https://ria.ru/20230312/bank-1857395660.html

Спикер конгресса США ожидает объявления властей по SVB до понедельника

Спикер конгресса США ожидает объявления властей по SVB до понедельника - РИА Новости, 12.03.2023

Спикер конгресса США ожидает объявления властей по SVB до понедельника

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти рассчитывает на то, что американские власти смогут сделать объявление по проблеме обанкротившегося... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T20:28

2023-03-12T20:28

2023-03-12T20:34

сша

калифорния

кевин маккарти

джанет йеллен

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джо байден

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти рассчитывает на то, что американские власти смогут сделать объявление по проблеме обанкротившегося калифорнийского банка Silicon Valley Bank (SVB) до открытия торгов в понедельник утром. "Я говорил с Джеем Пауэллом (глава ФРС - ред.) и Джанет Йеллен (министр финансов - ред.) из администрации. Они работают над тем, чтобы прийти к некоторому объявлению до открытия торгов. Я надеюсь на то, что что-нибудь может быть анонсировано сегодня", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Маккарти отметил, что рухнувший банк SVB является "уникальной" компанией со множеством активов и "удивительными" клиентами. Спикер подчеркнул, что рассчитывает на покупку SVB другим банком в качестве "лучшего решения", которое позволит "остудить рынок". Как объяснила ранее Йеллен в интервью CBS News, крах SVB произошел из-за обесценивания стоимости активов на балансе организации в условиях политики роста учетной ставки ФРС США. Ранее американское интернет-издание Axios сообщило, что администрации президента США Джо Байдена грозит кризис банковской системы, если до понедельника не будет выработан план по спасению вкладчиков SVB. Как сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы штата Калифорния закрыли SVB, который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса. FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.

https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html

https://ria.ru/20230312/svb-1857324771.html

сша

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