинг@Mail.ru
Полиция Молдавии получила четыре сообщения о бомбах в Кишиневе - РИА Новости, 12.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/bomby-1857344437.html
Полиция Молдавии получила четыре сообщения о бомбах в Кишиневе
Полиция Молдавии получила четыре сообщения о бомбах в Кишиневе - РИА Новости, 12.03.2023
Полиция Молдавии получила четыре сообщения о бомбах в Кишиневе
Полиция Молдавии получила четыре сообщения о заложенных в Кишиневе бомбах, что расценивается как попытка дестабилизации ситуации. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T14:45
2023-03-12T14:45
в мире
молдавия
кишинев
россия
майя санду
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824419338_0:53:1640:976_1920x0_80_0_0_eefa1691335d7f3135e62358551faa19.jpg
КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Полиция Молдавии получила четыре сообщения о заложенных в Кишиневе бомбах, что расценивается как попытка дестабилизации ситуации. В Кишиневе в воскресенье запланирован массовый антиправительственный митинг в рамках акции "Движение за народ", которую поддерживает в том числе и оппозиционная партия "Шор". Протестующие призывают правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также выступают за отставку руководства страны. Правоохранительные органы Молдавии заявили, что задержали гражданина России по подозрению в том, что он якобы координировал группы, готовившие массовые беспорядки вовремя митинга оппозиции. "К этому моменту (14.15 мск) зарегистрировано четыре сообщения о бомбах в столице, информация поступила от одного человека. Полиция расценивает эти действия как часть мер по дестабилизации", - сообщается в Telegram-канале полиции. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что нарастанием риторики о том, что РФ планирует государственный переворот в Молдавии, Кишинев хочет отвести от себя обвинения за провал социально-экономической политики, который вызывает возмущение у граждан страны. В МИД РФ призвали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях. Накануне полиция и глава республики Майя Санду выступили с обращением к гражданам, в котором заявили, что в воскресенье на акции протеста могут произойти попытки дестабилизации и призвали организаторов и участников соблюдать требования законодательства и не допускать действий, "которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье людей, а также безопасность государства". Ранее Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиционных сил, включая партию "Шор". Глава республики выступила за расширение полномочий Службы информации и безопасности (СИБ) и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток "дестабилизации" ситуации в стране. При этом члены партии "Шор" опровергают заявления властей и подчеркивают, что их акции проходят в мирном ключе. Массовые акции протеста оппозиции начались в Молдавии весной прошлого года. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20230312/zaderzhanie-1857331014.html
https://ria.ru/20230312/moldaviya-1857340078.html
https://ria.ru/20230304/yazyk-1855770166.html
молдавия
кишинев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824419338_0:0:1448:1086_1920x0_80_0_0_b090dfda082656d56e48b9add3272467.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду, сергей лавров
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Майя Санду, Сергей Лавров
Полиция Молдавии получила четыре сообщения о бомбах в Кишиневе

Полиция Молдавии заявила о четырех сообщениях о бомбах в Кишиневе от одного человека

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкСотрудники полиции Молдавии
Сотрудники полиции Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Полиция Молдавии получила четыре сообщения о заложенных в Кишиневе бомбах, что расценивается как попытка дестабилизации ситуации.
В Кишиневе в воскресенье запланирован массовый антиправительственный митинг в рамках акции "Движение за народ", которую поддерживает в том числе и оппозиционная партия "Шор". Протестующие призывают правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также выступают за отставку руководства страны. Правоохранительные органы Молдавии заявили, что задержали гражданина России по подозрению в том, что он якобы координировал группы, готовившие массовые беспорядки вовремя митинга оппозиции.
Полиция патрулирует улицы Кишинева - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
В Молдавии задержали россиянина по подозрению в подготовке провокации
Вчера, 13:01
"К этому моменту (14.15 мск) зарегистрировано четыре сообщения о бомбах в столице, информация поступила от одного человека. Полиция расценивает эти действия как часть мер по дестабилизации", - сообщается в Telegram-канале полиции.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что нарастанием риторики о том, что РФ планирует государственный переворот в Молдавии, Кишинев хочет отвести от себя обвинения за провал социально-экономической политики, который вызывает возмущение у граждан страны. В МИД РФ призвали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях.
Накануне полиция и глава республики Майя Санду выступили с обращением к гражданам, в котором заявили, что в воскресенье на акции протеста могут произойти попытки дестабилизации и призвали организаторов и участников соблюдать требования законодательства и не допускать действий, "которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье людей, а также безопасность государства".
Долой Майю Санду: ситуация в Кишиневе, где тысячи людей вышли на митинг - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
В Молдавии задержали 54 участника акции протеста оппозиции
Вчера, 14:19
Ранее Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиционных сил, включая партию "Шор". Глава республики выступила за расширение полномочий Службы информации и безопасности (СИБ) и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток "дестабилизации" ситуации в стране. При этом члены партии "Шор" опровергают заявления властей и подчеркивают, что их акции проходят в мирном ключе.
Массовые акции протеста оппозиции начались в Молдавии весной прошлого года. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
Кишинев отказывается от молдавского языка
4 марта, 08:00
 
В миреМолдавияКишиневРоссияМайя СандуСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала