https://ria.ru/20230311/zona-1857183246.html

В Запорожской области предложили создать свободную экономическую зону

В Запорожской области предложили создать свободную экономическую зону - РИА Новости, 11.03.2023

В Запорожской области предложили создать свободную экономическую зону

Создание свободной экономической зоны (СЭЗ) в Запорожской области позволит активизировать деловую и инвестиционную активность в регионе, заявил председатель... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T08:33

2023-03-11T08:33

2023-03-11T08:33

владимир рогов

запорожская область

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Создание свободной экономической зоны (СЭЗ) в Запорожской области позволит активизировать деловую и инвестиционную активность в регионе, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. "Создание свободной экономической зоны в Запорожской области, по примеру крымского опыта, позволит активизировать деловую и инвестиционную активность в регионе. СЭЗ даст широту действий бизнесу, позволит быстро перезагрузить экономику региона и вывести на новый уровень", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, в регионе уже предпринимаются первые шаги по созданию условий для инвесторов, сродни СЭЗ. В частности, введена нулевая налоговая ставка для предприятий, задействованных в производстве и переработке сельхозпродукции, рыбы, мяса, хлебобулочных и молочных изделий, а также оказывающих ряд услуг в социальной, бытовой и образовательной сферах.

https://ria.ru/20230308/balitskiy-1856632895.html

запорожская область

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир рогов, запорожская область, экономика