Авария в Греции породила проблемы с перевозкой военной техники
Авария в Греции породила проблемы с перевозкой военной техники в другие страны Европы
© Фото : U.S. Army / Spc. Austin SteinbornВыгрузка американской военной техники в порту Александруполис, Греция
© Фото : U.S. Army / Spc. Austin Steinborn
Выгрузка американской военной техники в порту Александруполис, Греция. Архивное фото
АФИНЫ, 12 мар - РИА Новости. Прекращение железнодорожного сообщения в Греции после недавней масштабной аварии затруднило перевозки военной техники в Восточную и Северную Европу из порта Александруполиса – ситуация в порту и на дорогах становится невыносимой, сообщил начальник порта Александруполиса Константинос Хаджимихаил.
В Греции в ночь с 28 февраля на 1 марта произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути недалеко от города Лариса. Погибли 57 человек. Железнодорожное сообщение после аварии прекращено, власти подготовили неотложные меры по возобновлению работы железнодорожного транспорта в стране с конца марта.
Через порт Александруполис идет военная техника в Восточную Европу. С 4 марта началась операция ротации военной техники и средств USAArmyEURAF (сил США в Европе и Африке). В порт 4 марта прибыло американское транспортное судно Liberty Pride с военной техникой для сил НАТО, дислоцированных в Юго-Восточной Европе, а 7 марта – грузовое судно Brittin. Ранее в порт было доставлено оборудование для энергетических проектов региона – и электростанции и плавучего терминала СПГ.
"Огромная потребность в возобновлении работы - независимой от остальной национальной сети - железной дороги в Эвросе и начало грузовых рейсов в/из восточной и северной Европы, ситуация в порту Александруполис и на дорожной сети становящейся невыносимой, - написал начальник порта в своем аккаунте в Twitter. - В любом случае в течение шести дней на новом терминале мы одновременно выгрузили... тысячи единиц военного груза с двух американских кораблей, крупногабаритное оборудование силовых установок, а также грузы для греческой армии".
Хаджимихаил также опубликовал фотографии с сотнями единиц военной техники в порту.
Александруполис используется для снабжения НАТО на восточном фланге. Греческие СМИ сообщали в начале марта, что в ближайшие дни в порту Александруполиса ожидаются "чудовищные по размерам транспортные корабли" для выгрузки военной техники, которая будет переправлена в Северную Европу, страны НАТО, вплоть до Балтики и в основном в страны, граничащие с Россией.