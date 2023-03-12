https://ria.ru/20230312/bank-1857412964.html

МВФ заявил, что следит за ситуацией с банкротством SVB

МВФ заявил, что следит за ситуацией с банкротством SVB - РИА Новости, 12.03.2023

МВФ заявил, что следит за ситуацией с банкротством SVB

Международный валютный фонд (МВФ) пристально следит за развитием ситуации с банкротством американского банка Silicon Valley Bank (SVB), пишет Блумберг со... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T23:10

2023-03-12T23:10

2023-03-12T23:10

экономика

сша

калифорния

джанет йеллен

джо байден

мвф

федеральная резервная система сша

банкротство silicon valley bank

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ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) пристально следит за развитием ситуации с банкротством американского банка Silicon Valley Bank (SVB), пишет Блумберг со ссылкой на представителя международной организации. "Международный валютный фонд утверждает, что "пристально наблюдает" за развитием ситуации и потенциальные финансовые риски от краха Silicon Valley Bank", - говорится в публикации. Представитель МВФ также подчеркнул, что у фонда сохраняется "полное доверие к представителям власти Соединенных Штатов в их надлежащих шагах для решения ситуации". Ранее глава американского минфина Джанет Йеллен в интервью телеканалу CBS News призналась, что лишилась своих выходных, поскольку вынуждена работать над проблемой закрывшегося банка SVB. По словам Йеллен, задачей американских властей сейчас является не допустить цепную реакцию из-за краха калифорнийской компании. Она объяснила, что крах SVB произошел из-за обесценивания стоимости активов на балансе организации в условиях политики роста учетной ставки ФРС США. Ранее американское интернет-издание Axios сообщило, что администрации президента США Джо Байдена грозит кризис банковской системы, если до понедельника не будет выработан план по спасению вкладчиков SVB. Как сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы штата Калифорния закрыли SVB, который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса. FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.

https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html

https://ria.ru/20230311/bank-1857272195.html

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экономика, сша, калифорния, джанет йеллен, джо байден, мвф, федеральная резервная система сша, банкротство silicon valley bank