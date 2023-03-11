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В Запорожской области предложили создать свободную экономическую зону - РИА Новости, 11.03.2023
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08:33 11.03.2023
https://ria.ru/20230311/zona-1857183246.html
В Запорожской области предложили создать свободную экономическую зону
В Запорожской области предложили создать свободную экономическую зону - РИА Новости, 11.03.2023
В Запорожской области предложили создать свободную экономическую зону
Создание свободной экономической зоны (СЭЗ) в Запорожской области позволит активизировать деловую и инвестиционную активность в регионе, заявил председатель... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T08:33
2023-03-11T08:33
владимир рогов
запорожская область
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Создание свободной экономической зоны (СЭЗ) в Запорожской области позволит активизировать деловую и инвестиционную активность в регионе, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. "Создание свободной экономической зоны в Запорожской области, по примеру крымского опыта, позволит активизировать деловую и инвестиционную активность в регионе. СЭЗ даст широту действий бизнесу, позволит быстро перезагрузить экономику региона и вывести на новый уровень", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, в регионе уже предпринимаются первые шаги по созданию условий для инвесторов, сродни СЭЗ. В частности, введена нулевая налоговая ставка для предприятий, задействованных в производстве и переработке сельхозпродукции, рыбы, мяса, хлебобулочных и молочных изделий, а также оказывающих ряд услуг в социальной, бытовой и образовательной сферах.
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запорожская область
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владимир рогов, запорожская область, экономика
Владимир Рогов, Запорожская область, Экономика
В Запорожской области предложили создать свободную экономическую зону

Рогов: создание СЭВ в Запорожской области позволит наладить деловую активность в регионе

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСвято-Богоявленский храм в Энергодаре
Свято-Богоявленский храм в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Свято-Богоявленский храм в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Создание свободной экономической зоны (СЭЗ) в Запорожской области позволит активизировать деловую и инвестиционную активность в регионе, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Создание свободной экономической зоны в Запорожской области, по примеру крымского опыта, позволит активизировать деловую и инвестиционную активность в регионе. СЭЗ даст широту действий бизнесу, позволит быстро перезагрузить экономику региона и вывести на новый уровень", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, в регионе уже предпринимаются первые шаги по созданию условий для инвесторов, сродни СЭЗ. В частности, введена нулевая налоговая ставка для предприятий, задействованных в производстве и переработке сельхозпродукции, рыбы, мяса, хлебобулочных и молочных изделий, а также оказывающих ряд услуг в социальной, бытовой и образовательной сферах.
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Глава Запорожской области рассказал о встрече с президентом
8 марта, 21:03
 
Владимир РоговЗапорожская областьЭкономика
 
 
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