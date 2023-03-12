Рейтинг@Mail.ru
Авария в Греции породила проблемы с перевозкой военной техники - РИА Новости, 12.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:55 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/avariya-1857406238.html
Авария в Греции породила проблемы с перевозкой военной техники
Авария в Греции породила проблемы с перевозкой военной техники - РИА Новости, 12.03.2023
Авария в Греции породила проблемы с перевозкой военной техники
Прекращение железнодорожного сообщения в Греции после недавней масштабной аварии затруднило перевозки военной техники в Восточную и Северную Европу из порта... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T21:55
2023-03-12T21:55
в мире
греция
европа
восточная европа
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856062203_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_931f77682f7d5d1c6f4470cd03e41d94.jpg
АФИНЫ, 12 мар - РИА Новости. Прекращение железнодорожного сообщения в Греции после недавней масштабной аварии затруднило перевозки военной техники в Восточную и Северную Европу из порта Александруполиса – ситуация в порту и на дорогах становится невыносимой, сообщил начальник порта Александруполиса Константинос Хаджимихаил. В Греции в ночь с 28 февраля на 1 марта произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути недалеко от города Лариса. Погибли 57 человек. Железнодорожное сообщение после аварии прекращено, власти подготовили неотложные меры по возобновлению работы железнодорожного транспорта в стране с конца марта. Через порт Александруполис идет военная техника в Восточную Европу. С 4 марта началась операция ротации военной техники и средств USAArmyEURAF (сил США в Европе и Африке). В порт 4 марта прибыло американское транспортное судно Liberty Pride с военной техникой для сил НАТО, дислоцированных в Юго-Восточной Европе, а 7 марта – грузовое судно Brittin. Ранее в порт было доставлено оборудование для энергетических проектов региона – и электростанции и плавучего терминала СПГ. "Огромная потребность в возобновлении работы - независимой от остальной национальной сети - железной дороги в Эвросе и начало грузовых рейсов в/из восточной и северной Европы, ситуация в порту Александруполис и на дорожной сети становящейся невыносимой, - написал начальник порта в своем аккаунте в Twitter. - В любом случае в течение шести дней на новом терминале мы одновременно выгрузили... тысячи единиц военного груза с двух американских кораблей, крупногабаритное оборудование силовых установок, а также грузы для греческой армии". Хаджимихаил также опубликовал фотографии с сотнями единиц военной техники в порту. Александруполис используется для снабжения НАТО на восточном фланге. Греческие СМИ сообщали в начале марта, что в ближайшие дни в порту Александруполиса ожидаются "чудовищные по размерам транспортные корабли" для выгрузки военной техники, которая будет переправлена в Северную Европу, страны НАТО, вплоть до Балтики и в основном в страны, граничащие с Россией.
https://ria.ru/20230223/gretsiya-1853974528.html
греция
европа
восточная европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856062203_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_456af55ecefc1a261b0aedeea15f2173.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, греция, европа, восточная европа, нато
В мире, Греция, Европа, Восточная Европа, НАТО
Авария в Греции породила проблемы с перевозкой военной техники

Авария в Греции породила проблемы с перевозкой военной техники в другие страны Европы

© Фото : U.S. Army / Spc. Austin SteinbornВыгрузка американской военной техники в порту Александруполис, Греция
Выгрузка американской военной техники в порту Александруполис, Греция - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© Фото : U.S. Army / Spc. Austin Steinborn
Выгрузка американской военной техники в порту Александруполис, Греция. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 12 мар - РИА Новости. Прекращение железнодорожного сообщения в Греции после недавней масштабной аварии затруднило перевозки военной техники в Восточную и Северную Европу из порта Александруполиса – ситуация в порту и на дорогах становится невыносимой, сообщил начальник порта Александруполиса Константинос Хаджимихаил.
В Греции в ночь с 28 февраля на 1 марта произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути недалеко от города Лариса. Погибли 57 человек. Железнодорожное сообщение после аварии прекращено, власти подготовили неотложные меры по возобновлению работы железнодорожного транспорта в стране с конца марта.
Через порт Александруполис идет военная техника в Восточную Европу. С 4 марта началась операция ротации военной техники и средств USAArmyEURAF (сил США в Европе и Африке). В порт 4 марта прибыло американское транспортное судно Liberty Pride с военной техникой для сил НАТО, дислоцированных в Юго-Восточной Европе, а 7 марта – грузовое судно Brittin. Ранее в порт было доставлено оборудование для энергетических проектов региона – и электростанции и плавучего терминала СПГ.
"Огромная потребность в возобновлении работы - независимой от остальной национальной сети - железной дороги в Эвросе и начало грузовых рейсов в/из восточной и северной Европы, ситуация в порту Александруполис и на дорожной сети становящейся невыносимой, - написал начальник порта в своем аккаунте в Twitter. - В любом случае в течение шести дней на новом терминале мы одновременно выгрузили... тысячи единиц военного груза с двух американских кораблей, крупногабаритное оборудование силовых установок, а также грузы для греческой армии".
Хаджимихаил также опубликовал фотографии с сотнями единиц военной техники в порту.
Александруполис используется для снабжения НАТО на восточном фланге. Греческие СМИ сообщали в начале марта, что в ближайшие дни в порту Александруполиса ожидаются "чудовищные по размерам транспортные корабли" для выгрузки военной техники, которая будет переправлена в Северную Европу, страны НАТО, вплоть до Балтики и в основном в страны, граничащие с Россией.
Пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-300 - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Греция отказалась передавать Киеву ЗРК С-300
23 февраля, 13:37
 
В миреГрецияЕвропаВосточная ЕвропаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала