https://ria.ru/20230312/avariya-1857406238.html

Авария в Греции породила проблемы с перевозкой военной техники

Авария в Греции породила проблемы с перевозкой военной техники - РИА Новости, 12.03.2023

Авария в Греции породила проблемы с перевозкой военной техники

Прекращение железнодорожного сообщения в Греции после недавней масштабной аварии затруднило перевозки военной техники в Восточную и Северную Европу из порта... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T21:55

2023-03-12T21:55

2023-03-12T21:55

в мире

греция

европа

восточная европа

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856062203_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_931f77682f7d5d1c6f4470cd03e41d94.jpg

АФИНЫ, 12 мар - РИА Новости. Прекращение железнодорожного сообщения в Греции после недавней масштабной аварии затруднило перевозки военной техники в Восточную и Северную Европу из порта Александруполиса – ситуация в порту и на дорогах становится невыносимой, сообщил начальник порта Александруполиса Константинос Хаджимихаил. В Греции в ночь с 28 февраля на 1 марта произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути недалеко от города Лариса. Погибли 57 человек. Железнодорожное сообщение после аварии прекращено, власти подготовили неотложные меры по возобновлению работы железнодорожного транспорта в стране с конца марта. Через порт Александруполис идет военная техника в Восточную Европу. С 4 марта началась операция ротации военной техники и средств USAArmyEURAF (сил США в Европе и Африке). В порт 4 марта прибыло американское транспортное судно Liberty Pride с военной техникой для сил НАТО, дислоцированных в Юго-Восточной Европе, а 7 марта – грузовое судно Brittin. Ранее в порт было доставлено оборудование для энергетических проектов региона – и электростанции и плавучего терминала СПГ. "Огромная потребность в возобновлении работы - независимой от остальной национальной сети - железной дороги в Эвросе и начало грузовых рейсов в/из восточной и северной Европы, ситуация в порту Александруполис и на дорожной сети становящейся невыносимой, - написал начальник порта в своем аккаунте в Twitter. - В любом случае в течение шести дней на новом терминале мы одновременно выгрузили... тысячи единиц военного груза с двух американских кораблей, крупногабаритное оборудование силовых установок, а также грузы для греческой армии". Хаджимихаил также опубликовал фотографии с сотнями единиц военной техники в порту. Александруполис используется для снабжения НАТО на восточном фланге. Греческие СМИ сообщали в начале марта, что в ближайшие дни в порту Александруполиса ожидаются "чудовищные по размерам транспортные корабли" для выгрузки военной техники, которая будет переправлена в Северную Европу, страны НАТО, вплоть до Балтики и в основном в страны, граничащие с Россией.

https://ria.ru/20230223/gretsiya-1853974528.html

греция

европа

восточная европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, греция, европа, восточная европа, нато