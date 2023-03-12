https://ria.ru/20230312/avariya-1857298176.html
В Благовещенске несколько тысяч человек остались без тепла из-за аварии
В Благовещенске несколько тысяч человек остались без тепла из-за аварии - РИА Новости, 12.03.2023
В Благовещенске несколько тысяч человек остались без тепла из-за аварии
Коммунальная авария в Благовещенске оставила без теплоснабжения около 6 тысяч жителей, прокуратура ведет проверку, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T08:06
2023-03-12T08:06
2023-03-12T08:29
происшествия
благовещенск
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154878/26/1548782677_0:158:3080:1891_1920x0_80_0_0_a7da21bcb87ead68520f7cca4122863e.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 мар – РИА Новости. Коммунальная авария в Благовещенске оставила без теплоснабжения около 6 тысяч жителей, прокуратура ведет проверку, сообщает пресс-служба ведомства. "В Благовещенске прокуратура контролирует устранение аварии, оставившей без тепла жителей 37 домов", – говорится в сообщении. Установлено, что авария в системе теплоснабжения произошла в воскресенье утром, в районе улиц Театральная - Амурская. Для определения места порыва от отопления отключены 37 жилых домов и Амурский колледж строительства. Без тепла остаются почти 6 тыс человек, уточняет ведомство.
https://ria.ru/20230225/mozhga-1854232973.html
благовещенск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154878/26/1548782677_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_c5872f32c4733f8c53696c5de7a3ca56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, благовещенск, жкх
Происшествия, Благовещенск, ЖКХ
В Благовещенске несколько тысяч человек остались без тепла из-за аварии
В Благовещенске около шести тысяч человек остались без тепла из-за коммунальной аварии
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 мар – РИА Новости.
Коммунальная авария в Благовещенске оставила без теплоснабжения около 6 тысяч жителей, прокуратура ведет проверку, сообщает
пресс-служба ведомства.
"В Благовещенске прокуратура контролирует устранение аварии, оставившей без тепла жителей 37 домов", – говорится в сообщении.
Установлено, что авария в системе теплоснабжения произошла в воскресенье утром, в районе улиц Театральная - Амурская.
Для определения места порыва от отопления отключены 37 жилых домов и Амурский колледж строительства. Без тепла остаются почти 6 тыс человек, уточняет ведомство.
Мэр Можги ушел в отставку после скандала с крупной коммунальной аварией