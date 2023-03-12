https://ria.ru/20230312/boeviki-1857407720.html

США перевозят боевиков ИГ* из тюрем на свои базы в Сирии, пишут СМИ

США перевозят боевиков ИГ* из тюрем на свои базы в Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2023

США перевозят боевиков ИГ* из тюрем на свои базы в Сирии, пишут СМИ

Американские военные перевозят боевиков террористической организации "Исламское государство"* из тюрем ополченцев "Сил демократической Сирии" (СДС) на свои базы РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T22:10

2023-03-12T22:10

2023-03-12T22:11

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сирия

сша

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исламское государство

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

снг

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Американские военные перевозят боевиков террористической организации "Исламское государство"* из тюрем ополченцев "Сил демократической Сирии" (СДС) на свои базы на северо-востоке Сирии для проведения их боевой подготовки, передает сирийское госагентство SANA со ссылкой на местные источники. "Военные вертолеты американских оккупационных сил вылетели... с группой террористов ИГИЛ* на борту и направились... к своим незаконным базам в городе Шаддади и в районе месторождения Эль-Омар", - сообщили местные источники агентству. Источники также обратили внимание на то, что вертолеты с террористами вылетели в сторону военных объектов из тюрьмы, контролируемой армией США совместно с ополченцами СДС. Отмечается, что обучение боевиков на данных американских базах будет проводиться в рамках их подготовки к переброске на другую американскую базу Эт-Танф. В феврале Служба внешней разведки РФ (СВР) сообщала, что США проводят подготовку боевиков джихадистских группировок на своей базе Эт-Танф для совершения терактов в России и других странах СНГ. На этой же базе, согласно СВР, американские военные в прошлом году также готовили членов данной террористической организации для их последующего использования в боях в Донбассе для противодействия проведению российской спецоперации, начатой 24 февраля 2022 года. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230216/ukraina-1852334879.html

https://ria.ru/20230311/amerika-1857126194.html

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в мире, сирия, сша, россия, исламское государство, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг