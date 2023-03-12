https://ria.ru/20230312/avariya-1857298176.html

В Благовещенске несколько тысяч человек остались без тепла из-за аварии

В Благовещенске несколько тысяч человек остались без тепла из-за аварии - РИА Новости, 12.03.2023

В Благовещенске несколько тысяч человек остались без тепла из-за аварии

Коммунальная авария в Благовещенске оставила без теплоснабжения около 6 тысяч жителей, прокуратура ведет проверку, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T08:06

2023-03-12T08:06

2023-03-12T08:29

происшествия

благовещенск

жкх

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 мар – РИА Новости. Коммунальная авария в Благовещенске оставила без теплоснабжения около 6 тысяч жителей, прокуратура ведет проверку, сообщает пресс-служба ведомства. "В Благовещенске прокуратура контролирует устранение аварии, оставившей без тепла жителей 37 домов", – говорится в сообщении. Установлено, что авария в системе теплоснабжения произошла в воскресенье утром, в районе улиц Театральная - Амурская. Для определения места порыва от отопления отключены 37 жилых домов и Амурский колледж строительства. Без тепла остаются почти 6 тыс человек, уточняет ведомство.

https://ria.ru/20230225/mozhga-1854232973.html

благовещенск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, благовещенск, жкх