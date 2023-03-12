https://ria.ru/20230312/antarktida-1857335866.html

Украинские полярники декоммунизировали указатели в Антарктиде

Украинские полярники декоммунизировали указатели в Антарктиде - РИА Новости, 12.03.2023

Украинские полярники декоммунизировали указатели в Антарктиде

Участники украинской научной экспедиции в Антарктиде переименовали города на указателях в соответствии с законом о декоммунизации, сообщили в Национальном... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T13:35

2023-03-12T13:35

2023-03-12T15:22

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Участники украинской научной экспедиции в Антарктиде переименовали города на указателях в соответствии с законом о декоммунизации, сообщили в Национальном антарктическом научном центре. В марте 1996 года Великобритания передала Украине антарктическую станцию "Фарадей", которую затем переименовали в "Академик Вернадский". С тех пор украинские специалисты проводят там исследования. "Участники 27-й экспедиции провели масштабный ремонт путеводителя возле станции "Академик Вернадский". На нем размещают таблички с названиями и расстоянием до разных городов <…> Врач Василий Матковский и механик Максим Белоус декоммунизировали Кировоград на Кропивницкий, а также дерусифицировали транслитерацию Винницы и Одессы", — говорится в публикации центра в соцсетях.Кроме того, к табличкам добавили Мариуполь (город в ДНР) и Бучу. Оба указателя покрашены в красно-черные цвета флага украинских националистов (в том числе "Правого сектора"*). Закон о декоммунизации действует на Украине с 2015 года. В соответствии с ним по всей стране снесли множество памятников советского времени, переименовали тысячи городов и сел, а также улиц, носивших имена государственных деятелей СССР. В последнее время киевские власти активно борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Как отмечали в российском МИД, украинский режим продолжает линию на фальсификацию истории Российской империи и Советского Союза, но никакие "узколобые политики с местечковым мышлением" не сумеют переписать подлинную историю общих героев России и Украины.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20230303/ukraina-1855566222.html

https://ria.ru/20230214/knigi-1851951195.html

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, антарктида