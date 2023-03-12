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Спикер конгресса США ожидает объявления властей по SVB до понедельника - РИА Новости, 12.03.2023
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20:28 12.03.2023 (обновлено: 20:34 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/bank-1857395660.html
Спикер конгресса США ожидает объявления властей по SVB до понедельника
Спикер конгресса США ожидает объявления властей по SVB до понедельника - РИА Новости, 12.03.2023
Спикер конгресса США ожидает объявления властей по SVB до понедельника
Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти рассчитывает на то, что американские власти смогут сделать объявление по проблеме обанкротившегося... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T20:28
2023-03-12T20:34
сша
калифорния
кевин маккарти
джанет йеллен
федеральная резервная система сша
джо байден
конгресс сша
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти рассчитывает на то, что американские власти смогут сделать объявление по проблеме обанкротившегося калифорнийского банка Silicon Valley Bank (SVB) до открытия торгов в понедельник утром. "Я говорил с Джеем Пауэллом (глава ФРС - ред.) и Джанет Йеллен (министр финансов - ред.) из администрации. Они работают над тем, чтобы прийти к некоторому объявлению до открытия торгов. Я надеюсь на то, что что-нибудь может быть анонсировано сегодня", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Маккарти отметил, что рухнувший банк SVB является "уникальной" компанией со множеством активов и "удивительными" клиентами. Спикер подчеркнул, что рассчитывает на покупку SVB другим банком в качестве "лучшего решения", которое позволит "остудить рынок". Как объяснила ранее Йеллен в интервью CBS News, крах SVB произошел из-за обесценивания стоимости активов на балансе организации в условиях политики роста учетной ставки ФРС США. Ранее американское интернет-издание Axios сообщило, что администрации президента США Джо Байдена грозит кризис банковской системы, если до понедельника не будет выработан план по спасению вкладчиков SVB. Как сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы штата Калифорния закрыли SVB, который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса. FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.
https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html
https://ria.ru/20230312/svb-1857324771.html
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сша, калифорния, кевин маккарти, джанет йеллен, федеральная резервная система сша, джо байден, конгресс сша, восточный экономический форум — 2022 (вэф), банкротство silicon valley bank
США, Калифорния, Кевин Маккарти, Джанет Йеллен, Федеральная резервная система США, Джо Байден, Конгресс США, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Банкротство Silicon Valley Bank
Спикер конгресса США ожидает объявления властей по SVB до понедельника

Спикер конгресса США Маккарти ожидает объявления властей по банку SVB до понедельника

© AP Photo / Jeff ChiuЛюди проходят штаб-квартиры Silicon Valley Bank в Санта-Кларе, Калифорния
Люди проходят штаб-квартиры Silicon Valley Bank в Санта-Кларе, Калифорния - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© AP Photo / Jeff Chiu
Люди проходят штаб-квартиры Silicon Valley Bank в Санта-Кларе, Калифорния. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти рассчитывает на то, что американские власти смогут сделать объявление по проблеме обанкротившегося калифорнийского банка Silicon Valley Bank (SVB) до открытия торгов в понедельник утром.
"Я говорил с Джеем Пауэллом (глава ФРС - ред.) и Джанет Йеллен (министр финансов - ред.) из администрации. Они работают над тем, чтобы прийти к некоторому объявлению до открытия торгов. Я надеюсь на то, что что-нибудь может быть анонсировано сегодня", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
Люди возле банка Silicon Valley в Санта-Кларе, штат Калифорния - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Крах Silicon Valley Bank: американская экономика играет в русскую рулетку
11 марта, 20:09
Маккарти отметил, что рухнувший банк SVB является "уникальной" компанией со множеством активов и "удивительными" клиентами. Спикер подчеркнул, что рассчитывает на покупку SVB другим банком в качестве "лучшего решения", которое позволит "остудить рынок".
Как объяснила ранее Йеллен в интервью CBS News, крах SVB произошел из-за обесценивания стоимости активов на балансе организации в условиях политики роста учетной ставки ФРС США.
Ранее американское интернет-издание Axios сообщило, что администрации президента США Джо Байдена грозит кризис банковской системы, если до понедельника не будет выработан план по спасению вкладчиков SVB.
Как сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы штата Калифорния закрыли SVB, который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса. FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.
Сотрудница возле банка Silicon Valley в Санта-Кларе, Калифорния - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
Британские власти работают над минимизацией ущерба от краха банка SVB
Вчера, 12:20
 
СШАКалифорнияКевин МаккартиДжанет ЙелленФедеральная резервная система СШАДжо БайденКонгресс СШАВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)Банкротство Silicon Valley Bank
 
 
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