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США перевозят боевиков ИГ* из тюрем на свои базы в Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2023
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22:10 12.03.2023 (обновлено: 22:11 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/boeviki-1857407720.html
США перевозят боевиков ИГ* из тюрем на свои базы в Сирии, пишут СМИ
США перевозят боевиков ИГ* из тюрем на свои базы в Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2023
США перевозят боевиков ИГ* из тюрем на свои базы в Сирии, пишут СМИ
Американские военные перевозят боевиков террористической организации "Исламское государство"* из тюрем ополченцев "Сил демократической Сирии" (СДС) на свои базы РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T22:10
2023-03-12T22:11
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Американские военные перевозят боевиков террористической организации "Исламское государство"* из тюрем ополченцев "Сил демократической Сирии" (СДС) на свои базы на северо-востоке Сирии для проведения их боевой подготовки, передает сирийское госагентство SANA со ссылкой на местные источники. "Военные вертолеты американских оккупационных сил вылетели... с группой террористов ИГИЛ* на борту и направились... к своим незаконным базам в городе Шаддади и в районе месторождения Эль-Омар", - сообщили местные источники агентству. Источники также обратили внимание на то, что вертолеты с террористами вылетели в сторону военных объектов из тюрьмы, контролируемой армией США совместно с ополченцами СДС. Отмечается, что обучение боевиков на данных американских базах будет проводиться в рамках их подготовки к переброске на другую американскую базу Эт-Танф. В феврале Служба внешней разведки РФ (СВР) сообщала, что США проводят подготовку боевиков джихадистских группировок на своей базе Эт-Танф для совершения терактов в России и других странах СНГ. На этой же базе, согласно СВР, американские военные в прошлом году также готовили членов данной террористической организации для их последующего использования в боях в Донбассе для противодействия проведению российской спецоперации, начатой 24 февраля 2022 года. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230216/ukraina-1852334879.html
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в мире, сирия, сша, россия, исламское государство, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг
В мире, Сирия, США, Россия, Исламское государство, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), СНГ
США перевозят боевиков ИГ* из тюрем на свои базы в Сирии, пишут СМИ

SANA: США перевозят боевиков ИГ из тюрем на свои базы в Сирии для военной подготовки

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. William HowardАмериканские военные проводят обучение боевиков на военной базе Эт-Танф в Сирии
Американские военные проводят обучение боевиков на военной базе Эт-Танф в Сирии - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. William Howard
Американские военные проводят обучение боевиков на военной базе Эт-Танф в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Американские военные перевозят боевиков террористической организации "Исламское государство"* из тюрем ополченцев "Сил демократической Сирии" (СДС) на свои базы на северо-востоке Сирии для проведения их боевой подготовки, передает сирийское госагентство SANA со ссылкой на местные источники.
"Военные вертолеты американских оккупационных сил вылетели... с группой террористов ИГИЛ* на борту и направились... к своим незаконным базам в городе Шаддади и в районе месторождения Эль-Омар", - сообщили местные источники агентству.
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Источники также обратили внимание на то, что вертолеты с террористами вылетели в сторону военных объектов из тюрьмы, контролируемой армией США совместно с ополченцами СДС.
Отмечается, что обучение боевиков на данных американских базах будет проводиться в рамках их подготовки к переброске на другую американскую базу Эт-Танф.
В феврале Служба внешней разведки РФ (СВР) сообщала, что США проводят подготовку боевиков джихадистских группировок на своей базе Эт-Танф для совершения терактов в России и других странах СНГ.
На этой же базе, согласно СВР, американские военные в прошлом году также готовили членов данной террористической организации для их последующего использования в боях в Донбассе для противодействия проведению российской спецоперации, начатой 24 февраля 2022 года.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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