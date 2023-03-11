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Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции выросло до 47 975 человек

Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции выросло до 47 975 человек - РИА Новости, 11.03.2023

Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции выросло до 47 975 человек

Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции выросло до 47 975 человек, сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T18:52

2023-03-11T18:52

2023-03-11T18:52

в мире

турция

сирия

кахраманмараш

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 11 мар - РИА Новости. Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции выросло до 47 975 человек, сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". "Число жертв выросло до 47 975", - сообщил Сезер на брифинге в субботу.

турция

сирия

кахраманмараш

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в мире, турция, сирия, кахраманмараш, сильное землетрясение в турции и сирии