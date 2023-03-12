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В Благовещенске несколько тысяч человек остались без тепла из-за аварии - РИА Новости, 12.03.2023
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08:06 12.03.2023 (обновлено: 08:29 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/avariya-1857298176.html
В Благовещенске несколько тысяч человек остались без тепла из-за аварии
В Благовещенске несколько тысяч человек остались без тепла из-за аварии - РИА Новости, 12.03.2023
В Благовещенске несколько тысяч человек остались без тепла из-за аварии
Коммунальная авария в Благовещенске оставила без теплоснабжения около 6 тысяч жителей, прокуратура ведет проверку, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T08:06
2023-03-12T08:29
происшествия
благовещенск
жкх
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 мар – РИА Новости. Коммунальная авария в Благовещенске оставила без теплоснабжения около 6 тысяч жителей, прокуратура ведет проверку, сообщает пресс-служба ведомства. "В Благовещенске прокуратура контролирует устранение аварии, оставившей без тепла жителей 37 домов", – говорится в сообщении. Установлено, что авария в системе теплоснабжения произошла в воскресенье утром, в районе улиц Театральная - Амурская. Для определения места порыва от отопления отключены 37 жилых домов и Амурский колледж строительства. Без тепла остаются почти 6 тыс человек, уточняет ведомство.
https://ria.ru/20230225/mozhga-1854232973.html
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происшествия, благовещенск, жкх
Происшествия, Благовещенск, ЖКХ
В Благовещенске несколько тысяч человек остались без тепла из-за аварии

В Благовещенске около шести тысяч человек остались без тепла из-за коммунальной аварии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроверка отопления в квартире
Проверка отопления в квартире - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Проверка отопления в квартире. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 мар – РИА Новости. Коммунальная авария в Благовещенске оставила без теплоснабжения около 6 тысяч жителей, прокуратура ведет проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
"В Благовещенске прокуратура контролирует устранение аварии, оставившей без тепла жителей 37 домов", – говорится в сообщении.
Установлено, что авария в системе теплоснабжения произошла в воскресенье утром, в районе улиц Театральная - Амурская.
Для определения места порыва от отопления отключены 37 жилых домов и Амурский колледж строительства. Без тепла остаются почти 6 тыс человек, уточняет ведомство.
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